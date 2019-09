iPhone 11 Pro Max vs Samsung Galaxy Note 10+ - pojedynek flagowców za około 5000 zł

Sprawdzamy, który z ultra drogich smartfonów jest lepszym wyborem.

Spis treści

Niezależnie od upodobań do wybranej platformy nie ma wątpliwości, że zarówno Galaxy Note 10+, jak i iPhone 11 Pro Max to najlepsze smartfony korzystające z iOS oraz Androida. To urządzenia zaprojektowane bez najmniejszych kompromisów dla najbardziej wymagających użytkowników. Zarówno Samsung, jak i Apple nie przebierali w środkach i zastosowali najlepsze dostępne podzespoły oraz najnowsze technologie. iPhone 11 Pro Max oraz Galaxy Note 10+ to istny pokaz możliwości producentów z USA oraz Korei.

Z niesamowitymi, gigantycznymi ekranami, najnowocześniejszymi aparatami fotograficznymi oraz wspaniałym designem to jedne z najlepszych telefonów, które kiedykolwiek powstały. Niestety ma to swoje odzwierciedlenie w cenie.

iPhone 11 Pro Max vs Galaxy Note 10+ - Cena

Samsung Galaxy Note 10+ wyceniony został na co najmniej 4799 zł. Dużo? Przy cenach iPhone’a 11 Pro Max to istna okazja. Apple wyceniło swoje urządzenie na co najmniej 5699 zł. To nie koniec zabawy, ponieważ na rynku dostępne są również droższe konfiguracje z większą ilością wbudowanej pamięci masowej. Dzięki temu za Samsunga Galaxy Note 10+ można zapłacić 5249 zł, a za iPhone’a 11 Pro Max nawet 7449 zł.

iPhone 11 Pro Max vs Galaxy Note 10+ - Wygląd

Od premiery rewolucyjnego iPhone’a X z Face ID, ramką ze stali nierdzewnej, nowym ekranem z notch’em oraz nawigacją za pomocą gestów minęło już dwa lata. Apple słynie z tego, że rzadko zmienia design swoich urządzeń. Projektanci wychodzą z założenia, że skoro coś sprzedaje się dobrze, to nie należy tego zmieniać. Dzięki temu iPhone 11 Pro Max z przodu wygląda identycznie, jak iPhone Xs Max, który z kolei wygląda tak samo, jak iPhone X tylko ma większy ekran.

Zmiany widoczne są na pleckach. Umieszczono tam kwadratową, wypukłą tablicę, w którą wkomponowano trzy obiektywy. Dodatkowo cały tył wykonany jest z jednej tafli szkła, a urządzenie dostępne jest w kilku wersjach kolorystycznych. Kolejną zmianą jest przeniesienie logo Apple centralnie na środek. W poprzednich modelach znajdowało się ono wyżej i tamto rozwiązanie bardziej do nas przemawiało.

Z drugiej strony Samsung zdecydował się na totalną rewolucję. Galaxy Note 9 wyglądał podobnie, jak Galaxy Note 8, więc postanowiono na nowo zaprojektować flagowego smartfona. Dzięki temu górna i dolna ramka są znacznie mniejsze, niż wcześniej, a kamerka znajduje się w ekranie. Na szczęście w przeciwieństwie do Galaxy S10 jest ona umieszczona symetrycznie na środku. Dzięki szeregowi zmian nowy Note 10+ ma rozmiary podobne do poprzednika, a konstruktorom udało się zmieścić ekran większy o pół cala.

W aspekcie wyglądu zdecydowanie wygrywa Samsung Galaxy Note 10+, który wygląda świeżej i bardziej nowocześnie.

Oba smartfony są w pełni wodoodporne i posiadają certyfikat IP68.

iPhone 11 Pro Max vs Galaxy Note 10+ - Rozmiar

iPhone 11 Pro Max oraz Galaxy Note 10+ to urządzenia stworzone specjalnie z myślą o fanach wielkich smartfonów. iPhone 11 Pro Max z 6,5 calowym ekranem oraz Galaxy Note 10+ z 6,7 calowym wyświetlaczem są jednymi z najmniej poręcznych smartfonów na rynku. Korzystanie przy użyciu jednej ręki jest praktycznie niemożliwe.

Oto wymiary obu urządzeń:

iPhone 11 Pro Max: 77.8 x 158 x 8.1 mm

Galaxy Note 10+: 77.2 x 162.3 x 7.9 mm

Chociaż na papierze wszystko wygląda bardzo podobnie to w rzeczywistości okazuje się, że iPhone 11 Pro Max dużo lepiej leży w dłoni. Jego konstrukcja jest płaska i nieco mniejsza. Samsung zastosował wygięty ekran oraz bardzo wysoki korpus. Elementy te negatywnie wpływają na komfort użytkowania.

Zwycięzcą w tej kategorii jest iPhone 11 Pro Max.