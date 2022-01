iPad Air 2022 - czego możemy spodziewać się po nowym tablecie?

Apple przygotowuje się do odświeżenia iPada Air. Jakie nowości otrzyma tablet ze średniej półki cenowej. Czy warto będzie dopłacić do niego 1000 zł względem bazowego modelu?

Apple przygotowuje się powoli do odświeżenia iPada Air. Aktualna - czwarta generacja - została zaprezentowana we wrześniu 2020 roku razem ze smartfonami z rodziny iPhone 12. Po półtorej roku to nadal bardzo dobry tablet, ale powoli oczekujemy już aktualizacji, która wprowadzi na pokład kilka nowych funkcji, które pojawiły się już nawet w tańszym iPadzie dziewiątej generacji.

iPad Air i iPad Pro Źródło: macworld.com

iPad Air to pierwszy tańszy tablet Apple z pełnoekranowym designem oraz Touch ID umieszczonym w przycisku zasilającym. Z tego samego designu skorzystano podczas projektowania iPada mini szóstej generacji.

Swoimi przewidywaniami na temat iPada Air 5 podzielił się znany analityk Ming Chi-Kuo. Według niego iPad Air 2022 otrzyma aktualizację podzespołów. Mowa o nowszym procesorze Apple A15 Bionic lub Apple A16 Bionic (w zależności od daty premiery), kamerce przedniej z Center Stage, ulepszonych możliwościach nagrywania filmów i kilku pomniejszych zmianach.

Kuo zakłada, że iPad Air nadal oferowany będzie z ekranem LCD. Nowością będzie modem 5G zamiast LTE. Rozdzielczość przedniej kamery wzrośnie do 12 MP. Z tyłu pojawi się nowa dioda oświetlająca, a aparat główny będzie w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości Full HD przy zachowaniu 60 klatek na sekundę.

Cena pozostanie taka sama. Oznacza to, że za nadchodzącego iPada Air zapłacimy co najmniej 2899 zł.

