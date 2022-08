iOS 16/iPadOS 16 - nowości, funkcje, data premiery, kompatybilność [08.08.2022]

Kolejne wydanie iOS i iPadOS zadebiutuje w czerwcu 2022 roku na konferencji WWDC. Co wiemy o nowym systemie operacyjnym iPhone'a i iPad'a? Jakie nowości szykuje dla nas Apple? Które modele otrzymają aktualizację?

Aktualnie smartfony i tablety Apple pracują pod kontrolą systemu operacyjnego iOS 15/iPadOS 15, który został wprowadzony na rynek we wrześniu 2021 roku. Harmonogram wydawniczy Apple zakłada wprowadzenie jednej dużej aktualizacji zmieniającej wersję systemu operacyjnego raz do roku. Gigant z Cupertino jest w tej kwestii przewidywalny i prezentuje nowe wersje swoich systemów operacyjnych na corocznej konferencji Worldwide Developers Conference (WWDC), która odbywa się w Kalifornii w czerwcu każdego roku.

iOS 16

W tym roku na WWDC 2022 zobaczymy iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9, tvOS 16 oraz wiele innych nowości.

Zastanawiasz się jak wyglądać będzie system operacyjny iOS 16/iPadOS 16, który jesienią 2022 roku trafi na większość smartfonów i tabletów Apple? W niniejszym materiale poruszamy kwestię nowych funkcji, daty premiery oraz kompatybilności z wybranymi urządzeniami.

Kiedy iOS 16/iPadOS 16 pojawi się na rynku?

System operacyjny iOS 16/iPadOS 16 zostanie zaprezentowany na konferencji WWDC 2022 w czerwcu 2022 roku. Aktualnie nie znamy jeszcze dokładnej daty, ponieważ Apple nie rozesłało zaproszeń na konferencje. Ostateczny dzień premiery poznamy w okolicach maja 2022 roku.

WWDC 2021

Na konferencji WWDC 2022 zobaczymy pierwszą deweloperska betę systemu operacyjnego iOS 16/iPadOS 16. Wtedy też rozpoczną się testy dla deweloperów, a Apple wyda iOS 16 w wersji Developer Preview. W wakacje do iOS 16 Developer Preview/iPadOS 16 Developer Preview dołączy iOS 16 Beta/iPadOS 16 Beta, który dostępny będzie dla każdego zainteresowanego użytkownika.

Finalna wersja systemu operacyjnego iOS 16/iPadOS 16 zostanie wprowadzona na rynek w drugiej połowie września 2022 roku razem z premierą iPhone'a 14.

Jakie smartfony otrzymają aktualizację do iOS 16?

Aktualnie brakuje potwierdzonych informacji. Apple poda listę kompatybilnych modeli dopiero w czerwcu 2022 roku. Mamy jednak kilka przypuszczeń, a do sieci trafiło kilka informacji z wiarygodnych źródeł.

iOS 15 podobnie jak iOS 14 dostępny jest na te same urządzenia. Oznacza to, że w zeszłym roku Apple nie zdecydowało się na ograniczenia wsparcia. iOS 15 zainstalujemy na iPhone 6s oraz nowszych.

iOS 15 - kompatybilność

Niestety iOS 16 prawdopodobnie porzuci wsparcie dla smartfonów z procesorami Apple A8. Oznacza to, że iOS 16 zainstalujemy na następujących smartfonach:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone SE 5G (2022)

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Dodatkowo iOS 16 będzie preinstalowany na smartfonach z rodziny iPhone 14.

Jakie tablety otrzymają aktualizację do iPadOS 16?

Również w przypadku tabletów musimy liczyć się, że nie wszystkie modele pracujące pod kontrolą iPadOS 15 otrzymają aktualizację do iPadOS 16.

iPadOS 15 - kompatybilność

W przypadku iPadOS 16 spodziewamy się, że wsparcie straci iPad mini 4 oraz iPad Air 2. Możliwe, że oprogramowanie nie trafi również na pierwszą generację iPada Pro z 2015 roku.

Poniżej lista tabletów, które powinny otrzymać iPadOS 16:

iPad Air (trzecia generacja)

iPad Air (czwarta generacja)

iPad Air (piąte generacja)

iPad (piąta generacja)

iPad (szósta generacja)

iPad (siódma generacja)

iPad (ósma generacja)

iPad Mini 4

iPad Mini (piąta generacja)

iPad Pro (druga generacja oraz nowsze)

iOS 16/iPadOS 16 - jakich nowości możemy się spodziewać?

W iOS 15 Apple popracowało nad funkcjami ogólnosystemowymi. Pojawiła się możliwość udostępniania w Face Time - SharePlay, wprowadzono tryb skupienia oraz menu z aplikacjami. Udoskonalono również sposób działania widgetów, które do iOS trafiły w 2020 roku, a do iPadOS w 2021 roku.

Aktualnie brakuje dokładnych informacji na temat nowości, które Apple wprowadzi w iOS 16. Dużo mówi się o odświeżeniu wizualnym. Aktualny design został co prawda kilkukrotnie zaktualizowany, ale czerpie wzorce z iOS 7 wprowadzonego na rynek w 2013 roku. Po ośmiu latach przydał by się całkowity redesign.

iOS 7

W sieci można znaleźć pojedyncze plotki dotyczące zaktualizowanego ekranu blokady oraz implementacji podzielnego ekranu (Split Screen) na większych modelach iPhone'a.

