iPadOS w końcu z pełną obsługą myszy i gładzików

Apple ugina się pod naciskiem użytkowników. iPadOS 14 obsłuży myszki i gładziki.

Od kilku lat Apple stara się nam wmówić, że część użytkowników spokojnie może zastąpić swój komputer za pomocą iPad'a. Może byłoby to prawdą, gdyby tablet z Cupertino obsługiwał myszki i gładziki. W chwili obecnej obsługa iPad'a podłączonego do klawiatury jest bardzo niewygodna.

Źródło: macworld.com

Klienci udowodnili producentowi, że iPad bez dostępu do precyzyjnej myszki jest marnym zamiennikiem komputera. Wszystko wskazuje na to, że Apple zrozumiało swój błąd i zamierza go naprawić.

Najnowsze informacje z sieci donoszą, że kolejne wydanie systemu iPadOS zaoferuje pełne wsparcie dla myszek i gładzików. Plotka ta potwierdza fakt, że Apple stopniowo otwiera swój system i rozszerza jego możliwości.

Według portalu 9to5Mac, który uzyskał dostęp do kodu źródłowego systemu operacyjnego iPadOS 14 wiemy, że iPad będzie w stanie jeszcze bardziej upodobnić się do komputerów Mac za pomocą natywnej obsługi myszy i gładzików. Według Apple iPad ma stać się mniejszym i bardziej mobilnym zamiennikiem dla komputera stacjonarnego oraz większych laptopów. Od pewnego czasu Apple zwiększa przekątne matryc w swoich komputerach przenośnych, a jednocześnie z oferty usunięto najmniejszego, 12 calowego MacBook'a z ekranem Retina. Oznacza to, że iPad może stać się jego tańszym i jeszcze lżejszym zamiennikiem.

Dodatkowo w internecie znajdziemy także informacje na temat nowej klawiatury Smart Keyboard dla iPad'ów, która ma zawierać wbudowany gładzik. To kolejny zwiastun nadchodzącej obsługi myszek i gładzików w iPadOS 14.

Portal 9to5Mac twierdzi, że iPadOS 14 pozwoli na zmianę mapowania klawiszy w myszce oraz zaoferuje nowe gesty, które ułatwią obsługę systemu projektowanego pierwotnie pod kątem obsługi za pomocą dotyku.

Więcej szczegółów na temat systemu operacyjnego iPadOS 14 dowiemy się w czerwcu tego roku. Stabilne wydanie systemu operacyjnego zostanie udostępnione pod koniec września tego roku.

Źródło: techspot.com