iPad Pro 2020 z podświetlaną klawiaturą Smart keyboard

Najnowszy iPad Pro może zaoferować klawiaturę, jaka znamy z MacBook'ów.

iPad od czasu premiery w 2010 roku znacząco ewoluował. Nie jest to już jedynie większy iPhone. Smartfony z roku na rok rosną coraz bardziej, więc Apple w celu podtrzymania sprzedaży swojego tabletu musiało znaleźć dla niego nowe grono odbiorców. Od kilku lat iPad sprzedawany jest z mnóstwem akcesoriów jako sprzęt dedykowany dla sektora edukacyjnego - podstawowe modele oraz profesjonalistów - modele z końcówką Pro w nazwie.

Źródło: macworld.com

Klawiatura Smart Keyboard jest jedynym z najczęściej wybieranych akcesoriów do iPad'a. To okładka z wbudowaną klawiaturą, która pozwala zamienić tablet w substytut komputera. Mimo, iż iPad nadal słabo współpracuje z myszkami to takie połączenie pozwala wielu użytkownikom na zastąpienie klasycznego peceta.

Najnowsze sprawozdanie DigiTimes donosi, że tegoroczne iPad'y Pro mogą zadebiutować razem z klawiaturą Smart Keyboard kolejnej generacji. Ma ona zaoferować podświetlane klawisze oraz nowy mechanizm nożycowy, który pojawił się po raz pierwszy w 16 calowym MacBook'u Pro.

To ciekawe doniesienie. Dołączenie do iPad'a pokrowca Smart Keyboard z klawiaturą, jaką znamy od lat z MacBook'ów może spowodować, że na zakup tabletu zdecyduje się znacznie większa ilośc klientów. Wiadomości z DigiTimes są sprzeczne z raportem Ming-Chi Kuo, który uważa, że Apple będzie korzystać z gumowych klawiszy w Smart Keyboard aż do 2021 roku.

Niestety przewidywania Kuo są zazwyczaj bardziej prawdopodobne od raportów DigiTimes. Chociaż wolelibyśmy, aby plotki się potwierdziły to bardzo możliwe, że iPad nie zaoferuje klawiatury takiej, jak w MacBook'ach. Przeniesienie klawiatury z laptopa do tabletu mogłoby negatywnie wpłynąć na sprzedaż coraz droższych MacBook'ów.

Źródło: ubergizmo.com