Mówi się również o przebudowie aplikacji Aparat, która w zeszłym roku otrzymała ulepszony tryb nocny oraz tryb filmowy. Niestety domyślna aplikacja do wykonywania zdjęć jest nieintuicyjna, a w celu zmiany niektórych ustawień należy przejść do ustawień systemowych, co zabiera czas i dezorientuje użytkowników.

Aplikacja aparatu w iOS 15

Apple mogłoby zaimplementować funkcję QuickNote, która w zeszłym roku trafiła do komputerów Mac i tabletów iPad w smartfonach iPhone.

QuickNote na MacBooku

Szczegółowe informacje na temat nowości pojawią się dopiero w czerwcu 2022 roku. Do tej pory musimy zadowolić się plotkami oraz przeciekami, które trafiają do sieci.

AKTUALIZACJA 08.08.2022

iPadOS 16 opóźniony do października 2022 roku

WWDC 2022 obfitowało w nowości, za jedną z najgłośniejszych (poza najnowszym MacBookiem Air z M2) była nowa funkcja wspomagający multitasking na tabletach, który Apple nazwało Stage Manager.

Dzięki niemu, użytkownicy będą mogli korzystać z nowych iPadów w sposób zbliżony do tego znanego z laptopów i komputerów. Oferuje on obsługę okien aplikacji, które można grupować ze sobą, zmniejszać lub zwiększać oraz swobodnie przesuwać po ekranie.

Niestety wygada na to, że nowa funkcja sprawia Apple sporo problemów. Według najnowszego raportu Marka Gurmana, przedłużające się prace nad funkcją Stage Manager mają być przyczyną przełożenia premiery iPadOS 16 na październik 2022. Byłoby to znaczące opóźnienie - od 2019 roku, kiedy to iPadOS rozdzielił się od iOS, był on prezentowany w tym samym czasie co swój smartfonowy odpowiednik.

Jednak tym razem zespół ma zamiar skupić się na początku na iOS 16, który musi być gotowy w pierwszej kolejności ze względu na nadchodzącą premierę iPhone'a 14 we wrześniu. Dopiero po zakończeniu prac nad ostateczną wersją telefonicznego systemu, zespół deweloperów na mieć za zadanie dopracować Stage Manager, a tym samym wykończyć iPadOS 16.

Fot. Apple

Taka decyzja może być źle widziana przez inwestorów - zazwyczaj opóźnienia oznaczają kłopoty z produkcją, a kłopoty z produkcją nie są dobrą wiadomością. Jednakże dla klientów nie powinien to być powód do obaw. Zdecydowanie lepiej dla nas jest otrzymanie dopracowanej, w pełni sprawnej wersji systemu. W przeciwnym razie możemy mieć do czynienia z poważnymi błędami, które nie zawsze są tylko trochę wkurzające - mogą one przecież wręcz uniemożliwić korzystanie z naszego urządzenia.

Ze względu na to planowane opóźnienie jest de facto dobrą wiadomością. Oznacza to, że Apple zamiast przyspieszać i wypuszczać niedopracowany produkt, woli przyznać się do małego opóźnienia i przygotować nową funkcję na sto procent. Dzięki temu to nie korporacyjne zyski, a zadowolenie klientów, wychodzi na pierwszy plan.

AKTUALIZACJA 08.06.2022

Apple prezentuje iOS 16 i iPadOS 16 - wszystkie nowości

Na tegorocznym wydarzeniu zaprezentowano iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 oraz watchOS 9. Nie zabrakło również kilku niespodzianek. Sprawdź naszą relację, która jest streszczeniem niemalże dwugodzinnego wydarzenia i dowiedz się jakie nowości trafią na sprzęt Apple jesienią tego roku.

Najważniejsze zmiany w iOS 16:

Ekran blokady - nowe opcje personalizacji. iOS pozwoli na dodanie widżetów do ekranu blokady , jak i dopasowanie ich wyglądu. Dostępne będą różne style , które automatycznie dopasują do siebie różne elementy wyglądu ekranu. Możliwe będzie także dostosowanie każdego elementu wyglądu osobno . Widżety również będzie można dodawać według własnego uznania - nie dość, że widżetów będzie wiele, będzie można również zmienić ich wielkość i dopasować funkcjonalność .

- nowe opcje personalizacji. iOS pozwoli na , jak i dopasowanie ich wyglądu. Dostępne będą różne , które automatycznie dopasują do siebie różne elementy wyglądu ekranu. Możliwe będzie także dostosowanie . Widżety również będzie można dodawać według własnego uznania - nie dość, że widżetów będzie wiele, będzie można również zmienić ich . Powiadomienia - od teraz będą one przychodzić od dołu ekranu, nie zasłaniając tapety ekranu blokady. Jeśli dostajemy powiadomienia z aplikacji live, dostępne będą też Live Activities - specjalne powiadomienie, które zapewni, że łatwiej będzie dostawać powiadomienia z wydarzeń, które wysyłają wiele notyfikacji.

- od teraz będą one przychodzić od dołu ekranu, nie zasłaniając tapety ekranu blokady. Jeśli dostajemy powiadomienia z aplikacji live, dostępne będą też - specjalne powiadomienie, które zapewni, że łatwiej będzie dostawać powiadomienia z wydarzeń, które wysyłają wiele notyfikacji. Tryb skupienia - możliwe będzie zgranie trybów skupienia z różnymi ekranami blokady i widgetami. Tryb skupienia działą też w aplikacjach - pozwala na zablokowanie określonych stron w Safari albo w określonych nadawców wiadomości.

