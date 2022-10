iOS 16.1 sprawia, że użyteczność Dynamic Island wskakuje na wyższy poziom!

Najnowsza aktualizacja do systemu iOS poprawia sporo błędów oraz wnosi kilka usprawnień na smartfony marki Apple.

We wrześniu tego roku amerykańska marka zaprezentowała nowe iPhone'y 14, a wśród pokazanych modeli znalazły się także warianty oznaczone jako Pro. Zmianą, która najbardziej przykuwała uwagę w droższych wersjach smartfona było zastąpienie charakterystycznego notcha subtelnym wcieciem na kamerę do selfie. Wraz z nowym rozwiązaniem konstrukcyjnym, Apple zaprezentowało także funkcję Dynamic Island. W pierwszej aktualizacji do systemu iOS 16 marka dodaje nowe opcje do charakterystycznej "dynamicznej wyspy".

Z technicznego punktu widzenia nowa funkcja to po prostu rozszerzenie użyteczności dwóch drobnych wcięć w ekranie za pomocą rozwiązań systemowych. Opcja dostępna jest jedynie na iPhonie 14 Pro oraz iPhonie 14 Pro MAX. Jak dotąd funkcja skupiała się na ułatwianiu dostępu do używanej aktualnie aplikacji w momencie gdy pojawiają się w niej nowe alerty (np. podczas używania map lub słuchania muzyki). Dynamic Island wspiera także programy firm zewnętrznych, a więc jej funkcjonalność nie ogranicza się jedynie do aplikacji Apple.

W iOS 16.1 rozwiązanie otrzymało nową opcje, która poprawia przełączanie się między dwiema aplikacjami. Dynamic Island było jak dotąd w stanie wyświetlać dwa różne widgety, które umieszczone były po dwóch stronach wyspy. Nowa aktualizacja umożliwia łatwe ukrycie jednej aktywności. Początkowo ta opcja pojawiła się w becie systemu iOS 16.1, ale teraz Apple potwierdziło, że funkcja została dodana do kolejnej wersji systemu.

Jak to działa?

Załóżmy, że słuchasz na swoim iPhonie muzyki z Apple Music przy włączonej nawigacji. Wcześniej obie te aplikacje wyświetlałyby się na dwóch osobnych - używając słownictwa producenta - "wyspach". Teraz będziesz mógł z łatwością ukryć jedną z aplikacji poprzez przesunięcie palcem (po wyświetlanym widgecie) w lewo. Teraz Dynamic Island będzie wyświetlać jedynie mapy. Kolejnym przesunięciem w lewo jesteśmy w stanie przywrócić ukrytą aplikację.

To drobna, raczej kosmetyczna, zmiana, ale z całą pewnością zostanie zauważona przez użytkowników tegorocznych flagowców od Apple. Jeżeli nie zainstalowałeś jeszcze iOS 16 to teraz - po pierwsze aktualizacji naprawiającej sporo błędów - jest idealny czas by to zrobić.