iPad w końcu staje się użytecznym narzędziem pracy

Dzięki obsłudze myszy, lepszemu zarządzaniu plików oraz usprawnieniom pracy wielozadaniowej iPad staje się użytecznym narzędziem pracy.

Spis treści

Apple od kilku lat próbuje wmówić użytkownikom, że iPad jest świetnym zamiennikiem dla laptopów. Niestety, ale jeszcze do niedawna jego funkcjonalność oraz ograniczenia samej platformy systemowej nie pozwalały wykorzystywać go jako pełnoprawnego narzędzia pracy zamiast komputera przenośnego.

Źródło: macworld

Kilka dni temu Apple zaprezentowało iPadOS, który w rzeczywistości jest zmodyfikowaną pod kątem działania na tabletach wersją dobrze znanego systemu iOS. Wprowadzone zmiany znacznie usprawniają pracę z tabletem oraz dodają potrzebne funkcjonalności, od których czekaliśmy od lat.

Czy takie zmiany powodują, że iPad może stać się zamiennikiem dla komputera przenośnego? Z pewnością nie dla wszystkich, ale znajdą się użytkownicy, dla których iPad Pro z iPadOS stanie się lepszym wyborem, niż MacBook.

Wolność od ograniczeń

System iPadOS uwalnia iPad'a od większości trapiących go ograniczeń, które skutecznie wykluczały wykorzystanie go jako narzędzia do pracy. Co ciekawe jedna z największych nowości - możliwość obsługi za pomocą myszy nie została nawet zaprezentowana podczas oficjalnej prezentacji systemu. Odnaleźli ją deweloperzy testujący pierwszą betę systemu. Apple postanowiło ukryć ją w ustawieniach dostępności Assistive Touch. Po aktywacji odpowiedniej opcji będziesz w stanie obsługiwać iPad'a przy pomocy myszy na USB lub Bluetooth. Możesz wykorzystać Magic Mouse, Magic Trackpad lub bardziej zaawansowane peryferia jak np. Logitech MX Master 2S. Minusem jest brzydki kursor, jaki pojawia się na ekranie oraz brak dodatkowego oprogramowania, które pomogłoby wykorzystać wszystkie funkcje zaawansowanych myszy.

Od tej pory możesz korzystać z iPad'a prawie jak z normalnego komputera PC. Pamiętaj jednak, że interfejs oprogramowania dostosowany jest do obsługi za pomocą myszy, co powoduje że czasami łatwiej i szybciej dotknąć ekranu, niż korzystać z kursora. Obsługa myszy z pewnością będzie niezastąpiona dla osób, które chcą pisać teksty na tablecie.

Jeszcze przed wprowadzeniem obsługi myszy do iPad'a myśleliśmy, że Apple obawia się o dodatkowe spadki sprzedaży komputerów Mac. iPad z wsparciem dla myszy i tak ogromną bazą aplikacji może być ciekawą alternatywą dla komputerów, ale nadal musimy pamiętać o ograniczeniach, które nadal nie zostały wyeliminowane. Jedną z nich jest np. problem z obsługą dodatkowych ekranów. iPad po podłączeniu do projektora lub monitora w dalszym ciągu jest w stanie jedynie wyświetlacz to samo, co na wbudowanym ekranie.

Cieszą nas zmiany w wyglądzie ekranu głównego. Przebudowanie interfejsu było konieczne już od kilku lat. Wystarczy zobaczyć, jak wygląda iOS 12 na największych modelach iPad'a Pro. Wszędzie widać ogromne przerwy pomiędzy skrótami do poszczególnych aplikacji, które zostały w końcu wykorzystane. Nowy ekran główny oferuje więcej ikon, a także możliwość przypięcia widgetów.

Źródło: apple

Po aktualizacji do iPadOS tablety od Apple będą wspierać również obsługę pamięci masowych na USB. Znacząco przebudowano aplikację Pliki, która znacznie bardziej przypomina teraz Finder'a i pozwala na lepsze zarządzanie dokumentami. Dostępne są również opcje udostępniania plików lub zapisywania ich w formacie PDF, a także udostępniania całych folderów zarówno innym użytkownikom systemu iOS, jak i użytkownikom komputerów PC.

