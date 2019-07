iPad powinien w końcu zaoferować obsługę wielu kont

Obsługa wielu kont na tablecie iPad powinna się pojawić już 9 lat temu podczas premiery pierwszej generacji.

Mamy 2019 rok, a tablet iPad nadal nie oferuje obsługi wielu kont, dzięki czemu jest bardzo osobistym urządzeniem podobnie, jak smartfon. Apple przykłada wagę do prywatności swoich użytkowników, ale nie powinno to mieć najmniejszego wpływu na możliwość korzystania z wielu kont na jednym urządzeniu. Opcję tę od lat oferują komputery z Windowsem, Mac'i oraz tablety z Androidem.

Źródło: macworld

Tablety z natury nie są tak bardzo osobistym urządzeniem, jak smartfon, który służy jedynie swojemu użytkownikowi. Spora część osób kupuje tablety z zamiarem udostępniania im małym dzieciom lub jako domowy sprzęt do szeroko pojętej rozrywki i kontrolowania multimediów. Niestety, ale przez to, że iPad nie oferuje obsługi wielu kont jest to znacznie utrudnione.

iPad wywodzi się z iPhone'a i nawet pomimo tego, że jesienią system na iPad'a zacznie nazywać się iPad OS w rzeczywistości to nadal iOS z innym interfejsem użytkownika. Przez to, że iOS został zaprojektowany jako system dla telefonu na etapie projektowania nie przewidziano możliwości obsługi wielu kont, która byłaby rewelacyjną funkcją dla posiadaczy iPad'a.

System iPadOS 13 zaprezentowany na WWDC 2019 wprowadza ogrom przydatnych zmian. Po aktualizacji wreszcie można potraktować iPad'a jako urządzenie, które potencjalnie jest w stanie wybranym odbiorcom zastąpić laptopa. Pojawiła się obsługa myszy, a Safari w końcu upodobniło się do przeglądarki znanej z komputerów Mac. Oczywiście nie pomyślano o dodaniu obsługi wielu kont. Co ciekawe Apple zdecydowało się na implementacje tej funkcji w obrębie Apple TV. Nie wiemy ile osób pragnęło kont użytkowników w Apple TV, ale z pewnością mniej, niż na iPad'a.

Znamy wielu użytkowników iPad'a, którzy oczekują pojawienia się obsługi wielu kont użytkowników. W listopadzie ubiegłego roku felietonista Dan Moren mówił, że Apple musi wprowadzić obsługę wielu kont użytkowników na Apple TV, HomePod oraz iPad'zie. Apple spełniło jego prośby co do pierwszych dwóch urządzeń, ale iPad, na którym funkcja byłaby najbardziej przydatna nadal jej nie posiada. To niezwykle dziwne posunięcie biorąc pod uwagę to, że osoby odpowiedzialne za marketing w Apple wielokrotnie podkreślały w reklamach, że firma chce, aby jej tablet był użytkowany przez całe rodziny, a nie tylko pojedynczego użytkownika. Możliwe, że funkcja ta wymaga znacznej ingerencji w oprogramowanie.

W rzeczywistości Apple chyba zdaje sobie sprawę, że brak kont użytkowników znacząco ogranicza w niektórych aspektach funkcjonalność iPad'a. Firma pozwala już szkołom zakładać na swoich tabletach wiele kont dla uczniów za pomocą dedykowanej usługi o nazwie Shared iPad, która do tej pory nie wywołała żadnego kryzysu w kwestii prywatności danych na iPadzie, ani nie wywołała spadków wydajności. Ponieważ wszystkie konta synchronizowane są za pomocą usługi iCloud użytkownicy mogą korzystać z dowolnego tabletu, jaki znajduje się w klasie, a wszystkie dane są automatycznie pobierane przy użyciu chmury.

Źródło: macworld

Jesteśmy przekonani, że rodzice pokochaliby funkcję Shared iPad na swoich tabletach. Pozwoliłaby im ona na łatwe utworzenie kont dla dzieci lub innych domowników i szczelne zabezpieczenie prywatnych aplikacji, wiadomości iMessage, e-mail oraz danych w aplikacjach przed małymi dziećmi, które mogą wyrządzić niemałe szkody.

