iPady znikają ze sklepowych półek! Co z tabletami Apple?

W wielu sklepach w Stanach Zjednoczonych wciąż brakuje iPadów. Co to oznacza?

Wygląda na to, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych zaczęli mieć spore problemy z zakupem bazowego iPada dziewiątej generacji. W internecie zaczęło pojawiać się coraz więcej informacji, wedle których w wielu sklepach z elektroniką oraz, przede wszystkim, w punktach sprzedaży Apple, nie można kupić ostatniego iPada. Problemy zaczęły pojawiać się już w ubiegłym tygodniu.

Co to może oznaczać? Możemy spekulować, że być może Apple w końcu dosięgnęły problemy z dostawami poszczególnych części, jednak wydaje się to raczej mało prawdopodobny scenariusz. Wycofywanie produktów ze sklepów przez Apple może jednak oznaczać coś zupełnie innego.

Zobacz również:

Jest to standardowa procedura giganta z Cupertino. Producent często ogranicza dostępność obecnych na rynku produktów, jeżeli tuż za rogiem czeka premiera ich nowszej wersji. Wydaje się więc nieuniknione, że bazowa wersja dziesiątej generacji iPada zostanie zaprezentowana podczas dzisiejszego wydarzenia California Streaming. Rozpocznie się ono o godzinie 19 lokalnego czasu polskiego.

Czego możemy spodziewać się w trakcie eventu? Zakładamy, że Apple organizuje godzinną konferencję, podczas której zaprezentuje większość tegorocznych nowości. Niemal pewne są premiery iPhone'a 13 oraz Apple Watch Series 7, a obok nich pojawić się mają słuchawki AirPods 3 oraz właśnie nowy iPad. Tego dnia na rynku oficjalnie pojawią się także nowe systemy operacyjne: iOS 15, iPadOS 15 oraz watchOS 8#.

Wydarzenie będziemy mogli śledzić na kilka sposobów. Po pierwsze, wydarzenie będzie transmitowane na oficjalnej stronie producenta: apple.com. Wydarzenie będą mogli obejrzeć także użytkownicy Apple TV oraz AirPlay. Chętni nie korzystający z aplikacji Apple mogą skorzystać z transmisji w kanale Youtube producenta.