- możliwe będzie zgranie trybów skupienia z różnymi ekranami blokady i widgetami. Tryb skupienia działą też w aplikacjach - pozwala na zablokowanie określonych stron w Safari albo w określonych nadawców wiadomości. Wiadomości - edytowanie wiadomości będzie w końcu możliwe, usuwanie wysłanych wiadomości także. Możliwość oznaczenia wiadomości jako nieprzeczytanej również została dodana.

- edytowanie wiadomości będzie w końcu możliwe, usuwanie wysłanych wiadomości także. Możliwość oznaczenia wiadomości jako nieprzeczytanej również została dodana. Dyktowanie - od teraz dyktowanie będzie się działo stacjonarnie na telefonie . Możliwe będzie też równoczesne dyktowanie i pisanie na klawiaturze ekranowej, płynnie przechodząc między głosem i wpisywaniem . Dodatkowo, dyktowanie działa też ze znakami przestankowymi i emotikonami.

- od teraz dyktowanie będzie się działo . Możliwe będzie też równoczesne dyktowanie i pisanie na klawiaturze ekranowej, . Dodatkowo, dyktowanie działa też ze znakami przestankowymi i emotikonami. Live Text - możliwość przechwytywania tekstu nie tylko ze zdjęć, ale także z filmów. Ponadto będzie można zrobić z nim więcej - z miejsca przetłumaczyć, przekonwertować walutę.

- możliwość przechwytywania tekstu nie tylko ze zdjęć, ale także z filmów. Ponadto będzie można zrobić z nim więcej - z miejsca przetłumaczyć, przekonwertować walutę. Visual Lookup - możliwe będzie natychmiastowe wycięcie obrazu i przekopiowanie go np. do Wiadomości.

- możliwe będzie natychmiastowe wycięcie obrazu i przekopiowanie go np. do Wiadomości. Apple Pay Later - możliwość rozłożenia płatności Apple Pay na cztery raty, bez odsetek, rozłożone na sześć tygodni.

- możliwość rozłożenia płatności Apple Pay na cztery raty, bez odsetek, rozłożone na sześć tygodni. Mapy - możliwe będzie planowanie tras z nawet piętnastoma postojami.

- możliwe będzie planowanie tras z nawet piętnastoma postojami. iCloud - w chmurze rodzinnej łatwiej będzie tworzyć nowe konta dla dzieci, wraz z określaniem konkretnych ograniczeń w ramach ochrony rodzicielskiej.

- w chmurze rodzinnej łatwiej będzie tworzyć nowe konta dla dzieci, wraz z określaniem konkretnych ograniczeń w ramach ochrony rodzicielskiej. Możliwe będzie również stworzenie nowej, rodzinnej biblioteki zdjęć na iCloud. Dodawanie do niej będzie możliwe zarówno automatycznie , będzie można je też włączyć prosto z aplikacji Aparat.

, będzie można je też włączyć prosto z aplikacji Aparat. Safety Check - możliwe będzie, w krytycznej sytuacji, zresetowanie wszystkich ustawień prywatności i odcięcie od naszego urządzenia innych osób, które wcześniej mogły mieć do niego dostęp.

- możliwe będzie, w krytycznej sytuacji, zresetowanie wszystkich ustawień i odcięcie od naszego urządzenia innych osób, które wcześniej mogły mieć do niego dostęp. Car Play - nowe możliwości integracji z ekranami samochodowymi. Car Play będzie zintegrowany ze wszystkimi dostępnymi ekranami w samochodzie , nie tylko ekranem głównym. Widżety będą dostępne na ekranie samochodu, a Car Play ma mieć też dostęp do kontroli klimatyzacji i innych ustawień samochodu . Ponadto możliwe będzie wybranie wyglądu wskaźników - mogą być tradycyjne, nowoczesne, a nawet bardzo związane z technologią.

- nowe możliwości z ekranami samochodowymi. Car Play będzie zintegrowany ze , nie tylko ekranem głównym. Widżety będą dostępne na ekranie samochodu, a Car Play ma mieć też dostęp do kontroli i innych . Ponadto możliwe będzie wybranie wyglądu wskaźników - mogą być tradycyjne, nowoczesne, a nawet bardzo związane z technologią. Aplikacja Fitness - będzie dostępna dla wszystkich użytkowników iPhone'ów, nie tylko tych, którzy mają Apple Watch'a.

iOS 16

Najważniejsze zmiany w iPadOS 16:

Wiadomości - będzie możliwa współpraca nad dokumentami - dokument, nad którym chcemy współpracować , wystarczy udostępnić wybranej grupie. Dzięki temu wszyscy mogą pracować na jednym dokumencie i mieć do niego szybki i jednakowy dostęp.

- będzie możliwa współpraca nad dokumentami - dokument, nad którym chcemy , wystarczy udostępnić wybranej grupie. Dzięki temu wszyscy mogą pracować na jednym dokumencie i mieć do niego szybki i jednakowy dostęp. Pogoda - na iPadzie dostępna będzie w końcu aplikacja Pogoda!

- na iPadzie dostępna będzie w końcu aplikacja Pogoda! Freeform - aplikacja, dzięki której możliwe będzie tworzenie wspólnych map myśli , nad którymi możliwa będzie praca z innymi użytkownikami.

- aplikacja, dzięki której możliwe będzie tworzenie , nad którymi możliwa będzie praca z innymi użytkownikami. Metal 3 - dzięki MetalFX Upscaling możliwe będzie renderowanie gier w niższej, mniej wymagającej rozdzielczości, a następnie skalowanie jej do większej rozdzielczości. Pozwoli to na skalowanie gier do możliwości poszczególnych komputerów z Apple Silicon - umożliwi to granie w tę samą grę w FullHD na MacBooku Air, a w 4K na Macu Studio.

