Apple podczas tegorocznej prezentacji iPhone'ów najwięcej czasu poświęciło aparatom i możliwością fotograficznym. Bardzo cieszy nas taki stan rzeczy, ponieważ od pewnego czasu smartfony z Cupertino pozostawały nieco w tyle w kwestii jakości wykonywanych zdjęć. Apple przekonuje, że iPhone 11 Pro wprowadza zupełnie nową jakość zdjęć w smartfonach. Przy okazji sporą aktualizację aparatów otrzymał iPhone 11. Całość uzupełniono nowymi funkcjami w oprogramowaniu i zmodyfikowaną aplikacją aparatu. Czy to wystarczy, aby pokonać Huawei'a P30 Pro, który jest w chwili obecnej najlepszym smartfonem do robienia zdjęć?

Oprócz oczywistej różnicy - jaką jest system operacyjny, zarówno Amerykanie, jak i Chińczycy wykorzystani najlepsze podzespoły oraz topowe technologie, jakie dostępne są na rynku w 2019 roku. W kwestii systemu operacyjnego w chwili obecnej wygrywa Apple ze swoim autorskim iOS'em. Huawei od pewnego czasu znajduje się pod ostrzałem i ma problemy z rządem Stanów Zjednoczonych. Chiński gigant został wpisany na czarną listę Departamentu Handlowego USA, co wiąże się z zakazem handlu z firmami ze Stanów. To poważny problem, ponieważ wszystkie smartfony od Huawei pracują pod kontrolą Android'a stworzonego przez Google. Co prawda Huawei otrzymał kolejne 90 dniowe odroczenie decyzji, ale przyszłość nadal jest niepewna. Z drugiej strony zarówno sam Huawei, jak i Google zarzekają, że w kwestii obsługi wyprodukowanych już i wprowadzonych do sprzedaży urządzeń nic się nie zmieni, więc teoretycznie posiadacze Huawei'a P30 Pro i innych modeli mogą spać spokojnie.

Mając na uwadze wszystkie te czynniki porównujemy ze sobą iPhone'a 11 Pro i Huawei'a P30 Pro.

iPhone 11 Pro vs Huawei P30 Pro - Cena i dostępność

Oba smartfony, jak na flagowe modele przystało do tanich nie należą, ale łatwo się domyśleć, że iPhone 11 Pro jest znacznie droższy od Huawei'a P30 Pro. Chiński smartfon pojawił się na rynku pół roku temu. Dostępne są dwie konfiguracje różniące się ilością pamięci. Podstawowy model oferuje 6 GB RAMu oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Jego cena została ustalona na 3799 zł. Wybrać można również droższy wariant z 8 GB RAMu i 256 GB wbudowanej pamięci masowej za 4299 zł. Dzięki temu, że P30 Pro dostępny jest w sklepach już od 6 miesięcy, a na dodatek Huawei ma spore problemy w związku z podejrzeniem o rzekome szpiegostwo P30 Pro w podstawowej konfiguracji można kupić obecnie za 3199 zł. Niekiedy pojawiają się promocje, gdzie urządzenie z oficjalnej dystrybucji kosztuje mniej, niż 3000 zł.

Apple podobnie, jak rok temu zaprezentowało dwa modele w trzech rozmiarach. Na rynku pojawił się iPhone 11, iPhone 11 Pro oraz iPhone 11 Pro Max. Technicznie iPhone 11 Pro od modelu Pro Max różni się jedynie wymiarami ekranu oraz pojemnością baterii i oczywiście ceną. Podstawowy iPhone'a 11 z 64 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje 3599 zł. iPhone 11 Pro z 64 GB wbudowanej pamięci masowej to już 5199 zł. Większy iPhone 11 Pro Max wyceniony został na 5699 zł.

Najdroższa konfiguracja iPhone'a 11 Pro Max z 256 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje 7500 zł.

iPhone 11 Pro vs Huawei P30 Pro - Wygląd i jakość wykonania

Szkło połączone z aluminiową ramką to standardowy dress code dla prawie każdego flagowego smartfona ostatnich lat. Nie inaczej jest w przypadku iPhone’a 11 Pro oraz Huawei’a P30 Pro.

