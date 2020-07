iPhone 11 będzie tańszy - właśnie rusza produkcja w Indiach

Apple przygotowuje się do obniżki ceny iPhone'a 11. Firma przenosi produkcję do Indii.

Foxconn - największy podwykonawca firmy Apple odpowiedzialny między innymi za produkcje iPhonów przenosi linię produkcyjną najpopularniejszego iPhone'a 11 do Chennai. Wcześniej taki sam ruch zastosowano wobec iPhone'a Xr.

iPhone Xr oraz iPhone 11

Apple rozszerzyło produkcję w Indiach przenosząc tam linię produkcyjną iPhone'a 11. Fabryka, która do tej pory zajmowała się produkcją tanich modeli iPhone'a - Xr'a oraz SE 2020 produkować będzie również iPhone'a 11. Wszystko z powodu planowanej obniżki cenowej. Po premierze iPhone'a 12 poprzedni model pozostanie w sprzedaży w obniżonej cenie.

Według The Economic Times chodzi również Apple może sprzedawać iPhone'a 11 produkowanego w Indiach bez 22% cła przywozowego.

Oznacza to, że Apple może znacząco oszczędzić pieniądze przenosząc produkcję do Indii, które są sporym rynkiem zbytu dla tańszych modeli iPhone'a.

Źródła podają jednak, że Apple postanowiło zwiększyć produkcję iPhone'a 11 w Indiach, co może oznaczać, że iPhone Made in India będzie również eksportowany do innych krajów.

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat iPhone'a 12.

Sprawdź, ile kosztuje aktualnie iPhone 11

Źródło: appleinsider.com