iOS 16/iPadOS 16 - nowości, funkcje, data premiery, kompatybilność [AKTUALIZACJA 02.03.2022]

Kolejne wydanie iOS i iPadOS zadebiutuje w czerwcu 2022 roku na konferencji WWDC. Co wiemy o nowym systemie operacyjnym iPhone'a i iPad'a? Jakie nowości szykuje dla nas Apple? Które modele otrzymają aktualizację?

Aktualnie smartfony i tablety Apple pracują pod kontrolą systemu operacyjnego iOS 15/iPadOS 15, który został wprowadzony na rynek we wrześniu 2021 roku. Harmonogram wydawniczy Apple zakłada wprowadzenie jednej dużej aktualizacji zmieniającej wersję systemu operacyjnego raz do roku. Gigant z Cupertino jest w tej kwestii przewidywalny i prezentuje nowe wersje swoich systemów operacyjnych na corocznej konferencji Worldwide Developers Conference (WWDC), która odbywa się w Kalifornii w czerwcu każdego roku.

iOS 16 Źródło: macworld.com

W tym roku na WWDC 2022 zobaczymy iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9, tvOS 16 oraz wiele innych nowości.

Zastanawiasz się jak wyglądać będzie system operacyjny iOS 16/iPadOS 16, który jesienią 2022 roku trafi na większość smartfonów i tabletów Apple? W niniejszym materiale poruszamy kwestię nowych funkcji, daty premiery oraz kompatybilności z wybranymi urządzeniami.

Kiedy iOS 16/iPadOS 16 pojawi się na rynku?

System operacyjny iOS 16/iPadOS 16 zostanie zaprezentowany na konferencji WWDC 2022 w czerwcu 2022 roku. Aktualnie nie znamy jeszcze dokładnej daty, ponieważ Apple nie rozesłało zaproszeń na konferencje. Ostateczny dzień premiery poznamy w okolicach maja 2022 roku.

WWDC 2021 Źródło: apple.com

Na konferencji WWDC 2022 zobaczymy pierwszą deweloperska betę systemu operacyjnego iOS 16/iPadOS 16. Wtedy też rozpoczną się testy dla deweloperów, a Apple wyda iOS 16 w wersji Developer Preview. W wakacje do iOS 16 Developer Preview/iPadOS 16 Developer Preview dołączy iOS 16 Beta/iPadOS 16 Beta, który dostępny będzie dla każdego zainteresowanego użytkownika.

Finalna wersja systemu operacyjnego iOS 16/iPadOS 16 zostanie wprowadzona na rynek w drugiej połowie września 2022 roku razem z premierą iPhone'a 14.

Jakie smartfony otrzymają aktualizację do iOS 16?

Aktualnie brakuje potwierdzonych informacji. Apple poda listę kompatybilnych modeli dopiero w czerwcu 2022 roku. Mamy jednak kilka przypuszczeń, a do sieci trafiło kilka informacji z wiarygodnych źródeł.

iOS 15 podobnie jak iOS 14 dostępny jest na te same urządzenia. Oznacza to, że w zeszłym roku Apple nie zdecydowało się na ograniczenia wsparcia. iOS 15 zainstalujemy na iPhone 6s oraz nowszych.

iOS 15 - kompatybilność

Niestety iOS 16 prawdopodobnie porzuci wsparcie dla smartfonów z procesorami Apple A8. Oznacza to, że iOS 16 zainstalujemy na następujących smartfonach:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Dodatkowo iOS 16 będzie preinstalowany na smartfonach z rodziny iPhone 14.

Jakie tablety otrzymają aktualizację do iPadOS 16?

Również w przypadku tabletów musimy liczyć się, że nie wszystkie modele pracujące pod kontrolą iPadOS 15 otrzymają aktualizację do iPadOS 16.

iPadOS 15 - kompatybilność

W przypadku iPadOS 16 spodziewamy się, że wsparcie straci iPad mini 4 oraz iPad Air 2. Możliwe, że oprogramowanie nie trafi również na pierwszą generację iPada Pro z 2015 roku.

