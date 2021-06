iPadOS 15 z formatem plików NTFS. Jest z nim mały problem

Tablety firmy Apple po aktualizacji do iPadOS 15 w końcu uzyskają natywne wsparcie dla plików zapisanych w formacie NTFS. Niestety, klasycznie dla Apple nie mogło obejść się bez komplikacji.

Kompatybilność systemu operacyjnego iPadOS 15 z plikami zapisanymi w formacie NTFS to kolejna nowość, którą Apple nie pochwaliło się na konferencji WWDC 2021. Po zastanowieniu dochodzę jednak do wniosku, że może lepiej, że tego nie zrobili, ponieważ implementacja całego rozwiązania jest daleka od ideału.

iPad Pro i iPad Air

Okazuje się, że iPadOS 15 dodaje obsługę plików sformatowanych w Microsoftowym formacie NTFS bezpośrednio w aplikacji Pliki. Niestety rozwiązanie to działa podobnie do tego, które od lat znamy z macOS. Oznacza to, że standardowo możemy jedynie odczytać pliki NTFS. Nie ma możliwości ich modyfikacji, ani nadpisywania.

Aplikacja Pliki otrzymała również nowy, okrągły wskaźnik postępu wskazujący transfer danych podczas przenoszenia lub kopiowania danych. Stuknięcie w grafikę otwiera większy i dokładniejszy pasek postępu pokazujący sugerowany czas zakończenia transferu. Istnieje również możliwość przerwania pobierania plików.

Odświeżona aplikacja Pliki w iPadOS 15 Źródło: macworld.com

Warto zaznaczyć również, że podczas korzystania z myszy lub gładzika możliwe jest przytrzymanie, kliknięcie i przeciągnięcie pola wyboru nad wieloma plikami lub folderami, aby je w nich umieścić, skopiować lub skompresować.

iPadOS 15 pojawi się jako aktualizacja jesienią tego roku.

Źródło: Macrumors.com