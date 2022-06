iPad Pro 2022 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [15.06.2022]

Apple pracuje nad kolejną generacją iPada Pro i choć nie ma żadnych większych aktualizacji projektowych, o których wiemy, jest kilka nowych funkcji, na które warto czekać.

Ten przewodnik zbiera wszystkie informacje o nowym iPadzie Pro na 2022 rok, jakie do tej pory udało nam się uzyskać na podstawie ostatnich plotek.

AKTUALIZACJA 15.06.2022

Premiera nowego iPada Pro już we wrześniu

WWDC 2022 zwiastowało naprawdę wiele nadchodzących zmian w ekosystemie Apple. Poznaliśmy na przykład nową wizję systemu operacyjnego na tablety firmy Apple. Na konferencji zostały też zaprezentowane nowe laptopy producenta, wraz z napędzającym je procesorem M2. Wiele osób zakładało, że te dwie premiery już niedługo zostaną połączone i na światło dzienne zostanie wydany nowy iPad Pro, łączący moc M2 z funkcjonalnością, która ma zapewniać iPadOS 16. Wydaje się jednak, że Apple może zaprezentować nowy sprzęt jeszcze prędzej niż myśleliśmy.

Według informacji, które ujawnił Mark Gurman, nowe modele iPada Pro mogą pojawić się na rynku już pomiędzy wrześniem a październikiem tego roku. Według niego, na jesieni Apple ma zaprezentować ulepszone wersje swojego 11 i 12,9-calowego iPada Pro. Pisaliśmy w tym artykule także o premierze większego, 14-calowego modelu tabletu, jednak ta ma być przygotowywana na trochę późniejszy termin - zapewne początek 2023 roku.

Takie rozłożenie premier może wydawać się dziwne, jednak uważam, że to niezłe posunięcie. Apple chce zaprezentować kilka nowych urządzeń wraz z premierą swojego iPadOS 16, a 14-calowa wersja tabletu ewidentnie nie będzie jeszcze gotowa na tak wczesną premierę. Dobrze w takim razie, że firma z Cupertino zdecydowała się na wypuszczenie iPadOS 16 wraz z nowymi wersjami mniejszych iPadów Pro, gdyż dzięki temu od razu zobaczymy nowy system w akcji na najlepszym możliwym sprzęcie.

Jakich zmian możemy się spodziewać od iPada Pro 2022? Na pewno gwoździem programu będzie czip M2, który znajdzie się w urządzeniu. Ma on zapewnić zarówno ulepszoną wydajność procesora, jak i zdecydowanie mocniejszy układ graficzny. Dodatkowo, nowy iPad Pro ma też dostać lepszy układ kamer (możliwe, że znajdzie się w nim sensor 48 MP, którego spodziewamy się też w najnowszych iPhone'ach 14 Pro i Pro Max). Ciekawym dodatkiem może też być magnetyczne bezprzewodowe ładowanie, znane z iPhone'a 12 i późniejszych. Jednak największe zmiany dotyczą systemu operacyjnego, iPadOS 16 - opisywaliśmy je wszystkie w naszej analizie pod tym linkiem.

AKTUALIZACJA 07.04.2022

iPad Pro bez ekranu OLED aż do 2024 roku

Jak podaje serwis The Elec, w ramach przygotowań do realizacji zamówień Apple, BOE zbuduje linię produkcyjną paneli OLED 8,6 Gen w fabryce B16 w prowincji Syczuan w Chinach. Nowa linia produkcyjna zostanie podobno otwarta pod koniec 2024 roku. Firma planuje konkurować z południowokoreańskimi Samsung Display i LG Display w dostarczaniu Apple paneli OLED do przyszłych modeli iPadów i MacBooków.

Elec potwierdziło również, że firma Apple planuje wprowadzić pierwsze modele iPada z wyświetlaczami OLED w 2024 roku. Wcześniejsze doniesienie mówiło o wprowadzeniu pierwszego MacBooka z wyświetlaczem OLED w 2025 roku, w zależności od sukcesu nowych 11- i 12,9-calowych modeli iPadów Pro z wyświetlaczem OLED z poprzedniego roku.

AKTUALIZACJA 27.03.2022

Apple podobno jeszcze tej jesieni wypuści iPada Pro z układem M2

Jak donosi Mark Gurman z biuletynu Power On, Apple podobno planuje wydać iPada Pro z układem M2, prawdopodobnie w okolicy od września do listopada tego roku. Gurman spodziewa się, że Apple wyda dużą aktualizację dla nadchodzącej generacji iPadów Pro, która rzekomo będzie zawierać wsparcie dla ładowania MagSafe.