Nowe modele Pro od Apple wprowadzają kilka zmian stylistycznych względem poprzedników. Od razu w oczy rzuca się tylna klapka, która wykonana jest z matowego szkła. Całość stworzono z jednej tafli szkła, która została odpowiednio wyprofilowania w taki sposób, aby zmieścić wystające z obudowy obiektywy. Urządzenie dostępne jest w czterech wersjach kolorystycznych: złoty, szary, srebrny oraz zielony. Huawei pod tym względem oferuje większy wybór. P30 Pro dostępny jest w sześciu opcjach kolorystycznych, które różnią się od siebie wyglądem. Do wyboru są wersje z podwójnym wykończeniem (dostępne od września), z holograficznym tyłem lub klasyczne z błyszczącą klapką. P30 Pro jest bardziej krzykliwy od nowego iPhone'a. Projektanci Apple w tym roku postawili na elegancję i subtelność.

Niezależnie od wyboru urządzenia w kwestii personalizacji wygrywa Huawei. Każdy użytkownik znajdzie odpowiednią dla siebie wersję pojemnościową i kolorystyczną. Apple oferuje swoje modele Pro jedynie w stonowanych barwach. Osoby pragnące jaskrawego iPhone'a muszą siegnąć po tańszego iPhone'a 11.

iPhone 11 Pro posiada bardziej zaokrąglone rogi. Dodatkowo ramka jest bardziej widoczna. Zostałą ona wykonana ze stali nierdzewnej, która wygląda rewelacyjnie, ale szybko zbiera wszelkiego rodzaju rysy.

Apple zastosowało mniejszy 5,8 calowy ekran ze sporym wycięciem. Notch jest niezbędny, aby pomieścić wszystkie elementy wchodzące w skład Face ID. System ten służy do uwierzytelniania użytkownika oraz umożliwia zabawę z ekskluzywnymi dla systemu iOS Animoji i awatrami Memoji.

Huawei w swoim flagowym P30 Pro zastosował małe wycięcie w kształcie kropli wody. Umieszczono w nim 32 MP aparat przedni. Całość wygląda znacznie lepiej, niż w iPhone'ie i nie rzuca się tak w oczy. Dodatkowo w oprogramowaniu zaszyto funkcję, która pozwala na ukrycie wycięcia.

Huawei podobnie, jak inni producenci sprzętu z Androidem zastosował czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie. Rozwiązanie to działa znacznie lepiej, niż w konkurencyjnym Galaxy S10, ale nadal nie jest to poziom iPhone'a z Face ID.

Zarówno iPhone, jak i P30 Pro są w pełni wodoodporne. Urządzenie posiadają certyfikat IP68, który gwarantuje, że smartfon nadal będzie działał po zalaniu czy treningu w deszczu.

Niestety, ale smartfony nie posiadają złącza słuchawkowego Jack. Apple porzuciło je w 2016 roku, a Huawei zdecydował się na podobny ruch rok temu podczas premiery urządzeń z serii P20. W przypadku chęci wykorzystania przewodowych słuchawek trzeba wykorzystać przejściówkę z Lightning lub USB Typu C.

Dzięki szklanym pleckom oba urządzenie mogą ładować się bezprzewodowo. Huawei posiada asa w rękawie, ponieważ P30 Pro oferuje zwrotne ładowanie bezprzewodowe oraz super szybkie 45 W ładowanie przewodowe (odpowiedni zasilacz znajduje się w zestawie). Portale technologiczne informują, że Apple również wyposażyło iPhone'a w elementy niezbędne do zwrotnego ładowania bezprzewodowego, ale w chwili obecnej iPhone 11 Pro nie obsługuje tej funkcji.

