iOS 16 - sprawdzamy, jakie nowości znajdą się w iPhone 14

Konferencja WWDC 2022 już dzisiaj, a jej trakcie Apple ma zaprezentować nowy system operacyjny dla swoich smartfonów. Jakie nowości zaoferuje nowa wersja oprogramowania?

iPhone to nadal najlepiej sprzedający się sprzęt od Apple, który corocznie rozchodzi się w setkach milionów egzemplarzy. Co roku też dostaje on nową wersję systemu operacyjnego, która prezentowana jest na konferencji WWDC. Tegoroczne Worldwide Developer's Conference już dzisiaj (tutaj dowiesz się, jak i kiedy ją obejrzeć)! Sprawdzamy, jakie nowości przyniesie szesnasta już wersja systemu dla telefonów Apple.

Większość źródeł mówi, że iOS 16 będzie raczej małym ulepszeniem w stosunku do poprzednika, a nie rewolucyjną zmianą. Największe zmiany mają dotyczyć powiadomień. Po pierwsze, Apple w końcu ma zamiar wprowadzić Always on Display do swoich telefonów (chociaż według naszych informacji tylko do iPhone'a 14 w wersji Pro). Dodatkowo na ekranie blokady możliwe będzie ustawienie widgetów, jak i lepsze dostosowanie pojawiających się tam powiadomień.

Ponadto, dostaniemy też kilka nowych funkcji związanych ze zdrowiem. Nowy system ma zaprezentować specjalną możliwość wykrywania wypadków samochodowych, która będzie mogła automatycznie powiadomić odpowiednie służby w przypadku kraksy. Dodatkowo aplikacja Zdrowie ma zostać zdecydowanie wzbogacona o monitorowanie snu o raz możliwość przypominania o przyjmowaniu leków.

Wiemy też, że wraz z iOS 16 ma zadebiutować kilka nowych aplikacji od Apple, jednak jakie dokładnie to oprogramowanie - niestety jeszcze nie wiemy.

iOS 16 będzie dostępny dla wielu modeli telefonów Apple - jak wiadomo firma wspiera swoje urządzenia przez długie lata. Jednak w tym roku najnowszej aktualizacji nie dostanie już prawie na pewno najpopularniejszy iPhone w historii - iPhone 6S. Oto modele, które powinny dostać najnowszą wersję oprogramowania:

iPhone 7 i 7 Plus

iPhone 8 i 8 Plus

iPhone X

iPhone SE (2020)

iPhone XS i XS Max

iPhone XR

iPhone 11, 11 Pro, i 11 Pro Max

iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro, i 12 Pro Max

iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro, i 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14, 14 Max, 14 Pro i 14 Pro Max

