iPad 2019 data premiery, cena i specyfikacja

Kiedy Apple wypuści nowego iPad'a. Czy rzeczywiście przekątna ekranu wzrośnie 10,2 cala? Czy zachowany zostanie przycisk Home? W tym artykule zbieramy wszystkie pogłoski na temat nowego iPad'a.

Źródło: Macworld

iPad z ekranem o przekątnej 9,7 cala z 2018 roku to bardzo dobry wybór dla większości użytkowników. Jest to szybki, przenośny tablet z obsługą Apple Pencil oferowany w przystępnej cenie - od 1599 zł.

W tym artykule zbieramy wszelkie spekulacje i plotki na temat iPad'a 2019. W tym roku iPad może urosnąć z 9,7 cala do 10,2 cala dzięki mniejszym ramkom wokół ekranu, a jego premiera może nastąpić w niedalekiej przyszłości. Sprawdzamy również informacje na temat ceny, projektu, specyfikacji technicznej oraz nowych funkcji.

Data premiery

Źródło: Macworld

Kiedy Apple wyda nowego iPad'a? Spodziewamy się, że stanie się to wiosną. Najprawdopodobniej w marcu 2019 roku.

Poprzednie dwa podstawowe modele iPad'a zostały zaprezentowane 24 marca 2017 roku, a obecna generacja 27 marca 2018 roku.

25 stycznia 2019 roku w sieci pojawiły się informacje, że Apple zarejestrował w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej siedem nowych numerów modeli, co jest dobrym prognostykiem na pojawienie się tabletu w niedługiem okresie czasu. Przewiduje się, że numery A2123, A2124, A2126, A2153, A2154, A2133 i A2152 odnoszą się do nowych modeli iPad'a oraz iPad'a mini w różnych wersjach (pojemnościowych oraz Wi-Fi/Cellular).

Poprzednie urządzenia zostały zarejestrowane około miesiąca prze premierą, co sugeruje, że w tym przypadku powinniśmy oczekiwać nowego iPad'a pod koniec lutego lub na początku marca, czyli już niedługo.

Alternatywna teoria głosi, że Apple w tym roku nie zaprezentuje nowego iPad'a poświęcając czas na przygotowania do premiery innych urządzeń, jak np. długo wyczekiwanego Mac'a Pro. Więcej informacji o Mac'u Pro znajdziesz tutaj. Chiński raport przewiduje premierę zmodernizowanego iPada w 2019 roku. Zmiany mają obejmować zastosowanie nowego ekranu i zmniejszenie ramek, jednak dopóki nie usłyszymy potwierdzenia tej teorii oczekujemy wiosennej aktualizacji iPad'a.

Cena

Atrakcyjność iPad'a z ekranem o przekątnej 9,7 cala w dużej mierze opiera się na przystepnej cenie. Zaczyna się ona od 1599 zł za wersję z 32GB pamięci masowej. Jest on tańszy od znacznie starszego i mniej wydajnego iPad'a mini, który obecnie oferowany jest tylko w wersji z 128GB pamięci masowej.

Oto cennik obecnej generacji iPad'a 9,7 cala:

Wersja 32GB z łącznością Wi-Fi - 1599 zł

Wersja 128GB z łącznością Wi-Fi - 1999 zł

Wersja 32GB z łącznością Wi-Fi + Cellular - 2199 zł

Wersja 128GB z łącznością Wi-Fi + Cellular - 2599 zł

Z pewnością nie oczekujemy ceny urządzenia premium i chcielibyśmy zobaczyć takie same ceny w przypadku nowego modelu, jednak Apple lubi podnosić ceny swoich urządzeń. Dodatkowo jeśli wprowadzone zostałyby bardziej radykalne zmiany w projekcie jak np. wspomniane zwiększenie ekranu cena może wzrosnąć.

