iOS16: Najwyższy czas by zainstalować aktualizację!

iOS 16 został zaprezentowany ponad miesiąc temu, jednak spora część użytkowników nadal nie dokonała aktualizacji. Zastanówmy się więc, czy faktycznie jest ona konieczna.

iOS 16 na smartfonach Apple

iOS 16 został zaprezentowany ponad miesiąc temu i wielu użytkowników iPhone'a zdążyło go już zainstalować na swoim urządzeniu. Co jednak z osobami, które wolą unikać błędów pojawiających się w nowym oprogramowaniu i preferują stabilne wersje systemu? Czy iOS 16 wnosi na tyle dużo nowości, że faktycznie lepiej pobrać go jak najszybciej na swojego iPhone'a?

To idealny moment na to by zainstalować iOS 16

Żadne wydanie iOS nie jest wolne od błędów i zawsze istnieje możliwość, że napotkasz problemy, których nie miałeś wcześniej. Ostatnia edycja autorskiego oprogramowania Apple wniosła sporo nowych możliwości (jak np. personalizacja ekranu blokady) oraz wiele opcji, których brakowało w poprzednich wydaniach sytemu (np. procentowy wskaźnik zużycia baterii).

iOS 16 spotkał się jednak z falą krytyki, związaną z brakiem stabilności oraz brakiem poszczególnych funkcji, które firma zapowiadała wcześniej. Dwa dni temu Apple wypuściło kolejną wersję oprogramowania o nazwie iOS 16.1, a wraz z nim szereg zmian, które poprawiają działanie systemu.

Nie było jak dotąd lepszego momentu na to, by zaktualizować twojego iPhone'a do najnowszej wersji systemu. Po pobraniu aktualizacji otrzymasz dostęp do personalizacji ekranu blokady, usuwania wiadomości w iMessages czy używania klawiatury haptycznej, która jest zdecydowanie jedną z najciekawszych funkcji w iOS 16. Ponadto sporo pierwotnych błędów zostało poprawionych wraz z premierą pierwszej łatki, a więc otrzymasz system, który działa znacznie lepiej niż w dniu swojego debiutu.

Jeśli zdecydujesz się na instalacje, sprawdź 5 ustawień, które warto zmienić w twoim iPhonie od razu. Link do, przygotowanego przez nas, poradnika znajdziesz tutaj.