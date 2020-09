iPad Pro 2021 pierwszym sprzętem Apple z Mini LED

Apple konsekwentnie zalicza opóźnienia. Pierwsze urządzenie z wyświetlaczem Mini LED ma zadebiutować dopiero w 2021 roku.

Premiera iPhone 12 tuż za rogiem. Tegoroczna linia smartfonów od Apple po raz pierwszy wykorzystywać będzie tylko i wyłącznie panele OLED. Oznacza to, że na rynku nie pojawi się już żaden flagowy smartfon Apple z wyświetlaczem OLED.

iPad Pro z 2018 roku

Dodatkowo w Cupertino od pewnego czasu trwają pracę nad implementacją wyświetlaczy typu Mini LED w komputerach i tabletach. Początkowo w sieci pojawiały się plotki na temat nowego MacBooka z wyświetlaczem Mini LED oraz procesorem ARM własnej produkcji. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że pierwszym urządzeniem z ekranem Mini LED od Apple będzie następna generacja iPad'a Pro.

Pierwotnie wyświetlacze Mini LED w urządzeniach Apple miały pojawić się w 2020 roku, ale najnowsze informacje wskazują, że premiera odbędzie się dopiero w przyszłym roku.

W tym roku iPad Pro doczekał się bardzo symbolicznego liftingu. Dodano LiDAR pozostawiając procesor Apple A12Z, który zadebiutował już dwa lata temu. Niewielka aktualizacja może wskazywać, że Apple przygotowuje się powoli do dużego odświeżenia iPad'a Pro. Możliwe, że razem z ekranem Mini LED otrzymamy nowe funkcje.

Ekran typu Mini LED łączy w sobie najważniejsze cechy charakterystyczne paneli LCD oraz OLED. Mini LED korzysta z pojedynczych diód LED, co oznacza znaczą energooszczędność względem paneli LCD bez wad typowych dla paneli OLED. Mowa oczywiście o wypalaniu się pikseli.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez portal Digitimes od firmy Osram Opto Semiconductors firma ta ma dostarczyć dla Apple wysokiej klasy panele Mini LED w drugiej połowie 2021 roku. Mowa o panelach do komputerów. Nieco wcześniej dostarczone zostaną mniejsze wyświetlacze dla tabletów. Za dostawę ekranów do iPad'a Pro odpowiedzialna będzie firma Epistar, która już w chwili obecnej jest gotowa do rozpoczęcia produkcji.