Design

Czy Apple zdecyduje się na zwiększenie ekranu i zmniejszenie ramek wokół niego?, czy może zastosuje wygląd znany z iPad'a Pro i zrezygnuje z Touch ID na rzecz Face ID?. Zeszłoroczna modyfikacja iPad'a Pro znacząco uatrakcyjniła ten model, jednak czy zastosowanie takiego samego wyglądu w przypadku sporo tańszego urządzenia nie spowoduje pogorszenia sprzedaży modelu Pro? Na odpowiedź prawdopodobnie będziemy musieli poczekać do premiery.

Analityk Apple Ming Chi Kuo przewiduje, że nowy iPad posiadał będzie ekran o przekątnej 10,2 cala, dzięki zmniejszeniu ramek. Jeżeli tak się stanie podstawowy iPad nie będzie kwalifikował się do bezpłatnej wersji pakietu Office, ponieważ Microsoft wierzy, że każde urządzenie o przekątnej powyżej 10 cali jest używane do pracy, czyli celów komercyjnych, co oznacza, że trzeba zapłacić za pakiet biurowy Office. Być może Apple specjalnie zwiększy przekątną, aby zniechęcić użytkowników do korzystania z oprogramowania Microsoft na rzecz własnego pakietu biurowego iWork.

Nie jesteśmy pewni, czy iPad straci przycisk Home z wbudowanym Touch ID na rzecz Face ID. Prawdopodobnie jest na to jeszcze za wcześnie w bazowym modelu, a także Apple będzie chciało wyraźnie odróżnić model Pro od podstawowej wersji iPad'a.

Źródło: Macworld

Apple Pencil został wprowadzony wraz z iPad Pro w 2015 roku. Użytkownicy zwykłego iPad'a dostali możliwość korzystania z Apple Pencil dopiero w modelu z 2018 roku po trzech latach. Mało prawdopodobne zatem jest, że wygląd modelu Pro zostanie przeniesiony do podstawowego modelu po zaledwie niecałym roku.

Specyfikacja i nowe funkcje

Apple musi wprowadzić wystarczająco dużo ulepszeń w specyfikacji względem modeli z roku 2017 i 2018, aby zachęcić ludzi do zakupu nowego modelu, a jednocześnie nie dodać za dużo funkcji, aby nie osłabić sprzedaży modelu Pro.

Co może zmienić się w kwestii specyfikacji i funkcjonalności?

Apple Pencil

Po trzech latach Apple zapewniło kompatybilność Apple Pencil z podstawowym modelem iPad'a. Pół roku później wprowadzona na rynek drugą generację rysika od Apple. Czy nowy model będzie kompatybilny z nową wersją Apple Pencil? Prawdopodobnie nie. Ważne dla Apple jest, aby model Pro wyróżniał się większymi możliwościami.

Źródło: Macworld

Tryb Portretowy

iPad Pro 2018 nie ma podwójnego obiektywu, tak jak nowsze iPhone'y, ale nadal mogą korzystać z trybu portretowego dzięki oprogramowaniu. Funkcja ta jest również oferowana na iPhone Xr i prawdopodobne jest, aby można było jej używać w nowym modelu iPad'a.

Specyfikacja

Niektóre zmiany w specyfikacji technicznej można przewidzieć z dużym wyprzedzeniem.

W ślad za implementacją procesora Apple A10 w modelu z 2018 roku, nowy prawdopodobnie otrzyma procesor A11, który oferowałby wzrost wydajności, bez zagrożenia dla CPU zastosowanego w modelu Pro.

Mało prawdopodobne jest zwiększenie rozdzielczości ekranu. Możliwe jest zastosowanie technologii ProMotion, która dostosowuję częstotliwość odświeżania ekranu nawet do 120 Hz w zależności od sposobu użytkowania.

Być może Apple zrezygnuje z gniazda słuchawkowego. Mało prawdopodobne jest, aby iPad otrzymał port USB-C zamiast złącza Lightning.