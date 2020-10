iPad Air 4 rozpakowany - w środku znalazło się miejsce dla zasilacza

iPad'y w przeciwieństwie do iPhone i Apple Watch nadal dostarczane są z zasilaczami. Czy tylko mi wydaje się, że wizja Apple jest mocno niespójna?

Apple ku niezadowoleniu fanów poinformowało, że Apple Watch oraz iPhone dostarczane będą bez zasilaczy. W Apple Store pojawiło się mnóstwo nowych akcesoriów do ładowania, a jednocześnie ze ze sklepu wyleciały smartfony iPhone z zasilaczami. Obecnie nawet starsze modele takie, jak pozostające nadal w sprzedaży iPhone Xr, iPhone SE 2020 oraz iPhone 11 dostarczane są jedynie z kablem USB Typu C do Lighting.

iPhone Air 2020

Co ciekawe Apple nie zdecydowało się na usunięcie zasilaczy z tabletów iPad, a tanie modele w dalszym ciągu posiadają złącze Lightning. W pudełku oprócz przewodu USB Typu C do Lightning dostaniemy także odpowiednie zasilacz, który pozwoli na naładowanie iPad'a oraz iPhone'a.

W sieci pojawił się już pierwszy filmik z unboxingu najnowszego tabletu od Apple. Widać na nim iPad'a Air z pełnoekranowym designem w kolorze Sky Blue.

iPad Air czwartej generacji jest pierwszym urządzeniem od Apple wyposażonym w procesor Apple A14. Urządzenie zostało zaprezentowane we wrześniu, ale do sprzedaży trafiło dopiero razem z najnowszymi modelami iPhone'a w październiku tego roku.

Przypominamy, że pierwsze egzemplarze iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPad'a Air 4 trafią do użytkowników najbliższy piątek. Przedsprzedaż iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro Max wystartuje 6 listopada.