- dzięki możliwe będzie renderowanie gier w niższej, mniej wymagającej rozdzielczości, a następnie jej do większej rozdzielczości. Pozwoli to na skalowanie gier do możliwości poszczególnych komputerów z Apple Silicon - umożliwi to granie w tę samą grę w FullHD na MacBooku Air, a w 4K na Macu Studio. GameCenter - nowe funkcje społecznościowe dla graczy. Możliwe będzie porównywanie swoich wyników z innymi, a także zapraszanie innych użytkowaników do wspólnej gry.

- nowe funkcje społecznościowe dla graczy. Możliwe będzie porównywanie swoich wyników z innymi, a także zapraszanie innych użytkowaników do wspólnej gry. Reference Mode - iPad Pro zyska specjalne ustawienie, które umożliwi zgranie palety kolorystycznej ekranu iPada z innymi profesjonalnymi ekranami.

- iPad Pro zyska specjalne ustawienie, które umożliwi zgranie palety kolorystycznej ekranu iPada z innymi profesjonalnymi ekranami. Stage Manager - nowa funkcja ma pomóc w organizacji otwartych okien. Pozwala on na skupienie się na aplikacji, w której aktualnie pracuje użytkownik. Reszta otwartych okien usuwa się na bok i organizuje według typu otwartej aplikacji. Możliwe jest też grupowanie otartych aplikacji i zapamiętywanie ich. Co więcej, możliwe jest także zmienianie wielkości okienek, jak i praca z oknami nachodzącymi na siebie. Jest to bardzo podobny sposób pracy z oknami do tego znanego z macOS.

Oprócz powyższych nowości, iPadOS 16 otrzyma wszystko, co otrzyma iOS 16.

iPad OS 16

AKTUALIZACJA 18.05.2022

Premiera iOS 16 może zostać opóźniona

Jak donosi, Mark Gurman, Apple boryka się z pewnymi problemami, które mogą opóźnić premierę iOS 16.

Autor przecieków sugeruje, że firma z Cupertino poczeka aż do trzeciej bety systemu iOS 16 zanim udostępni jego finalną wersję. Zazwyczaj nowe edycje oprogramowania od Apple dostępne były już po opuszczeniu drugiej fazy beta testów, a tegoroczne opóźnienie ma być spowodowane sporą ilością błędów w obecnej modyfikacji systemu. Dziennikarz sugeruje również, że na wypróbowanie iOS'a 16 będziemy musieli poczekać do lipca.

iOS 16’s first public beta is scheduled alongside iOS 16 developer beta 3 in July. First iOS public betas are typically released alongside beta 2. That means the public beta may be running behind. Current internal seeds are a bit buggy. Things are still fluid and could shift. — Mark Gurman (@markgurman) May 16, 2022

AKTUALIZACJA 16.05.2022

Premiera iOS 16 już wkrótce! Rewolucja czy ewolucja?

Już 6 czerwca będziemy mogli obejrzeć najnowsze WWDC. Jest to znaczące wydarzenie dla Apple - poza premierami nowego sprzętu, firma prezentuje również plany na najbliższy rok dla swojego software'u. Jednak zawsze już przed tym wydarzeniem pojawiają się przecieki i spekulacje na temat kierunku, który w danym roku obierze gigant z Cupertino dla swoich systemów operacyjnych.

W tym roku znany leaker Mark Gurman zapowiada, że nadchodzący iOS 16 może nie być aż tak nieznacznym ulepszeniem, jak jego poprzednik iOS 15. Według dziennikarza, najnowsza wersja systemu to "duże systemowe zmiany". Takie postawienie sprawy przez znanego dziennikarza może oznaczać naprawdę wiele, jednak nie jest zbyt dokładne. Na szczęście Gurman podał kilka obszarów, które w najnowszej aktualizacji mają się zmienić, a także te, które zapewne zostaną takie same:

Apple nie zamierza przeprowadzać znaczących zmian w estetyce systemu . Możemy się więc spodziewać, że identyfikacja wizualna systemu, która w tym roku będzie miała swoją 9 rocznicę ( została wprowadzona wraz z iOS 7 ), pozostanie w swoim, klasycznym już, kształcie.

. Możemy się więc spodziewać, że identyfikacja wizualna systemu, która w tym roku będzie miała swoją 9 rocznicę ( ), pozostanie w swoim, klasycznym już, kształcie. iOS 16 ma wprowadzić nowe sposoby interakcji z aplikacjami . Może to oznaczać zarówno nowe gesty służące do obsługi telefonu, jak i dodatkowe menu kontekstowe, albo nawet zupełnie inne sposoby przechodzenia między aplikacjami.

. Może to oznaczać zarówno nowe gesty służące do obsługi telefonu, jak i dodatkowe menu kontekstowe, albo nawet zupełnie inne sposoby przechodzenia między aplikacjami. Zobaczymy również zupełnie nowe aplikacje od Apple. Głośną zmianą ma być nowy kalkulator w wersji tabletowej, jednak Gurman zapowiada również dodanie zupełnie nowych aplikacji i przez to nowych funkcji.

od Apple. Głośną zmianą ma być nowy kalkulator w wersji tabletowej, jednak Gurman zapowiada również dodanie i przez to nowych funkcji. Ponadto, nowe funkcje oraz sposoby operowania mają zostać wprowadzone do znanego z Apple Watch watchOS. Tutaj zmiana zarówno estetyczna, jak i ta dotycząca funkcjonowania systemu, może być bardziej znacząca niż w przypadku iOS

Oczywiście iOS to już system "dojrzały", nie powinniśmy się więc spodziewać fundamentalnych zmian, jednak jak pokazała zeszłoroczna, dość rewolucyjna aktualizacja do Androida 12, możliwości zmian, nawet w dojrzałych systemach, jest nadal naprawdę sporo.