Poniżej lista tabletów, które powinny otrzymać iPadOS 16:

iPad Air (trzecia generacja)

iPad Air (czwarta generacja)

iPad (piąta generacja)

iPad (szósta generacja)

iPad (siódma generacja)

iPad (ósma generacja)

iPad Mini 4

iPad Mini (piąta generacja)

iPad Pro (druga generacja oraz nowsze)

iOS 16/iPadOS 16 - jakich nowości możemy się spodziewać?

W iOS 15 Apple popracowało nad funkcjami ogólnosystemowymi. Pojawiła się możliwość udostępniania w Face Time - SharePlay, wprowadzono tryb skupienia oraz menu z aplikacjami. Udoskonalono również sposób działania widgetów, które do iOS trafiły w 2020 roku, a do iPadOS w 2021 roku.

Aktualnie brakuje dokładnych informacji na temat nowości, które Apple wprowadzi w iOS 16. Dużo mówi się o odświeżeniu wizualnym. Aktualny design został co prawda kilkukrotnie zaktualizowany, ale czerpie wzorce z iOS 7 wprowadzonego na rynek w 2013 roku. Po ośmiu latach przydał by się całkowity redesign.

iOS 7 Źródło: macworld.com

W sieci można znaleźć pojedyncze plotki dotyczące zaktualizowanego ekranu blokady oraz implementacji podzielnego ekranu (Split Screen) na większych modelach iPhone'a.

Mówi się również o przebudowie aplikacji Aparat, która w zeszłym roku otrzymała ulepszony tryb nocny oraz tryb filmowy. Niestety domyślna aplikacja do wykonywania zdjęć jest nieintuicyjna, a w celu zmiany niektórych ustawień należy przejść do ustawień systemowych, co zabiera czas i dezorientuje użytkowników.

Aplikacja aparatu w iOS 15 Źródło: macworld.com

Apple mogłoby zaimplementować funkcję QuickNote, która w zeszłym roku trafiła do komputerów Mac i tabletów iPad w smartfonach iPhone.

QuickNote na MacBooku Źródło: macworld.com

Szczegółowe informacje na temat nowości pojawią się dopiero w czerwcu 2022 roku. Do tej pory musimy zadowolić się plotkami oraz przeciekami, które trafiają do sieci.

AKTUALIZACJA 02.03.2022

Safari w iOS 16 może otrzymać dużą aktualizację

Do sieci trafiły nowe informacje o iOS 16. Kolejne duże wydanie iOS może zaoferować zaktualizowaną wersję przeglądarki Safari. Autorska przeglądarka sieciowa od Apple w iOS 15 otrzymała sporą aktualizację. Pojawiła się możliwość obsługi rozszerzeń. Przeprojektowano także wygląd interfejsu użytkownika.

Safari w iOS 15 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Safari w iOS 15 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wraz z iOS 16 firma Apple zamierza wprowadzić kolejne ulepszenia do przeglądarki Safari. Tym razem inżynierowie mają popracować nad działaniem i możliwościami trybu ciemnego.

W kodzie źródłowym WebKit znaleziono nowe ustawienia, które pozwala użytkownikom na personalizowanie trybu ciemnego dla poszczególnych witryn sieciowych.

Nowa zmiana ma pozwolić wykorzystać tryb ciemny w przeglądarce w momencie, gdy w smartfonie ustawiony jest globalny tryb jasny. Funkcja została w WebKit opisana jako do udostępnienia. Prawdopodobnie pojawi się razem z aktualizacją do iOS 16.

AKTUALIZACJA 24.02.2022

Do sieci trafiła nowa fotografia, która rzekomo przedstawia interfejs użytkownika w systemie iOS 16. Zrzut ekranu został udostępniony przez @iarchiveml na Twitterze. Autor posta nie wie czy fotografia jest autentyczna. Widać na niej nowy system widgetów, o których informowaliśmy jakiś czas temu.

