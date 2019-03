Dowiedz się, jak iPad mini 2019 wypada w porównaniu do starszego iPad'a mini 4. Co się zmieniło, jakie są nowe funkcje i czy warto go kupić.

Źródło: Apple

Który model powinieneś kupić?

Jak iPad mini 2019 wypada w porównaniu z iPadem mini 4? Znajduje się w zupełnie innej lidze dzięki aktualizacji procesora i ulepszonej kamerze FaceTime. Podstawowa wersja ma teraz mniej pamięci masowej - 64 GB, a nie 128 GB - ale można przechowywać tak wiele treści w iCloud, że w rzeczywistości nie ma takiej potrzeby przechowywania ich teraz na urządzeniu. Dodatkowo należy pamiętać, że Apple sprzedawał kiedyś iPad'a mini 4 jedynie z 16 GB pamięci masowej. W 2017 roku firma niespodziewania pozostawiła w ofercie jedynie model ze 128 GB. Dwa lata później zaprezentowano odświeżony model.

Ceny

iPad mini 2019 kosztuje co najmniej 1899 zł za wersję 64 GB z łącznością Wi-Fi. Wersja z modemem kosztuje 2499 zł, a dopłata do łączności LTE podobnie jak w modelu Air wynosi 600 zł. Wersja z 256 GB pamięci masowej zaczyna się od 2699 zł. Najdroższa konfiguracja - 256 GB + modem kosztuje 3299 zł.

iPad mini 4 również kosztował od 1899 zł, ale za wersję 128 GB. Model z modemem kosztował 2499 zł. Obecnie nie można już zamówić tego modelu bezpośrednio u Apple. Zakupu możemy dokonać u autoryzowanych sprzedawców, którzy mają na stanie praktycznie każdą konfigurację. Niedługo obniżą oni ceny, aby wyprzedać posiadane zapasy magazynowe. Mimo wszystko zdecydowanie odradzamy zakup tego modelu nawet kilkaset złotych taniej niż cena detaliczna. Jeżeli chcesz kupić iPad'a jak najtaniej powinieneś zainteresować się modelem z ekranem 9,7 cala.

Źródło: Apple

iPad mini (2019) vs iPad mini 4

Preferujesz mniejsze modele iPad'a? Jeśli tak, to na pewno z przyjemnością przyjąłeś wiadomość, że po niespełna czterech latach od wprowadzenia czwartej generacji (we wrześniu 2015 roku) Apple zaktualizował iPada mini.

Jeśli liczyłeś na przeprojektowanie, będziesz rozczarowany, nowy iPad mini 2019 jest prawie identyczny ze starszym modelem. W rzeczywistości wygląd iPad'a mini prawie się nie zmienił od czasu jego premiery w 2012 roku. Dodano jedynie nowe wersje kolorystyczne, Touch ID oraz delikatnie zmodyfikowano wymiary i wagę.

Wygląd i jakość wykonania

Jak już wspomnieliśmy, projekt iPada mini nie zmienił się na przestrzeni lat. Ekran nadal ma przekątną 7,9 cala, podobnie jak w 2012 roku, kiedy iPad mini po raz pierwszy został wprowadzony na rynek. Apple nie zmniejszyło rozmiarów ramek, jak to miało miejsce w przypadku iPada Pro, i nadal istnieje przycisk Home z wbudowanym Touch ID.

Nowy model nadal wykonany jest z aluminium. Możemy wybrać jedną z trzech wersji kolorystycznych - gwiezdną szarość, srebrną oraz złotą.

Wymiary obu modeli również są podobne i wynoszą:

iPad mini 2019:

203.2 mm x 134.8 mm x 6.1 mm

300.5 g WiFi, 308.2 g wersja z modemem

To takie same wymiary jak iPad mini 4, ale nowszy model jest nieco cięższy.

Źródło: Apple

iPad mini 4:

203.2 mm x 134.8 mm x 6.1 mm

298.8 g WiFi, 304 g wersja z modemem

Źródło: Apple

Istnieją pewne zauważalne różnice pomiędzy tymi dwoma modelami, jak na przykład przyciski regulacji głośności są nieco większe, co może oznaczać, że akcesoria od starszego modelu mogą nie pasować.

Podobnie jak iPad mini czwartej generacji, iPad mini 2019 ma w pełni laminowany wyświetlacz.

Wyświetlacz nie jest jednak w pełni identyczny z poprzednim modelem, nowy iPad mini został wzbogacony o True Tone.

