iOS 15 właśnie ułatwił możliwość ściągania podczas wykładów

W sieci pojawił się dość humorystyczny film, który przedstawia niecodzienne, choć dość pomysłowe, wykorzystanie najnowszej funkcji iOS 15 - Tekstu na żywo.

Jedna z nowych funkcji, jakie wprowadza iOS 15, sprawia, że ściągania na lekcjach stało się o wiele łatwiejsze. Cała sytuacja została umieszczona na Twitterze przez użytkownika @juanbuis, gdzie widzimy, jak jeden student robi zbliżenie na ekran laptopa innego ucznia, robi zdjęcie, a następnie kopiuje widoczny na nim tekst.

students are starting to steal each other's notes with iOS 15 and it's... kind of genius pic.twitter.com/klE992DuBn — juan (@juanbuis) October 14, 2021

Powyższe wideo, pierwotnie udostępnione na TikToku przez francuskiego studenta, Yann Bernillie, pokazuje wykorzystanie nowej funkcji iOS 15 o nazwie Tekst na żywo (Live Text). Dla tych, którzy nie są z nią zaznajomieni, jest to funkcja, która umożliwia zeskanowanie zdjęcia w poszukiwaniu znajdującego się na nim tekstu. Następnie można zaznaczyć i skopiować ten tekst oraz wkleić go np. do aplikacji Notatki. Możesz także użyć jej do tłumaczenia.

Źródło: Apple

Fakt, że studenci zazwyczaj robią zdjęcia np. prezentacji podczas wykładów nikogo nie powinien dziwić. Niestety, choć podczas zajęć pozwala to skupić się bardziej na słuchaniu wykładowcy, niż pisaniu notatek, na końcu i tak zmuszeni są do przepisania wszystkiego ze zrobionych zdjęć. Funkcja Tekstu na żywo dość w znaczący sposób ułatwia to zadanie, dzięki czemu tekst ze zdjęcia można w łatwy sposób skopiować do edytora tekstu, a następnie dowolnie edytować i wydrukować.

Nie wspominając już o tym, że najnowsze iPhone'y oferują znacznie większy zoom niż poprzednie modele, co oznacza, że nawet jeśli siedzisz daleko, możesz być w stanie powiększyć obraz na tyle, aby Tekst na żywo nadal działał.