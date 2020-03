iPhone 11 Pro w srebrze i złocie, które mają powstrzymać koronawirusa

Luksusowe wersje iPhone 11 Pro mają gwarantować skuteczną blokadę przeciwko zarazkom. Ale cena za nie jest kolosalna.

Caviar to firma jubilerska z Londynu, która specjalizuje się w pokrywaniu smartfonów cennymi kruszcami, przez co ich cena wzrasta kilku-kilkunastokrotnie. Pokazywaliśmy na naszych łamach m.in. Caviar Cyberphone - czyli zmodyfikowany iPhone 11 Pro za ponad 20 tys. złotych. Tym razem producent stworzył luksusowe wersje tego smartfona Apple oraz jego edycji Pro - pokrycie ich warstwą srebra lub złota ma dawać mu właściwości antybakteryjne, co w czasach pandemii koronawirusa ma istotne znaczenie. W przypadku srebra mamy do czynienia z próbą 925, a złoto to 18 karatów. Jednak nie jest to proste pokrycie kruszcem, a stworzenie dedykowanych ozdób. Powyżej widzisz wersję Hand of Fatima, a pod spodem - St. Nicholas. Opróćz nich są jeszcze dwa wzory: Lotus oraz Dragon.

Wszystkie edycje - poza Hand of Fatima - są przygotowane w limitowanej edycji 99 sztuk. A za ile to wszystko? Jak luksus, to luksus - od 5 290 do 5 950 dolarów, czyli pomiędzy 21,6 a 24,3 tys. złotych. No cóż - kto bogatemu zabroni? Jeśli obawiasz się koronawirusa, a masz iPhone 11, zamiast wydawać majątek skorzystaj po prostu ze znacznie tańszych metod dezynfekcji.