W zestawie z iPhone'em po raz pierwszy umieszczono szybką ładowarkę. To 18 W zasilacz ze złączem USB Typu C. Taki sam dołączany jest do najnowszych modeli iPad'a Pro z Face ID.

iPhone 11 Pro vs Huawei P30 Pro - Funkcje, wydajność

Obydwa smartfony posiadają wyświetlacze, które wyposażone są najnowocześniejsze technologie. Zarówno Apple, jak i Huawei stosują panele OLED z obsługą HDR10 i wieloma profilami kolorystycznymi. Wyświetlacze te zaskakują prawdziwą czernią i bardzo żywymi kolorami. Ekran iPhone'a nazwany został Super Retina XDR, ponieważ jest w stanie zwiększyć jasność nawet do 1200 nitów (podczas oglądania treści z HDR lub HDR10). Apple musi być bardzo pewne nowego panelu skoro dodało do nazwy dopisek XDR, który do tej pory zarezerwowany był dla profesjonalnego wyświetlacza Pro Display XDR.

Wewnątrz obudowy znajdziemy najwięcej różnic, które dzielą oba smartfony. Wynikają one głównie z zastosowanych systemów operacyjnych. Huawei zastosował autorski układ Kirin 980, który wspierany jest przez 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Dzięki takiemu połączeniu to jeden z najszybszych smartfonów z Androidem na rynku. Taki stan rzeczy nie będzie trwał jednak długo. Już za kilka dni Huawei zaprezentuje modele Mate 30 i Mate 30 Pro, które wyposażone zostaną w jeszcze wydajniejszy chip Kirin 990. Nie zmienia to faktu, że podczas codziennego użytkowania Huawei P30 Pro jest niesamowicie szybki. Nie ma również problemu z obsługą aplikacji wykorzystujących AI.

Apple od wielu lat stosuje zaprojektowane przez siebie układy scalone. Tegoroczne iPhone'y wyposażono w procesor A13 Bionic. Z pierwszych nieoficjalnych informacji wiemy, że układ do pomocy ma 4 GB pamięci operacyjnej. Takie połączenie na papierze wygląda gorzej, niż układ Huawei'a P30 Pro, ale w praktyce dzięki świetnie zoptymalizowanemu oprogramowaniu iPhone jest znacznie wydajniejszy od P30 Pro. Już zeszłoroczne modele z procesorami Apple A12 Bionic bez problemu były w stanie pokonać układ Kirin 980 we wszystkich benchmarkach. W kwestii mocy obliczeniowej Apple jest o krok przed Huawei'em, a tegoroczne iPhone'y pod względem wydajności konkurować będą z Mate 30 Pro.

iPhone'y nigdy nie oferowały rewelacyjnego czasu pracy na pojedynczym ładowaniu, a tyczy się to w szczególności droższych modeli. W tym przypadku Huawei wypada dużo lepiej. Chińczycy zastosowali gigantyczną baterię o pojemności 4200 mAh. Dodatkowo producent zadbał o agresywne zarządzanie energią. Całość uzupełnia super szybkie 45 W ładowanie. W kwestii zasilania akumulator o pojemności 3190 mAh iPhone'a 11 Pro w połączeniu z 18 W ładowaniem wypada bardzo słabo.

Huawei P30 Pro zadebiutował na rynku jako smartfon z jednym z najlepszych aparatów fotograficznych. Pierwsi recenzenci byli pod ogromnym wrażeniem możliwości fotograficznych flagowca z Chin. Po pół roku od premiery P30 Pro nadal jest w ścisłej czołówce, a w sklepach nie pojawił się żaden realny konkurent, który mógłby zagrozić jego pozycji.

Apple po raz pierwszy wprowadziło na rynek smartfona z trzema obiektywami. Patrząc na przykładowe zdjęcia można odnieść wrażenie, że Amerykanie zdetronizowali Huawei'a.

Oba smartfony wyposażono w główną matrycę szerokokątną, teleobiektyw oraz obiektyw ultra szerokokątny. W przypadku iPhone'a wszystkie trzy obiektywy posiadają taką samą rozdzielczość. Wynosi ona 12 MP, przy czym obiektyw szerokokątny oraz teleobiektyw posiadają system optycznej stabilizacji obrazu (OIS).

Podczas, gdy Apple informowało o znacznych ulepszeniach które poprawią jakość fotografii wykonywanych w niesprzyjających warunkach oświetleniowych, pierwsze testy wskazują, że P30 Pro radzi sobie zauważalnie lepiej. Tryb nocny Huawei'a nadal pozostaje niedościgniony.

