iOS 16.2 już wkrótce! Czego możemy się spodziewać po kolejnej aktualizacji?

Jeszcze w tym roku powinniśmy zobaczyć nową aktualizację do systemu iOS 16.

Źródło: PCWorld

Co nowego w iOS 16.2?

Po premierze iOS 16.1 na iPhone'ach oraz iPadach Apple rozpoczął testy nowej wersji oprogramowania. W kolejnej aktualizacji możemy spodziewać się aplikacji Freeform oraz kolejnych ulepszeń i poprawek działania systemu. Oto kilka zmian, które na pewno znajdują się w becie systemu iOS 16.2 (tekst będzie aktualizowany wraz z wiadomościami o kolejnych nowościach).

Aplikacja Freeform

Najnowsze bety systemów iOS 16, iPadOS 16 i macOS 13 dodają nową aplikację Freeform do tworzenia cyfrowych tablic. Po raz pierwszy funkcja została zaprezentowana na WWDC tej jesieni. Program okaże sie najbardziej użyteczny dla osób pracujących z innymi, ponieważ umożliwi im łatwe dzielenie się szkicami, notatkami, plikami, linkami, dokumentami i zdjęciami na cyfrowej tablicy. Nowość skierowana do dość wąskiej grupy odbiorców, ale z całą pewnością bardzo przydatna.

Nowa architektura Home

Użytkownicy iOS 16.2 otrzymają możliwość aktualizacji aplikacji Home do nowej architektury, która według obietnic Apple jest szybsza i bardziej niezawodna. Wszystkie urządzenia hubowe Home, takie jak HomePod i Apple TV, muszą również zostać zaktualizowane do nowej wersji oprogramowania. Jeśli jesteś fanem ekosystemu Apple i posiadasz sporo urządzeń firmy, to z całą pewnością ta nowość może Cię zainteresować.

Kiedy zadebiutuje iOS 16.2?

Większość istotnych funkcji iOS 16 została już wydana, a więc podejrzewamy, że cykl rozwoju systemu iOS 16.2 będzie nieco krótszy, a Apple wypuści ostateczną wersję na urządzenia pod koniec listopada lub w grudniu. Brak jak na razie oficjalnych informacji ze strony producenta, ale Mark Gurman (popularny dziennikarz i analityk z branży mobilnej) poinformował, że aktualizacja "powinna zostać wydana w połowie grudnia."