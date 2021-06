iOS 15 - sprawdź nowości, którymi Apple się nie chwali!

Na prezentacji Apple poświęciło systemowi iOS 15 zaledwie 20 minut. Zobacz o jakich nowościach producent nie wspomniał na prezentacji najnowszej wersji systemu operacyjnego na iPhone'a.

iOS 15 to kolejne wydanie główne systemu operacyjnego, który zasila iPhone'a. Zmiana liczby sugeruje, że mowa o dużym uaktualnieniu rozwojowym, które wprowadza sporo nowych funkcji. To prawda, ale tegoroczne zmiany będą praktycznie niezauważalne dla normalnych użytkowników z naszego kraju.

iOS 15

Apple zaprezentowało nowe FaceTime, zaktualizowane Wiadomości, przeprojektowaną przeglądarkę Safari, odświeżoną Pogodę i mnóstwo mniejszych zmian.

Jak to zwykle bywa podczas konferencji WWDC 2021 firma nie przedstawiła wszystkich elementów, które pojawią się w iOS 15.

Na szczęście system operacyjny w wersji Developer Preview 1 trafił już do deweloperów z całego świata. Jak co roku zabrali się oni za dokładne przyjrzenie się oprogramowaniu, jego możliwościom oraz kodowi źródłowem. Szybko okazało się, że iOS 15 skrywa kilka ciekawych opcji, które trafią do użytkowników iPhone'a jesienią tego roku. O jakich rozwiązaniach mowa?

Klasyczne kółko do wybierania godziny

iOS 14 wprowadził nowe menu wyboru godziny, które nie przypadło do gustu większości użytkowników. Apple najwyraźniej wzięło sobie do serca rady posiadaczy iPhone'a i postanowiło przywrócić do iOS 15 klasyczne kółko do wybierania godziny i minuty.

Klasyczne kółko do wybierania godziny Źródło: macrumors.com

Poza klasycznym kółkiem możemy również skorzystać z klawiatury numerycznej, która wygodnie pozwoli wprowadzić daną godzinę.

Co ważne rozwiazanie to pojawi się w obrębie całego systemu iOS 15.

Niestandardowy rozmiar tekstu dla każdej aplikacji

Teraz przejdziemy do opcji z zakresu dostępności, ale skorzysta z niej zapewne większość użytkowników. Mowa bowiem o możliwości zdefiniowania indywidualnej wielkości tekstu dla każdej aplikacji.

Niestandardowy rozmiar tekstu dla każdej aplikacji Źródło: macrumors.com

W iOS 14 pojawił się przycisk, który po dodaniu do Centrum Sterowania pozwala w locie zmienić wielkość wyświetlanego tekstu. Rozwiązanie działa jednak tylko i wyłącznie w obrębie całego systemu.

W iOS 15 użytkownik będzie mógł wybrać zmianę globalną (w całym systemie) lub jedynie w aktywnej aplikacji. Co ważne system zapamięta nasz wybór. Oznacza to, że po powrocie do danej aplikacji nadal będziemy w stanie korzystać z niej z wcześniej zdefiniowaną wielkością czcionki.

Powrót lupy do zaznaczania tekstu

W systemie operacyjnym iOS 12 i starszych podczas zaznaczania tekstu mieliśmy do dyspozycji lupę, która powiększała część tekstu i pozwalała wygodniej dotrzeć do interesującego nas fragmentu. Apple usunęło tą opcję w systemie iOS 13. Podejrzewaliśmy wtedy, ze decyzja została podjęta w związku ze stale zwiększającą się przekątną iPhone'a.

Lupa podczas zaznaczania tekstu Źródło: macrumors.com

Na szczęście pod dwóch latach przerwy lupa do zaznaczania tekstu powraca do iOS 15.

Przeciąganie ze Spotlight do ekranu domowego

Mała rzecz, a cieszy. Apple w iOS 15 pozwala na przeciąganie aplikacji znalezionych z wykorzystaniem wyszukiwarki Spotlight bezpośrednio na ekran domowy. W momencie, gdy zgubisz jakąś aplikację lub posiadasz ją jedynie w bibliotece aplikacji możesz wyszukać ją w Spotlight i szybko dodać do jednego z ekranów swojego iPhone'a.

Przeciąganie aplikacji z wyszukiwarki Spotlight Źródło: macrumors.com

Pamiętaj - iOS 15 jest obecnie w fazie wstępnych testów. Nie mamy żadnej gwarancji, że wyżej wymienione opcje pojawią się w finalnym wydaniu iOS 15. Część z nich może otrzymać zmodyfikowaną funkcjonalność lub wygląd.