Apple zamierza zmodyfikować system widgetów. W iOS 16 pojawią się większe możliwości personalizacji widgetów. Użytkownicy będą mogli swobodniej konfigurować wielkość widgetów. Pojawią się również interaktywne funkcje.

Found this pic of iOS 16, no idea if it's real or not #appleinternal #iOS16

Sam wygląd systemu widoczny na zrzucie ekranu jest podobny do tego zaprezentowanego wcześniej przez LeaksApplePro.

Na wizualizacji widać widget w rozmiarze 1x2, którego nie znajdziemy w iOS 15. Apple nadal zachowa klasyczne widgety 4x4, 2x4 oraz 2x2.

Na zdjęciu widać również widget Apple Music z napisem Music+. Nie wiemy czy to błąd. Możliwe, że Apple szykuje nowy rodzaj subskrypcji Apple Music lub zamierza uszczelnić nazewnictwo swoich subskrypcji.

AKTUALIZACJA 23.02.2022

iOS 16 z asystentem głosowym Siri po polsku?

Od stycznia 2019 roku użytkownicy urządzeń z Androidem mogą korzystać z Asystenta Google w języku polskim. Firma Apple posiada w swojej ofercie asystentkę głosową Siri, która pojawiła się na rynku ponad 4 lata przed debiutem Asystenta Google. Niestety Siri w dalszym ciągu nie obsługuje języka polskiego.

Najnowsze informacje sugerują, że po 11 latach od debiutu rynkowego asystent głosowy od Apple w końcu może przemówić w języku polskim.

Pierwsza wersja Siri z 2011 roku Źródło: macworld.com

Informacje o Siri w języku polskim pojawiły się już w przeszłości - w 2015 oraz 2020 roku.

Apple aktualnie poszukuje pracowników, którzy mają zająć się rozwojem Siri w języku polskim. Na portalu społecznościowym LinkedIn pojawiło się nowe ogłoszenie opublikowane przez Apple. Producent poszukiwał analityka danych z doskonałą znajomością języka polskiego.

Możliwe, że Siri w języku polskim pojawi się wraz z debiutem iOS 16. Sprzęt Apple staje się coraz popularniejszy w naszym kraju, więc szanse na Siri w języku polskim cały czas rosną. Niestety Apple oficjalnie nie potwierdza, ani nie zaprzecza doniesień o Siri po polsku.

AKTUALIZACJA 11.02.2022

Google zaprezentowało właśnie Androida 13. Oprogramowanie to podobnie jak iOS 15 skupia się na poprawie bezpieczeństwa i prywatności. Z oficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że system operacyjny trafi na pierwsze urządzenia w podobnym okresie czasu co iOS 16.

Przecieki, które otrzymaliśmy do tej pory zakładają, że Apple szykuje się do większej aktualizacji. Po dwóch zachowawczych aktualizacjach do iOS 14 i iOS 15 czas na nową wersję systemu operacyjnego, która wprowadzi zmiany wizualne.

Kolejne źródła potwierdzają, że do uruchomienia iOS 16 potrzebne będzie urządzenie z procesorem Apple A10 lub nowszym. Oznacza to, że system zainstalujemy na urządzeniach z 2016 roku oraz nowszych.

Aktualnie nadal brakuje nam szczegółowych informacji na temat iOS 16. Apple dosyć dobrze pilnuje kolejnych wersji systemów operacyjnych przed ich oficjalną premierą. Większa ilość informacji o iOS 16 powinna trafić do sieci po marcowej konferencji prasowej. Możliwe, że zdradzi nam ona kierunek, w którym Apple podąża z rozwojem swoich mobilnych systemów operacyjnych.

AKTUALIZACJA 31.01.2022

Do premiery iOS 16 pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale w sieci pojawiają się kolejne informacje dotyczące nadchodzących funkcji, które jesienią tego roku trafią na smartfony iPhone.

Apple pracuje już intensywnie nad kolejnymi wydaniami systemów operacyjnych iOS i iPadOS. Według informacji zdobytych przez portal MacRumors system operacyjny iOS 16 uzyska ulepszone wsparcie dla przechowywania prawa jazdy. Niestety rozwiązanie to zaprojektowane jest z myślą o mieszkańcach Stanów Zjednoczony i Kanady. Całość nie zostanie integrowana z polskim mObywatelem.

