iPad jednak bardziej jak MacBook? Zmiany w iPadOS 16 mnie przekonują

Od kilku lat iPad boryka się ze swego rodzaju kryzysem wieku średniego. Czy, dzięki nadchodzącym zmianom, Apple w końcu rozwiąże ten problem?

Od 2018 roku powoli obserwujemy przemianę iPada w coś nowego. Każdy pamięta głośną reklamę Apple, w której dziewczynka, trzymając iPada, pyta "co to jest komputer". Firma od zawsze utrzymywała, że iPad to coś innego, inna kategoria urządzenia. Jednak w 2018 roku światło dzienne ujrzał nowy iPad Pro, a wraz z nim nowe akcesoria i usprawnienia, dzięki którym iPad mógł działać... bardziej jak komputer.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Z roku na rok tych podobieństw przybywało - czy to obsługa myszki, czy lepsza wielozadaniowość, czy też klawiatura z gładzikiem do złudzenia przypominająca tę z MacBooka. Wygląda na to, że w tym roku Apple ma postawić kolejny, bardzo duży krok w drodze iPada do zostania, jednak, komputerem.

Według analityka Marka Gurmana, iPadOS 16 ma przynieść jedną z najważniejszych zmian, które upodobnią funkcjonalność iPada do tej znanej z MacBooków czy laptopów PC. Są to duże zmiany dotyczące multitaskingu, szczególnie obsługi okien. W tej chwili na iPadzie możemy tylko otworzyć dwa okna obok siebie. Jest jeszcze ewentualna możliwość otwarcia trzeciego w tzw. pływającym oknie.

iPadOS 16 ma to zmienić, oferując nam dowolność w przenoszeniu, zmienianiu układu i wielkości okien na pulpicie. Wydaje się, że jest to niewielka zmiana, ale wystarczy spojrzeć na typowe użytkowanie okien na pulpicie komputera aby zorientować się, jak ważne jest dowolne zarządzanie otwartymi aplikacjami. To dzięki nim decydujemy, co jest dla nas najważniejsze, na co musimy tylko nieraz spoglądać, a także jak w ogóle zarządzać naszą przestrzenią pracy.

Poza tym w aktualizacji mają znaleźć się inne usprawnienia dla multitaskingu, jak lepsze zarządzanie otwartymi kartami, większe możliwości ich zapamiętywania, czy też nowe menu multitaskingu. Wydaje się więc, że iPad na dobre już porzucił swoje pretensje do nie bycia komputerem. Całe szczęście, bo dzięki temu w końcu staje się naprawdę użytecznym narzędziem!