Źródło: macworld

Kolejne ważne nowości otrzymała przeglądarka Safari, która domyślnie otwierać będzie desktopowe wersje witryn. Dodano również pełną obsługę Dokumentów Google. Nie trzeba już korzystać z dedykowanych aplikacji na iOS.

Źródło: macworld

Dzięki funkcji Sidecar, którą zaimplementowano w iPadOS oraz macOS 10.15 Catalina istnieje możliwość wykorzystania iPad'a jako dodatkowy wyświetlacz dla komputerów Mac. Co ważne opcja ta będzie działać zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo, a iPad'a można wykorzystać również jako tablet graficzny w aplikacjach takich, jak Adobe Photoshop.

Kolejne ulepszenia

Większość z wymienionych funkcji była dostępna na komputerach Mac już lata temu, ale zbytnim uproszczeniem byłoby napisanie, że zostały one przeniesione prosto z komputera na tablet. Apple dostosowało je do specyfiki użytkowania tabletu.

Znacząco zmodyfikowano funkcję Split View, która umożliwia teraz otwarcie dwóch instancji tego samego programu. Możemy więc edytować dwa pliki tekstowe na raz. Pojawiła się funkcja Expose, która umożliwia lepszą organizację pracy z wieloma aplikacjami w tym samym momencie.

Źródło: macworld

Zmiany nie ominęły również Slide Over, dzięki któremu na jednej z krawędzi ekranu możemy uruchomić dodatkową aplikację, z której nie chcemy korzystać w trybie pełnoekranowym lub przy użyciu Split View. Interfejs obsługi nie różni się od menu wielozadaniowości znanego z iPhone'a.

Źródło: macworld

Trzeba jednak nadmienić, że możliwości wykorzystania nowych funkcjonalności zależą w dużej mierze od programistów, którzy muszą dostosować swoje aplikacje do nowych funkcji systemu iPadOS.

Apple ogłosiło również ulepszenia dla Apple Pencil, które zwiększają jego użyteczność. Istotną zmianą jest znaczne ograniczenie opóźnienia do 9 ms, które z pewnością docenią profesjonaliści. Tak małe opóźnienie powoduje, że pisanie odręcznych notatek przy użyciu Apple Pencil stanie się jeszcze wygodniejsze.

Źródło: macworld

Pomimo cichego wprowadzenie obsługi przy pomocy myszy Apple nie zaniedbało kontroli przy pomocy dotyku. iPadOS wprowadza wiele przydatnych gestów, które umożliwią między innymi zaznaczanie całych fragmentów tekstu. Przesuwanie kursora działa podobnie, jak gesty wykonywane przy użyciu trzech palców. Podczas prezentacji mogliśmy jednak zobaczyć, że Toby Paterson miał problem z zastosowaniem tego gestu.

Kolejną funkcją, na którą czekało wielu użytkowników jest możliwość uruchomienia pływającej klawiatury, która umożliwia wprowadzanie tekstu jedną ręką. Rozwiązanie to docenią szczególnie posiadacze większych modeli iPad'a Pro, którzy często narzekają na zbyt dużą klawiaturę.

Źródło: macworld

Ewolucja czy rewolucja?

iPadOS z pewnością znacząco zmieni sposób korzystania z iPad'a. Nowy interfejs to ogromny skok na przód, który jednak powinniśmy zobaczyć już kilka lat temu. Musimy jednak pamiętać, że iPad nadal pozostaje iPad'em, a iOS jest systemem mobilnym, który znacząco różni się od macOS, Windowsa oraz Linux'a. W dalszym ciągu nie mamy możliwości wykorzystania iPad'a jako przydatne narzędzie podczas prezentacji, ponieważ obsługuje on jedynie duplikację ekranu. Użytkownicy tabletu od Apple w celu podłączenie jakiegokolwiek urządzenie będą musieli korzystać z wielu przejściówek. Na końcu należy wspomnieć, że klawiatura Smart Keyboard nie jest tak wygodna, jak klawiatura znana z laptopów, a sama konstrukcja jest chybotliwa i nie do końca stabilna.

iPadOS wprowadza zmiany, które były potrzebne, ale przed Apple jeszcze długa droga. Podoba nam się nowy interfejs i zmiany w obrębie interakcji, ale nadal nie rozumiemy dlaczego iPadOS nie posiada aplikacji kalkulatora?