iPad mini 5 może być najbardziej nudnym, a zarazem najbardziej oczekiwanym produktem Apple w najbliższym czasie

iPad mini 5 może okazać się najbardziej opłacalnym podstawowym modelem tabletu, który zdominował świat.

Problemy Apple

Ostatnimi czasy Apple zdecydowanie nie miało dobrej passy. Malejąca sprzedaż iPhone'a spowodowana znacznym wydłużeniem średniego czasu użytkowania jednego modelu oraz błąd bezpieczeństwa związany z grupowym FaceTime, który wymusił czasowe zawieszenie tej usługi sprawiły, że o Apple słyszeliśmy głównie w negatywnym aspekcie.

Gama produktowa

Obecnie Apple posiada w swojej ofercie kilka zapomnianych produktów. Jednym z nich jest iPad mini - 7,9 calowa wersja, która po raz pierwszy została zaprezentowana w 2012 roku i z miejsca stała się hitem ze względu na kompaktowe wymiary i przystępną cenę.

iPad mini 4

Obecna w sklepach 4 generacja iPad'a mini została zaprezentowana 9 września 2015 roku (dwa tygodnie przed iPhone'm 6s i 6s Plus, które od września nie są oficjalnie sprzedawane przez Apple) a oparta jest na procesorze Apple A8 pochodzącym z iPhone'a 6 zaprezentowanego we wrześniu 2014 roku. Jest to zatem jeden z najstarszych produktów w portfolio Apple. Jego wydajność odstaje od dzisiejszych standardów, a cena jak na Apple przystało jest wysoka - 1899zł za wersję 128GB oraz 2499zł za wersję 128GB z modemem. Dla porównania podstawowy iPad 9,7 cala w wersji 32GB kosztuje 1599zł, a w wersji 128GB 1999zł. Posiada dużo wydajniejszy (chociaż już ponad 2 letni) procesor A10 Fusion (zaprezentowany wraz z iPhone'm 7) oraz wsparcie dla Apple Pencil.

Jak będzie nowy iPad?

Od dłuższego czasu mówi się o aktualizacji iPad'a mini. Plotkowano, jakoby iPad mini miał mieć konstrukcję zbliżoną do najnowszych modeli Pro, jednak dużo bardziej prawdopodobne jest zastosowanie procesora A10 Fusion - takiego samego jak w iPad 2018 oraz wygląd obecnego iPad'a mini 4 - z fizycznym przyciskiem Home oraz gniazdem słuchawkowym Jack. W rzeczywistości wolałbym zobaczyć starszy projekt z obniżoną ceną niż nowego mini inspirowanego iPad'em Pro. iPad mini od początku istnienia był lokowany jako tani, poręczny i wszechstronny tablet. Wątpię, aby Apple chciało upodabniać go do Pro, ponieważ jego niewielki ekran powoduje, że jest to urządzenie do konsumowania treści, a nie jej tworzenia.

Obecnie iPad mini za sprawą coraz większych iPhone'ów nie jest już tak popularny jak na początku - w 2012 roku podczas premiery pierwszego modelu Apple sprzedawało iPhone'y z ekranami w rozmiarach 3,5 oraz 4 cale. Obecnie najmniejszy iPhone posiada ekran o wielkości 4,7 cala.

Powrót do podstaw

Potencjalni klienci iPad'a mini nie potrzebują najnowszych nowinek technologicznych. To te same osoby, które są zadowolonymi użytkownikami iPhone'a 7/8 i nie potrzebują rozwiązań takich jak FaceID, nagrywanie 4K w 60 klatkach czy LTE w zegarku. Pragną oni prostego w obsłudze, dobrze wykonanego tabletu o wystarczającej na kilka lat mocy i pojemności, aby przeglądać internet, oglądać filmy, korzystać z aplikacji lub nawet wykorzystywać iPad'a do pracy biurowej.

Ile kosztować będzie iPad mini?

Obecna generacja kosztuje od 1899zł do 2499zł, ale oferowana jest wyłącznie ze 128GB pamięci masowej, a jak wiemy u Apple dopłaty za pamięć są drogie. Podstawowy iPad 9,7 cala w wersji pojemnościowej kosztuje 1599zł. Nowy mini prawdopodobnie również będzie kosztował w okolicach 1500zł. Jeżeli nowy iPad mini wspierałby Apple Pencil może być świetnym rozwiązaniem dla szkół.