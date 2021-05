iPad Pro z ekranem Mini-LED opóźniony! Kiedy dostawa?

W sieci pojawiły się informacje o dostawach pierwszych iPadów Pro z procesorem Apple M1. Niestety mowa o mniejszym modelu. Większy i ciekawszy iPad Pro 12,9 cala z ekranem Mini-LED trafi do pierwszych użytkowników ze sporym opóźnieniem!

Apple wprowadziło na rynek dwa nowe modele z rodziny iPad Pro. Oba tablety posiadają super wydajny procesor Apple M1, ale tylko większy iPad z ekranem o przekątnej 12,9 cala posiada wyświetlacz wykonany w technologii Mini-LED.

iPad Pro 12,9 z ekranem Mini-LED podczas prezentacji

Najnowsze informacje sugerują, że kluczowy element specyfikacji technicznej topowego iPada jest przyczyną sporych opóźnień w produkcji. Apple boryka się z problemami, które spowodowały zerwanie łańcucha dostaw.

Strona Apple informuje, że iPad Pro będzie dostępny w sprzedaży od drugiej połowy maja. Oznacza to, że pierwsi użytkownicy powinni już odbierać swoje egzemplarze. Faktycznie - w przypadku mniejszego modelu z 11 calowym wyświetlaczem wszystko idzie zgodnie z planem. Niestety nie można tego powiedzieć o większym modelu z panelem Mini-LED.

Apple przełożyło premierę iPada Pro, aby uniknąć problemów z dostawami, ale najwidoczniej nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Świetny ekran Mini-LED jest powodem sporego opóźnienia w produkcji 12,9 calowego iPada Pro. Źródła Bloomberga donoszą, że ograniczenia w produkcji mogą spowodować opóźnienia sięgające wakacji tego roku.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że zamówienia przedsprzedażowe rozpoczęły się w zeszłym miesiącu, a dostawa planowana była na 21 maja 2021 roku.

Aktualny czas dostawy nowego iPada z ekranem Mini-LED

Obecnie zmawiając iPada Pro 12,9 cala niezależnie od konfiguracji zaczekamy na niego co najmniej do 15 czerwca 2021 roku. Bloomberg podaje jednak czarniejszy scenariusz. Niedługo użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup 12,9 calowego iPada Pro za conajmniej 5499 zł, będą musieli czekać na niego do lipca.

Źródło: slashgear.com, apple.com