iOS16 zapowiada się naprawdę interesująco, ale kiedy będę mógł go wreszcie przetestować?

Kolejna wersja oprogramowania od Apple zadebiutuje wraz z premierą iPhone'ów 14. Zanim to nastąpi czeka nas jednak beta systemu, którą chciałbym w końcu wypróbować.

Spis treści

iOS 16 - kiedy spodziewać się otwartej bety

Wraz z premierą nowej wersji systemu iOS, na smartfony Apple trafi mnóstwo nowych funkcji, a w szczególności opcji związanych z personalizacją urządzenia.

Nie musimy jednak czekać do września, by przekonać się jak będzie wyglądać kolejna odsłona oprogramowania na iPhone'y. Możemy wziąć udział w beta testach, oczywiście - kiedy tylko zostaną one udostępnione dla szerszej grupy odbiorców. Warto jednak wziąć pod uwagę, że próbna wersja oprogramowania może mieć sporo błędów oraz bugów.

Zobacz również:

Apple udostępnił deweloperską wersję beta testów iOS'a 16 w poniedziałek 6 czerwca, zaraz po ogłoszeniu kolejnej odsłony systemu na konferencji WWDC.

Jest to jednak bardzo wczesna wersja oprogramowania, przeznaczona dla zarejestrowanych deweloperów, którzy muszą przetestować system pod kątem swoich produktów.

Casualowi użytkownicy są zmuszeni poczekać na publiczną betę, która ma pojawić się na początku lipca (według przecieków będzie to 11 lipca).

Źródło: 24h.com

Sprawdźmy ile czasu minęło od udostępnienia testów deweloperskich do publicznej bety w przypadku poprzednich wariantów systemu.

iOS 15: pierwsza beta deweloperska - 7 czerwca, druga beta deweloperska - 24 czerwca, pierwsze publiczne testy - 30 czerwca

- 7 czerwca, - 24 czerwca, - 30 czerwca iOS 14: pierwsza beta deweloperska - 22 czerwca, druga beta deweloperska - 7 lipca, pierwsze publiczne testy - 9 lipca

- 22 czerwca, - 7 lipca, - 9 lipca iOS 13: pierwsza beta deweloperska - 3 czerwca, druga beta deweloperska - 18 czerwca, pierwsze publiczne testy - 24 czerwca

Patrząc na historię wydań systemu możemy zauważyć, że druga beta deweloperska zazwyczaj następuje między dwoma, a trzema tygodniami po pierwszej, a publiczna beta zostaje udostępniona w ciągu następnego tygodnia.

Branżowy dziennikarz Mark Gurman poinformował na twitterze, że według jego źródeł iOS 16 zostanie udostępniony do publicznych testów 11 lipca.

iOS 16 - jak zapisać się do beta testów

Już teraz możecie zarejestrować się do wzięcia udziału w pierwszych testach oprogramowania. Aby to zrobić należy:

Zarejestrować się na stronie Apple Beta przy użyciu swojego Apple ID

przy użyciu swojego Apple ID Zalogować się do beta testów

Zapisać nasze urządzenie do testów

Wejść na stronę beta.apple.com/profile na naszym iPhoni'e oraz pobrać profil

Kiedy publiczna beta zostanie wydane, jedyne co będziecie musieli zrobić to wejść w Ustawienia, następnie w Ogólne, a na koniec kliknąć Aktualizacja Oprogramowania.

W taki sposób zostaniecie jednymi z pierwszych testerów nowego systemu Apple.

Pierwsza wersja oprogramowania będzie zapewne posiadała sporo błędów, ale możecie być jednymi z pierwszych, którzy je zauważą. Jako użytkownicy możemy więc mieć realny wpływ na to jak ostatecznie będzie wyglądał system iOS 16.