Apple na prezentacji informowało także, że poświęcono bardzo wiele czasu na poprawę jakości wideo. Pokazano nawet sparcie ze strony aplikacji firm trzecich takich, jak Filmic Pro, które umożliwiają nagrywanie przy wykorzystaniu wszystkich trzech obiektywów jednocześnie. Fajnym dodatkiem jest również funkcja zoomu audio, która tworzy wirtualny mikrofon jednokierunkowy podczas nagrywania ze zbliżeniem.

Mimo wszystkich usprawnień wydaje się, że Huawei nadal posiada najlepszy fotosmartfon na rynku. Nawet, jeżeli iPhone wypada w niektórych scenariuszach nieco lepiej to różnica nie jest znacząca. Pamiętać trzeba też, że iPhone 11 Pro jest o 2000 zł droższy. Taka kwota pozwala na zakup taniej lustrzanki z przyzwoitym obiektywem.

iPhone 11 Pro vs Huawei P30 Pro - Podsumowanie

iPhone 11 Pro to z pewnością kuszący smartfon, ale jego cena zwala z nóg. Apple każe płacić za najnowszy model ponad 5000 zł w podstawowej konfiguracji. iPhone 11 Pro to oczywiście świetny smartfon, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że znacznie lepiej wybrać smartfon od Huawei'a. P30 Pro w droższej konfiguracji z 8 GB RAMu i 256 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje 3799 zł. Porównywalna konfiguracja iPhone'a 11 Pro wyceniona została na 5949 zł. Każdy, kto zdecyduje się na zakup Huawei'a otrzyma świetny smartfon z rewelacyjnym aparatem, bardzo dobrym ekranem i odpowiednią wydajnością. Nie każdemu spodoba się EMUI, a przyszłe aktualizacje stoją pod znakiem zapytania, ale trzeba pamiętać, że sprzęt z Chin jest kilkadziesiąt procent tańszy, a na dodatek w wielu aspektach lepszy.

iPhone 11 Pro - Specyfikacja techniczna

Procesor: Apple A13 Bionic

Apple A13 Bionic Pamięć wbudowana: 64 GB/256 GB/512 GB

64 GB/256 GB/512 GB Typ ekranu: Dotykowy, OLED, Super Retina XDR, True Tone, Multi Touch

Dotykowy, OLED, Super Retina XDR, True Tone, Multi Touch Przekątna ekranu: 5,8 cala

5,8 cala Rozdzielczość ekranu: 2436 x 1125 pikseli

2436 x 1125 pikseli Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Złącza: Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt., Lightning - 1 szt.

Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt., Lightning - 1 szt. Bateria: Litowo-jonowa 3190 mAh

Litowo-jonowa 3190 mAh Zainstalowany system operacyjny: iOS 13

iOS 13 Rozdzielczość aparatu: 12.0 Mpix - tył (potrójny), 12.0 Mpix - przód

12.0 Mpix - tył (potrójny), 12.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu: f/2.2 - przedni obiektyw, f/1.8 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.0 - tylny teleobiektyw, f/2.4 - tylny obiektyw ultraszerokokątny

f/2.2 - przedni obiektyw, f/1.8 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.0 - tylny teleobiektyw, f/2.4 - tylny obiektyw ultraszerokokątny Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s)

4K (do 60 kl./s) Dual SIM: Dual SIM (nano-SIM i eSIM)

Dual SIM (nano-SIM i eSIM) Grubość: 8,1 mm

8,1 mm Szerokość: 71,4 mm

71,4 mm Wysokość: 144 mm

144 mm Waga: 188 g

188 g Dodatkowe informacje: Obudowa wykonana ze szkła i stali nierdzewnej, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia,Face ID

Obudowa wykonana ze szkła i stali nierdzewnej, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia,Face ID Dołączone akcesoria: Zasilacz, Słuchawki, Kabel Lightning

Zasilacz, Słuchawki, Kabel Lightning Gwarancja: 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Huawei P30 Pro - Specyfikacja techniczna