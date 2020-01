iOS - nowa funkcja ogranicza gromadzenie danych o niespełna 70 procent

Po fali hejtu Apple postanowiło wprowadzić usprawnienia w zakresie gromadzenia danych. System iOS oraz najnowsze iPhone'y otrzymały nowe opcje prywatności.

Apple słynie z zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności wszystkim swoim użytkownikom, w związku z czym czasami naraża się na nieprzychylne spojrzenia organów ścigania. Niedawno w sieci pojawiła się informacja, że złamanie iPhone'a 11 zajęło specjalistom z FBI aż 2 miesiące.

Źródło: apple.com

Niestety szybko okazało się, że bezpieczny iPhone 11 za sprawą nowego układu U1 skanuje otoczenie oraz lokalizacje nawet, jeżeli usługi lokalizacyjne zostaną wyłączone. Apple zajęło się tym problemem wprowadzając stosowny przełącznik w ustawieniach, a niedawno system iOS 13 otrzymał kolejne usprawnienia.

Apple dodało opcję, która przypomina użytkownikom ile razy dana aplikacja śledziła ich lokalizację w przeciągu ostatnich trzech dni. Urządzenie wyświetla systemowy monit i pyta swojego użytkownika, czy nadal chce on udostępniać swoją lokalizacje w tle. Można wybrać opcje udostępniania lokalizacji w tle lub wyłącznie, kiedy aplikacja jest uruchomiona i działa na pierwszym planie. Alternatywnie można zezwolić na jednorazowe skorzystanie z lokalizacji.

Raporty sugerują, że dzięki nowej opcji dziesiątki milionów użytkowników telefonów od Apple zablokowało możliwość śledzenia lokalizacji dla niektórych aplikacji.

O fakcie tym poinformowało Teemo. To firma, która rozwija oprogramowanie służące do gromadzenia danych. Według przedstawicieli Teemo zauważono sporą zmianę. Prezes Benoit Grouchko twierdzi, że trzy lata temu niemalże wszyscy użytkownicy pozwalali aplikacjom na dowolny dostęp do lokalizacji. Obecnie jest to nawet mniej, niż 50 procent.

Inna z firm, która zajmuje się sprzedażą reklam - Location Sciences twierdzi, że system iOS w ciągu pierwszych sześciu tygodni zainstalowało 7 z 10 użytkowników. Dodatkowo nawet 80 procent z nich zdecydowało się na wyłączenie możliwości śledzenia lokalizacji aplikacjom działającym w tle. Przedstawiciele przedsiębiorstwa mówią, że dzięki temu rozwiązaniu reklamodawcy uzyskują o 68 procent informacji mniej, niż przed premierą najnowszego systemu iOS 13.

Źródło: phonearena.com