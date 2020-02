iPad 2020: klawiatura trackpad w produkcji

Najnowsze pogłoski na temat tegorocznego iPada donoszą o rozpoczęciu produkcji dedykowanej mu klawiatury trackpad.

W lutym The Information podało, że Apple planuje wypuścić na rynek nowy model iPad Pro wraz z klawiaturą trackpad. Dzisiaj pojawia się powiązana z tym informacja - klawiatura taka znajduje się podobno już w produkcji i ma zostać pokazana na zapowiedzianym przez producenta wydarzeniu w marcu. A co ciekawe, DigiTimes donosiło wcześniej, że iPady Pro mogą zadebiutować razem z nowej generacji klawiaturą Smart Keyboard - oferującą podświetlane klawisze oraz nowy mechanizm nożycowy, który pojawił się po raz pierwszy w 16 calowym MacBooku Pro. Jest mała szansa na to, aby klawiatura trackpad również miała te elementy.

O wszystkim przekonamy się 31 marca, na pokazie Apple. Jak do tej pory pojawiło się mnóstwo plotek i przecieków dotyczących nowego iPada, w tym informacja o trzech obiektywach aparatu na kwadratowym bumperze, wymiarach 248 mm x 178,6 mm x 5,9 mm (7,8 mm grubości w miejscu aparatów), a także zobaczyliśmy pokrowce na te tablety.