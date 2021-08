iOS 15 z nowymi zabezpieczeniami dla dzieci. Co się zmieni?

Najnowsze zmiany w iOS 15 ucieszą rodziców dzieci korzystających z iPhone'a. Co zmieni się po jesiennej aktualizacji do nowego systemu operacyjnego?

Nadchodzący system operacyjny zaoferuje nowe zabezpieczenie związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci w sieci.

iPhone 12 Pro z iOS 15 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dzieci są najbardziej narażoną na wykorzystywanie w sieci grupą internautów. Apple ogłosiło dziś, że nadchodzące systemy operacyjne - iOS 15, iPadOS 15 oraz macOS Monterey otrzymają kilka nowych zabezpieczeń, które pozwolą ograniczyć rozpowszechnienie się zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci w sieci.

Aplikacja Wiadomości otrzyma nowe narzędzia, które będą ostrzegać dzieci i ich opiekunów w momencie, gdy otrzymane zostanie zdjęcie o wyraźnym charakterze seksualnym. Dodatkowo obraz zostanie automatycznie zamazany na urządzeniu, a dziecko otrzyma stosowne ostrzeżenie.

Apple informuje, że w przypadku wyżej wymienionej sytuacji natychmiastowo powiadomi rodziców dziecka. Oczywiście oni również muszą korzystać ze sprzętu z logo nadgryzionego jabłka na obudowie.

Gigant z Cupertino przekazał również, że rozpoznawanie zdjęć odbywać się będzie bezpośrednio na urządzeniu z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Obrazy nie będą przesyłane do sieci, a zabezpieczenia nie pozwalają Apple na podejrzenie zdjęć wysyłanych w aplikacji Wiadomości.

Nowe rozwiązanie pozwoli również firmie Apple wykrywać niebezpieczne zdjęcia zgromadzone w usłudze iCloud Photos i automatycznie zgłaszać je do National Center for Missing and Exploited Children. Apple obiecuje, ze prawdopodobieństwo złego oflagowania zdjęcia i przypadkowe zgłoszenie jest bardzo niskie.

Przy okazji aktualizację otrzyma również Siri oraz wyszukiwarka wbudowana w systemy operacyjne udostępniane przez Apple. Zabezpieczenia zadziałają w przypadku wyszukiwania przez dzieci treści z podtekstem seksualnym.

Wszystkie wyżej wymienione nowości powinny pojawić się wraz z finalnymi wydaniami iOS 15, iPadOS 15, oraz macOS 12 Monterey.

Źródło inspiracji: imore.com