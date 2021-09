iPad Pro zastąpi Ci MacBooka! Te zmiany to potwierdzają

Apple szykuje się do wprowadzenia kilku drobnych zmian w stylistyce iPada Pro. Będą one miały jednak bardzo duże znaczenie w kwestii odbioru tego sprzętu przez klientów oraz pozycjonowaniu go w portfolio Apple.

Najnowsze plotki sugerują, że iPad Pro 2022 otrzyma poziomy układ tylnej kamery oraz loga Apple. Oznacza to, że Apple będzie zachęcać nas do korzystania z iPada Pro w pozycji horyzontalnej, a nie portretowej. Zmiana ta powoduje, że iPad Pro jeszcze bardziej upodobni się do komputerów Mac, których interfejs pracuje w trybie horyzontalnym.

Zobacz również:

Informacja została po raz pierwszy przekazana przez @dylandkt na Twitterze.

Future iPad Pro's will feature a horizontal camera placement and a horizontally placed Apple logo on the back. Apple will make landscape mode the default for iPad Pro usage. I have not confirmed whether the next generation model will have this feature but it is in the works.