Źródło: Apple

Specyfikacja techniczna

Z prawie czteroletnią przerwą od ostatniej aktualizacji iPada mini można się spodziewać dużego skoku wydajności pomiędzy tymi dwoma urządzeniami. iPad mini 2019 ma nowszy procesor, lepszą kamerę FaceTime i wyświetlacz True Tone. Wiele rzeczy pozostało jednak takich samych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Procesor

Starszy iPad mini 4 jest wyposażony w procesor A8 i koprocesor ruchu M8. Jest to ten sam procesor, który został zastosowany w iPhonie 6 w 2014 roku. Procesor ten nie grzeszy wydajnością już od pewnego czasu.

iPad mini 2019 wykorzystuje ten sam procesor A12 Bionic z silnikiem Neural Engine i wbudowanym koprocesorem M12, który można znaleźć w iPad Air 2019, iPhone Xr, Xs i Xs Max. iPad Pro 2018 idzie o krok dalej oferując układ A12X Bionic, podczas gdy iPad 2018 wykorzystuje procesor A10 Fusion znany między innymi z iPhone'a 7.

Możemy śmiało powiedzieć, że można spodziewać się ogromnego wzrostu prędkości. Według Apple iPad mini 2019 jest 3x szybszy niż iPad mini 4.

Źródło: Apple

Wyświetlacz

Podobnie jak wszystkie iPady mini, które pojawiły się wcześniej (z wyjątkiem pierwszej generacji), model 2019 ma wyświetlacz Retina o przekątnej 7,9 cala i rozdzielczości 2048 na 1536 przy zagęszczeniu pikseli wynoszącym 326 pikseli na cal (ppi). To największa gęstość pikseli spośród każdego iPad'a.

Nowością w tym mini jest True Tone - funkcja wprowadzona po raz pierwszy w iPad Pro w 2016 roku, przed pojawieniem się na iPhone'ach i w MacBook'u Pro. True Tone ocenia światło otoczenia i dostosowuje balans bieli tak, aby kolory wydawały się bardziej precyzyjne, a także pomaga przeciwdziałać obciążeniom oczu.

Wyświetlacz jest nadal odporny na odciski palców, antyrefleksyjny i w pełni laminowany.

Aparat

Starszy iPad mini ma z tyłu aparat 8 MP z przysłoną ƒ/2,4. To się nie zmieniło w urządzeniu z 2019 roku. Ulepszono za to kamerę FaceTime. Wcześniej miała ona tylko 1,2 MP, z przesłoną ƒ/2,2 i była w stanie nagrywać wideo w 720 p, teraz ma 7MP i oferuje nagrywanie w 1080p. Oznacza to, że jedynym iPadem, który nie oferuje kamery FaceTime 7MP jest iPad 2018, który nadal posiada kamerę 1,2MP z przodu.

Pamięć masowa

W ciągu całego okresu sprzedaży iPad'a mini 4 opcje pojemnościowe znacznie się zmieniły. Początkowo mieliśmy do wybory wersję o pojemności 16 GB, 64 GB lub 128 GB, które wprowadzono w 2015 roku. W listopadzie 2016 r. zmieniono je na wersje o pojemności 32 GB i 128 GB, a od marca 2017 roku dostępna była tylko wersja o pojemności 128 GB.

Istnieją dwie wersje iPada mini 2019. Wersja 64 GB i 256 GB.

64 GB to prawdopodobnie wystarczająca ilość miejsca dla przeciętnego użytkownika, a jeśli przechodzisz z modelu o pojemności 16 GB, możesz oczekiwać, że twoje życie znacznie się ułatwi.

Z drugiej strony, jeśli masz 128GB iPad mini 4 możesz się zastanawiać, czy przejście na model 64GB byłoby błędem. Prawdopodobnie tak. Można się co prawda posiłkować pamięcią w chmurze, ale nie będzie to wygodne rozwiązanie, jeżeli przyzwyczajenie jesteśmy trzymać wszystkie dane w pamięci masowej urządzenia.

Podsumowanie

Źródło: Apple

Był czas, kiedy obawialiśmy się, że Apple nie będzie aktualizować iPad mini i wycofa go ze sprzedaży bez wprowadzenia następcy. Pojawiły się sugestie, że ponieważ rozmiar ekranu iPhone'ów jest coraz większy, zapotrzebowanie na iPada o mniejszych rozmiarach zmalało. Z naszego doświadczenia wynika, że iPad mini zawsze był idealnej wielkości. Jest podobny do książki, idealny dla dzieci i znacznie lżejszy od innych iPadów.

W pewnym momencie Apple być może planowało przerwać jego produkcję, ale cieszymy się, że iPad mini został odświeżony. Jedyną nieco mylącą rzeczą w modelu mini jest fakt, że nie jest to obecnie najtańszy iPad. Obecnie rolę podstawowego modelu pełni 9,7 calowy iPad.

Jeżeli zastanawiasz się nad wymianą modelu mini 4 na model z 2019 roku zdecydowanie warto to zrobić. Mimo iż to tylko jedna generacja wyżej, to należy pamiętać, że model mini nie był aktualizowany od ponad trzech lat. W przypadku tabletów i smartfonów to bardzo długi okres czasu.