Fot. Apple

AKTUALIZACJA 11.04.2022

iOS 16 z ulepszonymi powiadomieniami oraz nowymi funkcjami śledzenia stanu zdrowia

System iOS 16 o nazwie kodowej "Sydney", którego premiera odbędzie się na konferencji WWDC w czerwcu, będzie zawierał "znaczące" ulepszenia w powiadomieniach i nowe funkcje śledzenia stanu zdrowia, ale nie będzie to znacząca przebudowa systemu iOS - powiedział dziś Mark Gurman z Bloomberga.

W swoim najnowszym biuletynie Power On, Gurman pisze, że nie spodziewa się gruntownego przeprojektowania systemu iOS, a zamiast tego kolejna wersja iOS będzie zawierać ulepszenia w powiadomieniach i nowe funkcje śledzenia stanu zdrowia.

Jeśli chodzi o system iOS, spodziewam się dość znaczących usprawnień, w tym aktualizacji powiadomień i nowych funkcji śledzenia zdrowia. Nie spodziewam się gruntownego przeprojektowania interfejsu systemu iOS, mimo że nie zmienił się on zbytnio od czasów iOS 7, czyli od niemal dekady. Być może pojawi się nowy interfejs wielozadaniowości w systemie iPadOS.

Gurman powiedział dziś, że system watchOS 9 może zawierać "znaczące ulepszenia w zakresie śledzenia aktywności i zdrowia". Nie są znane żadne szczegóły dotyczące systemu macOS 13, w tym jego nazwy. macOS Big Sur został gruntownie przeprojektowany, a po nim nastąpiła mniej znacząca aktualizacja w postaci macOS Monterey.

Pozostając jednak przy temacie komputerów Mac, Gurman powtórzył dziś, że Apple pracuje nad kilkoma nowymi komputerami Mac, w tym nowym, przeprojektowanym MacBookiem Air, odświeżonym 13-calowym MacBookiem Pro, zmodernizowanym 24-calowym iMakiem i nowym komputerem Mac mini. Aby uzyskać pełny przegląd tego, co Apple może ogłosić na WWDC w tym roku, zobacz nasz szczegółowy roundup.

AKTUALIZACJA 06.04.2022

WWDC 2022 odbędzie się online w dniach od 6 do 10 czerwca

Firma Apple rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do dorocznego konkursu Swift Student Challenge, w którym zadaniem uczniów jest stworzenie projektu Swift Playgrounds na wybrany przez nich temat. Zwycięzcy otrzymają ekskluzywną odzież wierzchnią, zestaw spersonalizowanych przypinek oraz roczne członkostwo w Programie Apple Developer.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 kwietnia o godzinie 23:59 czasu pacyficznego, a kandydaci mogą sprawdzić, czy zostali wybrani do końca dnia 24 maja. Więcej szczegółów na temat sposobu zgłaszania się do konkursu i jego warunków można znaleźć na stronie internetowej firmy Apple.

Apple ogłosiło również, że konferencja WWDC 2022 odbędzie się w Internecie w dniach od 6 do 10 czerwca, a sesje i inne materiały zostaną bezpłatnie udostępnione w witrynie firmy Apple oraz w aplikacji Apple Developer. Oczekuje się, że firma Apple przedstawi najnowsze wersje swojego oprogramowania, w tym iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 i tvOS 16.

Choć konferencja WWDC 2022 już trzeci rok z rzędu odbędzie się online, firma Apple zapowiedziała, że 6 czerwca zorganizuje specjalny dzień dla studentów i innych programistów w Apple Park, aby wspólnie obejrzeć Keynote i State of the Union. Liczba miejsc będzie ograniczona, a firma planuje "wkrótce" udostępnić więcej szczegółów na temat sposobu ubiegania się o uczestnictwo.

AKTUALIZACJA 04.04.2022

Apple rozpoczyna testy iOS 16 później, niż zwykle

iOS 16 zostanie zaprezentowany już w czerwcu 2022 roku. Firma rozpoczęła właśnie testy najnowszego oprogramowania. Co ciekawe rozpoczęły się one zauważalnie później, niż testy iOS 15 w ubiegłym roku.

Pierwsze testy iOS 15 rozpoczęły się już w marcu 2022 roku. Pierwsze wpisy dotyczące iOS 16 pojawiły się w Google Analytics na początku kwietnia 2022 roku. Informacja ta sugeruje, że Apple rozpoczęło pierwsze testy iOS 16 na fizycznych urządzeniach, które zostały podłączone do sieci.

Na razie do sieci nie trafiło więcej informacji o systemie iOS 16. W chwili obecnej nie wiemy na jakich urządzeniach Apple testuje iOS 16. Spodziewamy się, że są to modele z rodziny iPhone 13 oraz prototypowe egzemplarze iPhone'a 14.

