iOS 17 zapowiada się naprawdę interesująco! Oto, jak można przetestować system już dziś

Kolejna wersja oprogramowania od Apple zadebiutuje wraz z premierą linii iPhone 15. Zanim to nastąpi, czeka nas jednak beta systemu, którą każdy może przetestować.

iOS 17 - kiedy spodziewać się otwartej bety?

Wraz z premierą nowej wersji systemu iOS, na smartfony Apple trafi mnóstwo nowych funkcji.

Nie musimy jednak czekać do września, by przekonać się jak będzie wyglądać kolejna odsłona oprogramowania na iPhone'y - możemy wziąć udział w beta testach. Warto jednak wziąć pod uwagę, że próbna wersja oprogramowania może mieć sporo błędów oraz bugów, przez co telefon może ulec poważnym i nieodwracalnym uszkodzeniom. Testujesz na własną odpowiedzialność.

Apple udostępniło deweloperską wersję beta iOS 17 w poniedziałek 6 czerwca, zaraz po ogłoszeniu kolejnej odsłony systemu na konferencji WWDC 2023. Jest to jednak bardzo wczesna wersja oprogramowania, przeznaczona dla zarejestrowanych deweloperów, którzy muszą przetestować system pod kątem swoich produktów. Tym razem jednak również zwykli użytkownicy mogą dołączyć do testów, w dodatku bez dodatkowej potrzeby rejestrowania się.

iOS 17 - jak zainstalować wersję beta?

Już teraz możecie zarejestrować się do wzięcia udziału w pierwszych testach oprogramowania. Apple tym razem bardzo ułatwiło testy, gdyż każdy może pobrać iOS 17 w wersji beta bezpośrednio z Ustawień swojego iPhone'a. Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia > Uaktualnienia beta, a następnie pobrać aktualizację.

Jeśli aktualizacja do iOS 17 beta nie pojawia się, należy:

Zalogować się na stronie https://developer.apple.com/ przy użyciu swojego Apple ID.

Zresetować telefon.

Wejść w Ustawienia i pobrać aktualizację.l

W taki sposób zostaniecie jednymi z pierwszych testerów nowego systemu Apple.

Pierwsza wersja oprogramowania będzie zapewne posiadała sporo błędów, ale możecie być jednymi z pierwszych, którzy je zauważą. Jako użytkownicy możemy więc mieć realny wpływ na to jak ostatecznie będzie wyglądał system iOS 17.