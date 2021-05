iPad'a też zaktualizujesz przez 5G, ale potrzebny nowy iPadOS

Nowe dokumenty techniczne firmy Apple sugerują, że iPad Pro 2021 w przyszłości również otrzyma możliwość pobierania aktualizacji z wykorzystaniem modemu sieci 5G. Kiedy funkcja trafi na najnowsze tablety z logo nadgryzionego jabłka?

Apple dosyć późno zabrało się za implementację modemu sieci 5G w swoich urządzeniach. Pierwszy iPhone kompatybilny z siecią nowej generacji pojawił się w sklepach dopiero w trzecim kwartale 2020 roku. Teraz do portfolio dołączyły pierwsze modele iPada z 5G. Mowa o najnowszych przedstawicielach serii Pro na 2021 rok.

iPad Pro 2021

Wyszukiwarkowy gigant potwierdził w najnowszym dokumencie technicznym, że w przyszłości tablety będą w stanie pobierać nowe wersje systemu operacyjnego iPadOS z wykorzystaniem modemu sieci 5G. Co ciekawe, do aktywacji tej opcji potrzebna jest aktualizacja oprogramowania.

Obecnie iPady Pro 2021 zaktualizujemy tylko i wyłącznie korzystają z sieci Wi-Fi.

Wraz z kolejnym wydaniem iPadOS w ustawieniach systemowych iPada Pro 2021 pojawi się dodatkowy przełącznik Allow More Data on 5G. Pozwoli ona na korzystanie z funkcji o podwyższonym zapotrzebowaniu na łącze internetowe. Mowa o wideorozmowach FaceTime HD, treściach HD na Apple TV oraz aktualizacjach iPadOS przez sieć komórkową.

Apple nie poinformowało jeuszczeki kiedy na rynek trafi stosowna aktualizacja dodają przełącznik Allow More Data on 5G.

Źródło: theapplepost.com