iOS 16: 5 ustawień, które najlepiej zmienić od razu!

Kolejna wersja systemu od Apple trafiła niedawno na iPhone'y. Oto kilka modyfikacja, które warto wprowadzić od razu po instalacji najnowszego oprogramowania iOS.

Źródło: PCWorld

Aktualizacja do iOS 16 to warta uwagi zmiana, która dodaje szereg przydatnych funkcji oraz łata luki w zabezpieczeniach i poprawia ogólny wygląd systemu. Apple zdecydowało się jednak na zaaplikowanie do oprogramowania kilku modyfikacji, które - zamiast zachwycać - mogą irytować. W tym tekście podpowiadamy jak je wyłączyć oraz jak zmienić, najważniejsze według nas, ustawienia na iOS 16.

1. Włącz klawiaturę haptyczną

Już od momentu wprowadzenia silnika Taptic Engine w iPhone'ie 7 firma Apple pracowała nad właściwościami haptycznymi w ich flagowych urządzeniach. Zaskakujące jest więc to, że tak dużo czasu minęło zanim klawiatura iPhone'a została wyposażona w haptyczne sprzężenie zwrotne. W iOS 16 Apple w końcu dogania Androida dodając tę opcję do swoich smartfonów.

Aby ją włączyć należy wejść w Ustawienia i otworzyć zakładkę Dźwięk i haptyka. Następnie przejść do opcji oznaczonej jako Czucie klawiatury, w której znajdziemy możliwość włączenia opcji Haptyka.

Źródło: IDG

2. Usuń przycisk "Szukaj" z ekranu głównego

iOS 16 wniósł do systemu Apple wiele użytecznych nowości. Wśród najważniejszych znajdują się opcje personalizacji ekranów blokady oraz możliwości edycji wysłanych wiadomości. Nie wszystkie modyfikacje przypadły jednak do gustu użytkownikom iPhone'ów, a jedną z nowości, która okazała się irytująca dla części fanów systemu, jest przycisk "Szukaj" na ekranie głównym. Na szczęście jego usunięcie jest bardzo proste i zajmuje mniej niż minutę.

W celu usunięcia tej opcji z ekranu głównego należy wejść w Ustawienia, a następnie otworzyć zakładkę oznaczoną jako Ekran Początkowy. Bliżej dolnej krawędzi zobaczymy napisz Szukaj, pod którym znajduje się interesująca Cię opcja podpisana jako Pokaż na ekranie głównym. Wystarczy nacisnąć na kafelek i funkcja zostanie wyłączona.

Źródło: PCWorld

3. Włącz widoczny procent baterii na pasku powiadomień

Wraz z premierą systemu iOS 16, Apple przywróciło możliwość wyświetlania procentowego stanu baterii na ekranie głównym, a w tym poradniku dowiedzie się jak włączyć tą funkcję. Cały proces zajmuje niecałą minutę i jest niezwykle prosty.

Wystarczy wejść w Ustawienia, a następnie otworzyć zakładkę oznaczoną jako Bateria. W górnej części ekranu odnajdziemy dwie opcje podpisane: Procent Baterii oraz Tryb Niskie Zużycie Baterii. Należy nacisnąć na pierwszą z nich, tak by kolor przycisku zmienił się z szarego na zielony.

Źródło: PCWorld

4. Uporządkuj sposób wyświetlania powiadomień

Istnieją trzy możliwe widoki powiadomień na ekranie blokady: Liczba, Stos i Lista.

Lista to rozwinięty, przewijany spis poszczególnych notyfikacji. Ten wariant był częścią systemu iOS od dawna, a więc jeśli jesteście do niego przyzwyczajeni, to w nowej wersji systemu nadal możecie z niego korzystać.

to rozwinięty, przewijany spis poszczególnych notyfikacji. Ten wariant był częścią systemu iOS od dawna, a więc jeśli jesteście do niego przyzwyczajeni, to w nowej wersji systemu nadal możecie z niego korzystać. Stos wyświetla najnowsze alerty nad pozostałymi, podczas gdy starsze zanikają poniżej.

wyświetla najnowsze alerty nad pozostałymi, podczas gdy starsze zanikają poniżej. Liczba to szczyt prostoty. Opcja umieszcza mały kawałek tekstu w dolnej części ekranu blokady pokazując ilość nieodczytanych powiadomień.

Wybranie odpowiedniego dla nas sposobu wyświetlania powiadomień jest bardzo proste. Wystarczy wejść w Ustawienia, a następnie odszukać zakładkę Powiadomienia. Teraz wystarczy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji i gotowe.

Źródło: PCWorld

5. Daj sobie więcej czasu na ewentualne anulowanie wiadomości E-mail

Od aktualizacji do iOS 16, Poczta pozwala na niewysyłanie maili w określonym limicie czasowym. Interesujące jest to, że limit ten zależy do pewnego stopniu od użytkownika.

Funkcja domyślnie ustawiona jest na 10 sekund, ale jeśli wejdziecie w Ustawienia > Poczta > Opóźnienie cofania wysyłki, to możecie zmienić go na 20 lub 30 sekund. Dzięki temu dacie sobie nieco więcej czasu na ewentualną zmianę zdania i anulowanie wysyłania wiadomości.