Jak zauważyła w zeszłym roku redaktorka MacWorld Susie Ochs, Screen Time nie jest idealnym rozwiązaniem ponieważ zmusza rodziców do narzucenia sobie takich samych ograniczeń, jak dzieciom. Dodanie obsługi wielu kont w systemie iPad OS rozwiązałoby wszystkie problemy, a dodatkowo Screen Time oferowałoby dodatkowe informacje na temat wykorzystania tabletu przez innych domowników.

Również redakcje i firmy pokochałyby obsługę kont na tabletach od Apple. W chwili obecnej jeżeli chcemy przekazać iPada innemu pracownikowi musimy go wyzerować, aby usunąć swoje dane. Nie ma innej możliwości ich zabezpieczenia. Po otrzymaniu urządzenia z powrotem trzeba poświęcić czas na ponowną jego konfigurację i przywrócenie z wcześniej wykonanej kopii zapasowej. Konto użytkownika znacząco ułatwiłoby całą procedurę. Wystarczyłoby utworzyć nowe konto użytkownika przed udostępnieniem iPad'a i usunąć je po jego zwrocie.

Użytkownicy z całego świata proszą o prostą funkcjonalność od początku istnienia iPad'a, ale Apple zdaje się nie widzieć problemu. Żeby było ciekawiej tak, jak już wyżej pisaliśmy komputery Mac posiadają taką opcję od wielu lat.

Uprawnienia administratora

Źródło: macworld

Podobnie, jak na komputerach Mac również tablety iPad powinny posiadać jedno konto administratora. Pozwoli on na ustawianie dostępu do wszystkich możliwości i ustawień innym użytkownikom. Administrator może kontrolować, które inne konta mają dostęp do sieci komórkowej, aplikacji i wielu innych ustawień. Główne konto posiadałoby również możliwość kontrolowania statystyk funkcji Screen Time. Osoba ta mogłaby zdecydować które konta są uprawnione do dokonywania zakupów oraz pobierania nowych aplikacji z App Store. Takie rozwiązanie pomogłoby także zapanować nad ilością dostępnej pamięci masowej.

Takie rozwiązanie podobnie, jak w przypadku Apple TV pozwoliłoby użytkownikom na oglądanie filmów i słuchanie muzyki bez obawy, że ich preferencje w aplikacjach zostaną zmienione i w przyszłości będą mniej adekwatne.

Wszystkie oddzielne konta mogłyby być przypisane do konkretnych identyfikatorów Apple ID i zabezpieczone za pomocą Touch ID lub Face ID. Jedyną przeszkodą byłaby prawdopodobnie konieczność wpisania hasła do Apple ID podczas logowania i przy zmianie użytkowników. Po tym etapie iPad powinien działać tak samo, jak dotychczas.

W chwili obecnej widać jedynie dwa praktyczne powody, dla których Apple może nie chcieć wprowadzić obsługi wielu użytkowników do systemu iPad OS. Jeden z nich - problem z zarządzaniem plików wynika z tego, że iOS projektowany był jako zamknięty system dla jednego użytkownika. Kolejną przeszkodą są iPad'y w podstawowych konfiguracjach, które posiadają jedynie 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Taka ilość może nie być wystarczająca dla kilku użytkowników i ich preferencji oraz danych aplikacji.

Źródło: macworld

Eksperyment Apple ze szkołami pokazuje jednak, że zarządzanie plikami wcale nie musi być takie skomplikowane, jak się wydaje zwłaszcza, jeżeli Apple pozwoliłoby administratorowi na kontrolowanie i ustalanie ograniczeń w pobieranych plikach.

W przypadku, gdy Apple naprawdę boi się o ilość pamięci funkcja obsługi wielu kont użytkowników mogłaby pojawić się jedynie na tabletach iPad Pro, które aż proszą się o możliwość korzystania z wielu kont.

Podejrzewamy, że opcja obsługi wielu kont nie pojawiła się na tabletach iPad z jeszcze jednego powodu. Apple chce, aby jak najwięcej osób z tego samego gospodarstwa domowego kupowało własne tablety. Jeden iPad w domu z obsługą wielu kont z pewnością byłby optymalny dla czteroosobowej rodziny.

Mamy nadzieję, że Apple w końcu weźmie sobie do serca prośby użytkowników iPad'a w 2020 roku na 10 lecie istnienie iPad'a doda do systemu iPad OS obsługę wielu kont użytkowników na jednym tablecie.