AKTUALIZACJA 01.04.2022

iOS 16 otrzyma nową aplikację aparatu

System operacyjny iOS 16 otrzyma zaktualizowaną aplikację aparatu. Modyfikacje oprogramowania zostaną wymuszone przez debiut iPhone'a 14 z zupełnie nowym, 48 MP aparatem. Gigant z Cupertino po raz pierwszy od 2015 roku zdecyduje się na zwiększenie rozdzielczości. Zmiana ta wymusza aktualizację oprogramowania iOS 16. Otrzyma ono obsługę wykonywania zdjęć w 48 MP, funkcję łączenia 4 pikseli w 1, aby domyślne fotografie nadal miały rozdzielczość 12 MP oraz funkcję nagrywania wideo w 8K.

Przy okazji aktualizacji aplikacji aparatu spodziewamy się, że Apple zmieni również kod źródłowy odpowiadający za przetwarzanie obrazów. Powinien pojawić się również ulepszony tryb nagrywania w ProRes.

Wyżej wymienione nowości trafia do najnowszych smartfonów z rodziny iPhone 14. Możliwe, że część nowości niezwiązanych z samym obiektywem iPhone'a 14 trafi również do starszych modeli.

AKTUALIZACJA 24.03.2022

Apple zakończyło rozwój iOS 15. Czas na iOS 16

iOS 15 został zaprezentowany po raz pierwszy w czerwcu 2021 roku, ale firma Apple miała kilka problemów z tym systemem operacyjnym. Gigant z Cupertino zdecydował się opóźnić wdrożenie niektórych funkcji, aby dopracować je przed finalnym wdrożonem. Finalnie ostatnie funkcje systemu operacyjnego iOS 15 zostały udostępnione w marcu 2022 roku.

Po sześciu miesiącach oczekiwania oraz czterech dużych aktualizacja systemu operacyjnego iOS, firma Apple udostępniła wszystkie funkcje zapowiedziane na zeszłorocznej konferencji Worldwide Developer Conference 2021.

Najnowsze informacje, które trafiły do sieci sugerują, że Apple definitywnie zakończyło rozwój iOS 15. System ten będzie jedynie aktualizowany o nowe poprawki zabezpieczeń. Nie spodziewamy się już nowych funkcji. Apple w najbliższych miesiącach skupiać się będzie tylko i wyłącznie na rozwoju iOS 16. Pierwsze wersje beta nowego systemu pojawią się już w czerwcu 2022 roku. Prezentacja odbędzie się na konferencji WWDC 2022.

AKTUALIZACJA 16.03.2022

Po sieci krążą nowe informacje dotyczące systemu operacyjnego iOS 16. Kilka niezależnych od siebie źródeł wskazuje, że w tym roku powinniśmy otrzymać dużą aktualizację rozwojową, która wprowadzi na pokład wiele nowych funkcji.

Od wielu tygodni mówi się o rozbudowanym systemie obsługi widgetów, który ma otrzymać interaktywne widgety.

Widgety po raz pierwszy pojawiły się w systemie iOS 14 w 2020 roku. Spodziewamy się, że Apple pozwoli na interaktywne zarządzanie widgetami, które doskonale znamy z Androidem. Nowy system powinien umożliwić tworzenie notatek, przeglądanie pogody dla różnych lokalizacji oraz swobodną zmianę piosenek z Apple Music bez konieczności wchodzenia w jakąkolwiek aplikację.

Widgety w iOS 15

Apple może wprowadzić również managera słuchawek AirPods oraz innych słuchawek firmy Beats, które posiadają chipy H1/W1. Słuchawki od Apple posiadają coraz więcej funkcji, które są rozsiane po całym interfejsie użytkownika iOS. Mamy nadzieję, że Apple w końcu zbierze je wszystkie w jednym miejscu, które będzie niejako menedżerem pozwalającym na sprawne zarządzanie wszystkimi opcjami słuchawek.

Po raz kolejny źródła powtarzają, że Apple musi przeprojektować swoją usługę Apple Music, która zgromadziła już ponad 90 milionów utworów. Niestety pomimo wielu ciekawych funkcji takich jak bezstratne odtwarzanie czy dźwięk przestrzenny, Apple Music posiada przestarzały interfejs użytkownika.

Interfejs Apple Music

Ostatnią nowością, o której mówi się między innymi na Reddicie jest obsługa motywów. iOS pozwala na wybranie jednego z dwóch predefiniowanych motywów - jasny oraz ciemny. Mówi się, że Apple może ściągnąć od Google dynamiczne motywy. Całość może opierać się na interaktywnych tapetach, które są już dostępne w systemie operacyjnym macOS.

Ustawianie tapet w iOS 15

AKTUALIZACJA 10.03.2022

iOS 16 może otrzymać zaktualizowaną aplikację Apple Music

Aplikacja Apple Music to jeden z najpopularniejszych programów przeinstalowanych z systemem operacyjnym iOS. W sieci pojawiają się doniesienia sugerujące aktualizację aplikacji Apple Music wraz z wprowadzeniem na rynek iOS 16. Liczymy na to, że Apple zastosuje w programie funkcje, które od jakiegoś czasu dostępne są w aplikacji Apple Music na urządzeniach z Androidem.

Apple Music na kompatybilnych urządzeniach

Aplikacja Apple Music nie doczekała się gruntownej przebudowy od premiery tej usługi w 2015 roku.

Zaktualizowana aplikacja Dom

Kolejną starą aplikacją w iOS jest program Dom, który pojawi się wraz z iOS 10 w 2016 roku i od tego czasu nie został solidnie zaktualizowany. W międzyczasie Apple zdecydowało się jedynie na przeniesienie tej aplikacji na komputery Mac.

Aplikacja Dom w systemie operacyjnym macOS 12 Monterey

Apple coraz częściej mówi o systemach Smart Home, więc powinno na poważnie potraktować swoją aplikację, która pozwala na zarządzanie wszystkimi produktami kompatybilnymi z Apple HomeKit.

