iPad Pro i bezprzewodowe ładowanie MagSafe? To możliwe!

Firma Apple od zawsze szczyci się produktami najwyższej jakości, jednak jeden z nich szczególnie zwraca uwagę konsumentów. Mowa o iPad Pro, którego specyfikacja techniczna nie pozostawia złudzeń - to będzie flagowy produkt. Według najnowszych plotek gigant pracuje nad wprowadzeniem bezprzewodowego ładowania MagSafe do modelu z 2022 roku. Co ciekawe, nowy raport od 9to5Mac sugeruje, że przedstawiciele firmy Apple napotkali przeszkodę w związaną z nową funkcją.

Wygląda na to, że projektanci planowali wprowadzić logo Apple wykonane ze szkła podobnie jak w MacBooku Pro. Zastosowanie takiej technologii pozwoliłoby na korzystanie z bezprzewodowego ładowania MagSafe. Niestety, równocześnie sprawiłoby, że urządzenie było by bardziej podatne na uszkodzenia.

Według naszych źródeł firma opracowała prototypy iPada Pro z większym logo Apple (podobnym do tego z nowego MacBooka Pro), ale ten jest wykonany ze szkła. W rezultacie moc byłaby przekazywana przez szklane logo. Prototyp ma również silniejsze magnesy, które zapobiegają wypadkom oraz obsługują ładowanie z większą prędkością niż MagSafe dla iPhone'a - czytamy w raporcie.

Dalej czytamy, że raport wskazuje również, że technologia ładowania zastosowana w iPadzie byłaby szybsza niż bezprzewodowe ładowanie MagSafe o mocy 15 W, które umieszczono w iPhone 12 i iPhone 13. Co więcej, wszystko wskakuje na to, że firma Apple decyduje się wprowadzić w 2022 roku wariant z ekranem większym niż 12,8 cala.