Jak zauważa Gurman, Apple po raz ostatni wydał znaczącą aktualizację iPada Pro w 2018 roku, kiedy to Apple wprowadził projekt z twardszymi narożnikami, wyświetlaczem edge-to-edge i złączem USB-C. Ta aktualizacja nastąpiła około półtora roku po premierze iPada Pro 10.5 w 2017 roku.

Apple jest na dobrej drodze, aby powtórzyć ten sam schemat w tym roku, ponieważ firma wprowadziła najnowszą generację iPadów Pro wyposażonych w M1 w maju 2021 roku. Według pogłosek, data premiery między wrześniem a listopadem 2022 roku oznacza, że Apple spędzi od roku i czterech miesięcy do roku i sześciu miesięcy na przygotowaniu nowego modelu.

Podczas imprezy Apple "Peek Performance", która odbyła się na początku tego miesiąca, firma pokazała najnowszego iPada Air, ale nie zaprezentowała zaktualizowanego modelu iPada Pro. W zeszłym roku Gurman przewidywał, że iPad Pro będzie wyposażony w funkcje bezprzewodowego ładowania i szklaną obudowę. Raport z 9to5Mac potwierdza to twierdzenie, ale źródła serwisu mówią, że Apple mogło zrezygnować ze szklanego tyłu, potencjalnie wybierając aluminiowy tył ze szklanym logo Apple zamiast tego.

Nie otrzymaliśmy również wiele informacji na temat chipu M2, który to nadal nie został potwierdzony przez Apple. Gurman uważa, że procesor będzie nieco szybszy od swojego poprzednika i będzie posiadał tę samą ośmiordzeniową architekturę. Spodziewa się on także, że Apple doda układ M2 zarówno do nowego iPada Pro, jak i do nowych 13-calowych MacBooków Pro, Mac Mini i 24-calowych komputerów iMac, których premiera jest zapowiadana jeszcze w tym roku. Przewidywania co do M2 napędzającego przeprojektowanego MacBooka Air są podzielone - Gurman twierdzi, że będzie on zawierał układ, o którym krążą plotki, natomiast analityk Apple, Ming-Chi Kuo, uważa, że będzie to układ M1.

AKTUALIZACJA 11.03.2022

11-calowy iPad Pro 2022 prawdopodobnie bez wyświetlacza Mini-LED

Jak poinformował na Twitterze Ross Young, analityk rynku wyświetlaczy, nie można już oczekiwać, że odświeżony 11-calowy iPad Pro, który ma pojawić się na rynku w tym roku, będzie wyposażony w wyświetlacz mini-LED, tak jak jego większy 12,9-calowy rodzeństwo.

Wcześniejsze plotki wskazywały, że po utrzymaniu mini-LED wyłącznie dla 12,9-calowego iPada Pro w 2021 roku, Apple rozszerzy nową technologię wyświetlania na mniejszy 11-calowy model. Young twierdzi, że nie należy się tego spodziewać w tym roku, zauważając, że 12,9-calowy iPad Pro "ma się naprawdę dobrze" i że Apple nie musi wprowadzać mini-LED do mniejszej obudowy.

Gdyby 11-calowy iPad Pro został wyposażony w wyświetlacz mini-LED, oba rozmiary iPada Pro stałyby się bardziej porównywalne, co potencjalnie zmniejszyłoby atrakcyjność znacznie większego, 12,9-calowego iPada Pro. W obu rozmiarach iPada zastosowano ten sam układ krzemowy Apple M1, aparat i wzornictwo, a jedynymi różnicami są technologia wyświetlacza i pojemność baterii. Apple planuje zaktualizować iPada Pro jeszcze w tym roku, a plotki na temat tego, czego dokładnie można się spodziewać, są nieco mętne.

Plotki wskazują, że iPad Pro będzie obsługiwał odwrotne ładowanie bezprzewodowe dla urządzeń takich jak iPhone, Apple Watch i AirPods. Z drugiej strony, kolejne raporty rzuciły światło na pewne problemy, z jakimi boryka się Apple przy opracowywaniu takiej funkcji.

Apple początkowo chciało opracować szklany tył iPada Pro, ale może zamiast tego zdecydować się na duże szklane logo Apple. Jeśli chodzi o wydajność, Mark Gurman z Bloomberga powiedział, że nowe iPady Pro z systemem iPadOS będą prawdopodobnie wyposażone w krzemowy układ M2 od Apple, który jest nawet bardziej wydajny niż obecny układ M1 w iPadzie Pro i nowym iPadzie Air piątej generacji.