AKTUALIZACJA 08.03.2022

iOS 15.4 ostatnią aktualizacją przed iOS 16?

Apple przygotowuje się do wprowadzenia na rynek testowanej od końca stycznia aktualizacji do iOS 15.4. Nowa wersja systemu wprowadzi na pokład zaktualizowany system odpowiedzialny za działanie systemu Face ID. Posiadacze modeli iPhone 12 oraz nowszych będą w stanie skanować twarz w momencie założonej maseczki. Właściciele iPadów po aktualizacji do iPadOS 15.4 otrzymają funkcję Universal Control. Pozwala ona na kontrolowanie iPada oraz komputerów Mac z wykorzystaniem jednej klawiatury i myszy.

W sieci mówi się, że iOS 15.4 oraz iPadOS 15.4 to ostatnie aktualizacje rozwojowe przed prezentacją iOS 16 w czerwcu 2022 roku.

Po debiucie finalnych wersji iOS 15.4 i iPadOS 15.4 firma Apple w całości zaangażuje się w rozwój iOS 16. Spodziewamy się, że iOS 15 otrzyma jeszcze kilka aktualizacji, ale będą to raczej małe aktualizacje zabezpieczeń.

AKTUALIZACJA 02.03.2022

Safari w iOS 16 może otrzymać dużą aktualizację

Do sieci trafiły nowe informacje o iOS 16. Kolejne duże wydanie iOS może zaoferować zaktualizowaną wersję przeglądarki Safari. Autorska przeglądarka sieciowa od Apple w iOS 15 otrzymała sporą aktualizację. Pojawiła się możliwość obsługi rozszerzeń. Przeprojektowano także wygląd interfejsu użytkownika.

Safari w iOS 15 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Safari w iOS 15 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wraz z iOS 16 firma Apple zamierza wprowadzić kolejne ulepszenia do przeglądarki Safari. Tym razem inżynierowie mają popracować nad działaniem i możliwościami trybu ciemnego.

W kodzie źródłowym WebKit znaleziono nowe ustawienia, które pozwala użytkownikom na personalizowanie trybu ciemnego dla poszczególnych witryn sieciowych.

Nowa zmiana ma pozwolić wykorzystać tryb ciemny w przeglądarce w momencie, gdy w smartfonie ustawiony jest globalny tryb jasny. Funkcja została w WebKit opisana jako do udostępnienia. Prawdopodobnie pojawi się razem z aktualizacją do iOS 16.

AKTUALIZACJA 24.02.2022

Do sieci trafiła nowa fotografia, która rzekomo przedstawia interfejs użytkownika w systemie iOS 16. Zrzut ekranu został udostępniony przez @iarchiveml na Twitterze. Autor posta nie wie czy fotografia jest autentyczna. Widać na niej nowy system widgetów, o których informowaliśmy jakiś czas temu.

Apple zamierza zmodyfikować system widgetów. W iOS 16 pojawią się większe możliwości personalizacji widgetów. Użytkownicy będą mogli swobodniej konfigurować wielkość widgetów. Pojawią się również interaktywne funkcje.

Found this pic of iOS 16, no idea if it’s real or not #appleinternal #iOS16 pic.twitter.com/hPMAq29oDL — iArchive (@iarchiveml) February 22, 2022

Sam wygląd systemu widoczny na zrzucie ekranu jest podobny do tego zaprezentowanego wcześniej przez LeaksApplePro.

Na wizualizacji widać widget w rozmiarze 1x2, którego nie znajdziemy w iOS 15. Apple nadal zachowa klasyczne widgety 4x4, 2x4 oraz 2x2.

Na zdjęciu widać również widget Apple Music z napisem Music+. Nie wiemy czy to błąd. Możliwe, że Apple szykuje nowy rodzaj subskrypcji Apple Music lub zamierza uszczelnić nazewnictwo swoich subskrypcji.

AKTUALIZACJA 23.02.2022

iOS 16 z asystentem głosowym Siri po polsku?

Od stycznia 2019 roku użytkownicy urządzeń z Androidem mogą korzystać z Asystenta Google w języku polskim. Firma Apple posiada w swojej ofercie asystentkę głosową Siri, która pojawiła się na rynku ponad 4 lata przed debiutem Asystenta Google. Niestety Siri w dalszym ciągu nie obsługuje języka polskiego.

Najnowsze informacje sugerują, że po 11 latach od debiutu rynkowego asystent głosowy od Apple w końcu może przemówić w języku polskim.

Pierwsza wersja Siri z 2011 roku

Informacje o Siri w języku polskim pojawiły się już w przeszłości - w 2015 oraz 2020 roku.

Apple aktualnie poszukuje pracowników, którzy mają zająć się rozwojem Siri w języku polskim. Na portalu społecznościowym LinkedIn pojawiło się nowe ogłoszenie opublikowane przez Apple. Producent poszukiwał analityka danych z doskonałą znajomością języka polskiego.

Możliwe, że Siri w języku polskim pojawi się wraz z debiutem iOS 16. Sprzęt Apple staje się coraz popularniejszy w naszym kraju, więc szanse na Siri w języku polskim cały czas rosną. Niestety Apple oficjalnie nie potwierdza, ani nie zaprzecza doniesień o Siri po polsku.

AKTUALIZACJA 11.02.2022

Google zaprezentowało właśnie Androida 13. Oprogramowanie to podobnie jak iOS 15 skupia się na poprawie bezpieczeństwa i prywatności. Z oficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że system operacyjny trafi na pierwsze urządzenia w podobnym okresie czasu co iOS 16.

