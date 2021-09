iPad mini 6 za drogi? Amerykanie już go przecenili!

iPad mini szóstej generacji otrzymał mnóstwo nowości. Niestety jedną z nich jest cena wyższa o prawie 1000! Okazuje się jednak, że tablet może szybko stracić na wartości. W sklepach znajdziemy go już na pierwszych promocjach.

Apple w końcu zdecydowało się na odświeżenie swojego najmniejszego tabletu w ofercie. iPad mini otrzymał największą aktualizację od wprowadzenia tego modelu na rynek w 2012 roku. Nadal jest to urządzenie pozycjonowane powyżej bazowego modelu. W tym roku otrzymaliśmy większy ekran o przekątnej 8,3 cala, procesor Apple A15 Bionic z 4-rdzeniowym układem graficznym, opcjonalny modem 5G oraz mnóstwo zmian z zakresu designu i wydajności.

iPad mini 6 Źródło: apple.com

Niestety przy okazji zmianie uległa cena. iPad mini 5 generacji do najtańszych nie należał. Za tablet trzeba było zapłacić co najmniej 1899 zł. Decydując się na aktualną generację przyjdzie nam zapłacić aż 2599 zł, a mówimy o bazowej konfiguracji z 64 GB wbudowanej pamięci masowej oraz bez modemu 5G.

iPad mini 6 generacji to świetny tablet, ale nie zmienia to faktu, że urządzenie jest o co najmniej kilkaset złotych za drogie. Zauważyli to już sprzedawcy z USA.

Najnowszy iPad mini właśnie trafił na pierwszą promocję. Stało się to zaledwie tydzień po premierze urządzenia.

Amerykański Amazon zdecydował się na obniżenie ceny urządzenia o 39 dolarów, co przekłada się na obniżkę o około 152 zł.

Bazowy wariant z 64 GB wbudowanej pamięci masowej oraz Wi-Fi kupimy aktualnie za 459 dolarów. Niestety z promocji skorzystają jedynie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych.

Na szczęście pierwsze obniżki cen tak szybko po premierze wskazują, że również w innych krajach cena najmniejszego tabletu powinna nieco spaść. Tymczasem nie pozostaje nam nic innego jak oczekiwanie lub zakup tabletu w cenie detalicznej.