Kolejną nowością ma być możliwość zamiany iPhone'a w terminal płatniczy. Mark Gurmann z Bloomberga informuje o nowej funkcji w oprogramowaniu, która pozwoli wykorzystać iPhone'a jako terminal płatniczy. Rozwiązanie to szczególnie sprawdzi się w małych biznesach. Właściciel będzie w stanie pobierać opłaty z wykorzystaniem swojego smartfona. Niestety z systemu tego nie skorzystamy raczej w celu rozliczenia się ze znajomymi.

Mówi się również o nowej wersji Apple Music dostosowanej specjalnie do słuchania muzyki klasycznej. Apple w 2021 roku kupiło firmę primephonic i może wykorzystać jej wiedzę do budowy nowej wersji Apple Music dostosowanej do użytkowników słuchających muzyki klasycznej.

iOS 16 rozszerzy również dostępność funkcji map 3D na kolejne miasta w Europie i Ameryce oraz rozpowszechni standard wirtualnego kluczyka do aut, który aktualnie wykorzystywany jest przez BMW.

AKTUALIZACJA 27.01.2022

iOS 16 może otrzymać wsparcie dla interaktywnych widgetów oraz przeprojektowane ikonki

Do sieci trafiły właśnie nowe informacje dotyczące nadchodzącej wersji systemu operacyjnego iOS. Według LeaksApplePro, iOS 16 może otrzymać przeprojektowany system widgetów.

Wpis na Twitterze sugeruje obecność nowego rozwiązania, które jest nazywane przez Apple jako InfoShack. System ten ma być połączeniem kilku widgetów w jednym. InfoShack ma być wysoko konfigurowalny i pozwalać na umieszczanie w nim elementów, które znajdują się w Centrum Sterowania. Użytkownik ma otrzymać możliwość szybkiego wywoływania wybranych funkcji np. uruchomienia nawigacji do domu/pracy czy wywołania minutnika.

Na poniższym tweecie widoczna jest wizualizacja widgetów InfoShack. Rozwiązanie w finalnej wersji iOS 16 prawdopodobnie otrzyma inną nazwę.

????EXCLUSIVE: iOS 16.

Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these “big widgets” internally named InfoShack.

Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these "big widgets" internally named InfoShack.

Will tell you more about them soon.

Chociaż LeaksApplePro nie poinformował o większej ilości zmian, łatwo zauważyć, że na zrzucie ekranu system operacyjny iOS ma przeprojektowane ikonki aplikacji systemowych. Apple nie zaprojektowało ich jednak od zera. Logotypy przeniesiono wprost z systemu operacyjnego macOS 12 Monterey. Zmiana ta może sugerować lekkie odświeżenie wizualne iOS oraz zwiększenie integracji pomiędzy systemami rozwijanymi przez Apple.

Na zrzucie ekranu widać również przeprojektowany widget Apple TV. Widnieje na nim zupełnie inny pilot i co ciekawe nie jest on podobny do żadnego kontrolera produkowanego przez Apple. Czyżby firma szykowała kolejną generację Apple TV. A może zrzut ekranu to fake? Tego raczej szybko się nie dowiemy.

Oba widgety InfoShack umieszczone na zrzucie ekranu posiadają możliwość przewijania w poziomie. Oznacza to, że podobnie jak ekran główny można będzie ustawić sobie kilka predefiniowanych ustawień na różnych ekranach widgetu i przechodzić do nich z wykorzystaniem przeciągnięcia w lewo lub w prawo. Rozwiazanie to pozwoli zaoszczędzić sporo miejsca. Dodatkowo użytkownicy będą w stanie swobodnie dodać widgety powiązane z pracą lub rozrywką.

Możliwe, że InfoShack zastąpi dostępny w systemie iOS 15 Stos inteligentny, który jest mniejszy i nie posiada możliwości personalizacji przez użytkownika.