Przecieki, które otrzymaliśmy do tej pory zakładają, że Apple szykuje się do większej aktualizacji. Po dwóch zachowawczych aktualizacjach do iOS 14 i iOS 15 czas na nową wersję systemu operacyjnego, która wprowadzi zmiany wizualne.

Kolejne źródła potwierdzają, że do uruchomienia iOS 16 potrzebne będzie urządzenie z procesorem Apple A10 lub nowszym. Oznacza to, że system zainstalujemy na urządzeniach z 2016 roku oraz nowszych.

Aktualnie nadal brakuje nam szczegółowych informacji na temat iOS 16. Apple dosyć dobrze pilnuje kolejnych wersji systemów operacyjnych przed ich oficjalną premierą. Większa ilość informacji o iOS 16 powinna trafić do sieci po marcowej konferencji prasowej. Możliwe, że zdradzi nam ona kierunek, w którym Apple podąża z rozwojem swoich mobilnych systemów operacyjnych.

AKTUALIZACJA 31.01.2022

Do premiery iOS 16 pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale w sieci pojawiają się kolejne informacje dotyczące nadchodzących funkcji, które jesienią tego roku trafią na smartfony iPhone.

Apple pracuje już intensywnie nad kolejnymi wydaniami systemów operacyjnych iOS i iPadOS. Według informacji zdobytych przez portal MacRumors system operacyjny iOS 16 uzyska ulepszone wsparcie dla przechowywania prawa jazdy. Niestety rozwiązanie to zaprojektowane jest z myślą o mieszkańcach Stanów Zjednoczony i Kanady. Całość nie zostanie integrowana z polskim mObywatelem.

Kolejną nowością ma być możliwość zamiany iPhone'a w terminal płatniczy. Mark Gurmann z Bloomberga informuje o nowej funkcji w oprogramowaniu, która pozwoli wykorzystać iPhone'a jako terminal płatniczy. Rozwiązanie to szczególnie sprawdzi się w małych biznesach. Właściciel będzie w stanie pobierać opłaty z wykorzystaniem swojego smartfona. Niestety z systemu tego nie skorzystamy raczej w celu rozliczenia się ze znajomymi.

Mówi się również o nowej wersji Apple Music dostosowanej specjalnie do słuchania muzyki klasycznej. Apple w 2021 roku kupiło firmę primephonic i może wykorzystać jej wiedzę do budowy nowej wersji Apple Music dostosowanej do użytkowników słuchających muzyki klasycznej.

iOS 16 rozszerzy również dostępność funkcji map 3D na kolejne miasta w Europie i Ameryce oraz rozpowszechni standard wirtualnego kluczyka do aut, który aktualnie wykorzystywany jest przez BMW.

AKTUALIZACJA 27.01.2022

iOS 16 może otrzymać wsparcie dla interaktywnych widgetów oraz przeprojektowane ikonki

Do sieci trafiły właśnie nowe informacje dotyczące nadchodzącej wersji systemu operacyjnego iOS. Według LeaksApplePro, iOS 16 może otrzymać przeprojektowany system widgetów.

Wpis na Twitterze sugeruje obecność nowego rozwiązania, które jest nazywane przez Apple jako InfoShack. System ten ma być połączeniem kilku widgetów w jednym. InfoShack ma być wysoko konfigurowalny i pozwalać na umieszczanie w nim elementów, które znajdują się w Centrum Sterowania. Użytkownik ma otrzymać możliwość szybkiego wywoływania wybranych funkcji np. uruchomienia nawigacji do domu/pracy czy wywołania minutnika.

Na poniższym tweecie widoczna jest wizualizacja widgetów InfoShack. Rozwiązanie w finalnej wersji iOS 16 prawdopodobnie otrzyma inną nazwę.

????EXCLUSIVE: iOS 16.

Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these “big widgets” internally named InfoShack.

Will tell you more about them soon. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 26, 2022

Chociaż LeaksApplePro nie poinformował o większej ilości zmian, łatwo zauważyć, że na zrzucie ekranu system operacyjny iOS ma przeprojektowane ikonki aplikacji systemowych. Apple nie zaprojektowało ich jednak od zera. Logotypy przeniesiono wprost z systemu operacyjnego macOS 12 Monterey. Zmiana ta może sugerować lekkie odświeżenie wizualne iOS oraz zwiększenie integracji pomiędzy systemami rozwijanymi przez Apple.

Na zrzucie ekranu widać również przeprojektowany widget Apple TV. Widnieje na nim zupełnie inny pilot i co ciekawe nie jest on podobny do żadnego kontrolera produkowanego przez Apple. Czyżby firma szykowała kolejną generację Apple TV. A może zrzut ekranu to fake? Tego raczej szybko się nie dowiemy.

Oba widgety InfoShack umieszczone na zrzucie ekranu posiadają możliwość przewijania w poziomie. Oznacza to, że podobnie jak ekran główny można będzie ustawić sobie kilka predefiniowanych ustawień na różnych ekranach widgetu i przechodzić do nich z wykorzystaniem przeciągnięcia w lewo lub w prawo. Rozwiazanie to pozwoli zaoszczędzić sporo miejsca. Dodatkowo użytkownicy będą w stanie swobodnie dodać widgety powiązane z pracą lub rozrywką.

Możliwe, że InfoShack zastąpi dostępny w systemie iOS 15 Stos inteligentny, który jest mniejszy i nie posiada możliwości personalizacji przez użytkownika.