AKTUALIZACJA 17.02.2022

Wyświetlacz Mini-LED

Apple w zeszłym roku zaprezentował zaktualizowanego 12,9-calowego iPada Pro z technologią wyświetlacza mini-LED, a w 2022 roku zarówno 11-calowa, jak i 12,9-calowa wersja iPada Pro będzie wyposażona w wyświetlacz mini-LED.

Apple nazywa wyświetlacz mini-LED w iPadzie Pro "wyświetlaczem Liquid Retina XDR", który oferuje zwiększony zakres dynamiki z wiernie oddanymi szczegółami, żywymi kolorami i HDR. Obecny wyświetlacz w 12,9-calowym iPadzie Pro wykorzystuje ponad 10 000 diod LED umieszczonych w tylnej części wyświetlacza, co pozwala uzyskać jasność pełnoekranową do 1000 nitów, jasność szczytową 1600 nitów i współczynnik kontrastu 1 milion do 1.

Po aktualizacji, wyższej jakości wyświetlacz mini-LED nie będzie już ograniczony do największego i najdroższego tabletu Apple.

Chip M2

W modelach iPada Pro z 2021 roku zastosowano ten sam układ scalony M1, który jest używany w MacBooku Air, Mac mini i 13-calowym MacBooku Pro, a nie - jak w typowych iPadach - układ z serii A.

To sprawiło, że wydajność iPada Pro jest na równi z komputerami Mac firmy Apple i jest prawdopodobne, że Apple będzie trzymać się chipów Mac dla iPadów Pro. W 2022 roku, Apple ma wprowadzić następcę M1 - M2.

Układ M2 będzie używany w tegorocznych wersjach MacBooka Air, 13-calowego MacBooka Pro i oczywiście iPada Pro. Będzie on posiadał ten sam 7- lub 8-rdzeniowy procesor, ale oczekuje się, że będzie posiadał zaktualizowane opcje 9- lub 10-rdzeniowego GPU.

Układ M2 będzie oferował poprawę szybkości i wydajności w stosunku do M1, ale szczegóły nie są w tej chwili znane.

Ładowanie MagSafe

Według Marka Gurmana z serwisu Bloomberg, następna generacja iPada Pro będzie wspierać bezprzewodowe ładowanie MagSafe, podobnie jak iPhone.

Apple może planować dodanie szkła z powrotem do iPada Pro i dalsze testowanie takiej funkcji, ale ze względu na obawy o złamania, Apple może zdecydować się na większe logo z tyłu urządzenia wykonane ze szkła, które ułatwiłoby bezprzewodowe ładowanie. Jeśli Apple zdecyduje się na logo ze szkła, przypuszczalnie nowy iPad Pro będzie miał magnesy pod pleckami.

Odwrócone ładowanie bezprzewodowe

Wraz z bezprzewodowym ładowaniem MagSafe, następna generacja iPada Pro może obsługiwać możliwości odwrotnego bezprzewodowego ładowania, co pozwoliłoby na ładowanie iPhone'ów, słuchawek AirPods i innych akcesoriów, kładąc je na plecach iPada.

Nowy Apple Pencil

Słyszeliśmy plotki, że Apple pracuje nad nową wersją Apple Pencil, ale większość z tych informacji pochodzi z początku 2021 roku i nie słyszeliśmy nic od tego czasu. Nie jest jasne, czy rzeczywiście dostaniemy nowy Apple Pencil.

Tytanowa obudowa

Serwis DigiTimes mówi, że Apple pracuje nad tytanową obudową dla iPada, która zastąpi aluminium stosowane w obecnych modelach. Tytan jest jednak drogim materiałem, więc może to być mało prawdopodobne lub ograniczone do iPadów z najwyższej półki.

Przyszłe iPady Pro

W modelach iPad Pro z 2022 roku nadal będzie stosowany wyświetlacz mini-LED, ale Apple pracuje nad technologią OLED dla przyszłych komputerów Mac i iPadów. Firma może dodać iPada OLED do swojej oferty w 2023 lub 2024 roku, a iPad Pro może być pierwszym iPadem z wyświetlaczem OLED.

Apple pracuje także nad wyświetlaczami dla iPada o przekątnej większej niż 12,9 cala, ale większy iPad z większym ekranem ma się pojawić dopiero za kilka lat. Większe wyświetlacze i technologia OLED mogą iść z nim w parze.

