iPad Pro w końcu z funkcją ładowania bezprzewodowego?

Apple planuje znacząco ułatwić korzystanie z najnowszej linii iPadów. Przyszłoroczna wersja urządzenia umożliwi nam ładowanie bezprzewodowe.

Obecna linia iPadów jest jedną z najmocniejszych dostępnych na rynku, jednak Apple chce jeszcze umocnić tą pozycję. Amerykański gigant planuje wprowadzić liczne nowinki do tabletów, które zadebiutują na rynku w 2022 roku. Przyszłoroczna linia iPadów może w końcu otrzymać możliwość bezprzewodowego ładowania. Do takich wiadomości dotarli dziennikarze portalu Bloomberg.

Na ten moment informacje te dotyczą jedynie wersji Pro, nie wiemy wciąż, czy możliwość ładowania bezprzewodowego pojawi się także w podstawowej wersji urządzenia. Gigant z Cupertino rozważa zamianę aluminiowych plecków nowego iPada Pro na szklane, które otworzą przed nami taką możliwość. Zmiana wykorzystanego w konstrukcji materiału pokryłaby się także ze zmianą w ostatniej linii iPhone'ów, które także posiadają szklane plecki.

Apple planuje wykorzystać używany już w swoich smartfonach system MagSafe. Jest on oczywiście nieco wolniejszy niż klasyczne ładowanie przez port Thunderbolt, jednak dla niektórych użytkowników może być to wygodniejsze rozwiązanie. Ponadto firma testuje także technologię zwaną ładowaniem zwrotnym (ang. reverse wireless charging). Dzięki niej będziemy mogli ładować inne urządzenia bezprzewodowo, wykorzystując do tego nasz tablet. Wystarczy, że dane urządzenie położymy na plecach iPada. Apple testowało już taką opcję dla iPhone'a, który miał w ten sposób ładować AirPods oraz zegarki Apple Watch.

Równolegle do prac nad projektem iPadów, Apple aktywnie pracuje także nad ich mniejszą wersją mini. Wedle raportów, ma ona posiadać węższe ramki niż obecnie dostępna wersja i możliwe, że nie będzie posiadać przycisku głównego. Jeżeli amerykańska firma zdecyduje się na wprowadzenie tych zmian, będzie to pierwsza zmiana designu iPada mini od sześciu lat. Można także oczekiwać, że Apple zdecyduje się na ulepszenie parametrów technicznych tabletu, jednak na ten moment nie podzieliło się żadnymi informacjami na ten temat.

Apple planuje wypuścić odświeżone iPady mini jeszcze pod koniec tego roku, natomiast premiera nowej wersji iPada Pro ma nastąpić w 2022 roku.

