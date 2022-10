iPhone 11 to wciąż idealny początek przygody z Apple. Czy warto kupić go w 2022 roku?

Aż trudno uwierzyć, że iPhone 11 ma już ponad 3 lata. Czy pomimo upływu czasu i premierze trzech kolejnych generacji iPhone'a, nadal warto zainteresować się starszym smartfonem z logo Apple na obudowie? Czy iPhone za około 2499 zł to dobry pomysł?

Apple ma dosyć nietypowe podejście do sprzedaży smartfonów. W portfolio firmy nie znajdziemy budżetowców, ani nawet tanich średniaków. Możemy wybierać jedynie w drogich lub bardzo drogich flagowcach, a raz na jakiś czas pojawiają się również tańsze modele z rodziny SE, które wykorzystują podzespoły z iPhone'ów starszej generacji.

Blisko dwuletni iPhone 11 kupiony na premierę fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W związku z niewielką ilością modeli na rynku i brakiem smartfonów z niższych segmentów cenowych gigant z Cupertino przez wiele lat utrzymuje w sprzedaży starsze modele.

Aktualnie najstarszym, ale jednocześnie nie najtańszym modelem iPhone'a w portfolio Apple jest iPhone 11. Jest to najlepiej sprzedający się smartfony, który pojawił się na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Smartfon ten zadebiutował na rynku we wrześniu 2019 roku, a pomimo ponad dwuletniego stażu rynkowego nadal jest bardzo chętnie kupowany przez konsumentów z całego świata. Na czym polega fenomen tego urządzenia oraz czy po premierze iPhone'a 13 warto zainteresować się smartfonem sprzed dwóch generacji?

AKTUALIZACJA 10.10.2022

Od wielu miesięcy z niecierpliwością oczekiwaliśmy na premierę najnowszego iPhone'a. Na szczęście to oczekiwanie już za nami i Apple 7 września w końcu zaprezentowało nowe modele z serii iPhone 14.

Trzeba przyznać, że trzy lata to naprawdę sporo czasu, jeśli chodzi o technologię - powinno być więc sporo zmian. Z drugiej strony iPhone to jeden z najbardziej długowiecznych telefonów na rynku, więc korzystanie z niego przez długie lata wcale nie jest czymś dziwnym. Może się więc okazać, że nawet po tak długim czasie jedenastka będzie zupełnie wystarczająca.

Pełne porównanie modeli iPhone 11 oraz iPhone 14 opisaliśmy tutaj: Czy to już czas wymienić iPhone'a 11 na iPhone'a 14?

Fot. Apple

AKTUALIZACJA 10.03.2022

Na wiosennej konferencji prasowej Peek performance firma Apple po wielu miesiącach oczekiwania zaprezentowała iPhone'a SE trzeciej generacji. Model ten otrzymał procesor Apple A15 Bionic z iPhone'a 13 oraz modem sieci 5G, a całość sprzedawana jest za 2299 zł.

Po premierze iPhone'a SE 2022 konsumenci szukający taniego iPhone'a z pewnością zastanawiają się czy tańszy model jest lepszy od droższego i starszego iPhone'a 11? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista.

iPhone SE 2022 obok iPhone'a 11 Źródło: apple.com

Apple po debiucie iPhone'a SE 3 nie zdecydowało się na wycofanie ze sprzedaży iPhone'a 11. Jest to aktualnie najstarszy sprzedawany przez Apple iPhone. Dodatkowo to jedyny model bez wsparcia dla 5G.

iPhone SE jest o 300 zł tańszy od iPhone'a 11. Niestety to nie do końca nowsza konstrukcja. Smartfon posiada obudowę, której początki wywodzą się z 2014 roku. Urządzenie otrzymało jedynie szybszy procesor i modem 5G. Pozostałe podzespoły nie zostały zmienione. Oznacza to, że model ten pod wieloma względami jest mocno przestarzały.

iPhone SE 2022 Źródło: apple.com

iPhone 11, który wydaje się starszą konstrukcją poza wolniejszym procesorem i brakiem modemu 5G jest lepszym wyborem. Już spieszymy z wyjaśnieniami.

Zacznijmy od ekranu - iPhone 11 posiada znacznie większy panel o przekątnej 6,1 cala, który wypełnia cały front. iPhone SE 2022 posiada malutki ekran o przekątnej 4,7-cala otoczony gigantycznymi ramkami. Sam rozmiar nie jest problemem. Są nim aplikacje, które nie są dobrze dostosowane do tak małego ekranu.

Idąc dalej - iPhone SE posiada znacznie gorszy aparat. Smartfon nadal nie ma aparatu ultraszerokokątnego oraz co ważniejsze trybu nocnego. Gorzej wypada również bateria - zapewnia do 15 godzin odtwarzania wideo (17 godzin w iPhone 11).

iPhone SE nie posiada Face ID, a co za tym idzie nie skorzystamy z Memoji. Gorsza jest też kamerka do wideorozmów.

Touch ID Źródło: apple.com

Nowa wersja iPhone'a SE otrzymała wytrzymalsze szkło - to ten sam materiał, który jest wykorzystywany w iPhone 11. Dodatkowo iPhone 11 posiada wyższy stopień wodoszczelności - IP68 zamiast IP67.

Tani iPhone SE został sztucznie ograniczony z niektórych funkcji takich jak obsługa dźwięku przestrzennego oraz Dolby Atmos.

Podsumowując iPhone SE nie jest zagrożeniem dla iPhone'a 11. Bazowy model z 2019 roku po raz kolejny udowadnia, że bardzo dobrze znosi próbę czasu. Jeżeli nie potrzebujesz koniecznie 5G i nie jesteś fanem cyferek, iPhone 11 jest lepszym wyborem od iPhone'a SE 2022.

iPhone SE ma bardzo duże ramki okalające ekran rodem z 2014 roku Źródło: apple.com

AKTUALIZACJA 07.02.2022

Na początku 2022 roku postanowiłem zaktualizować swój tekst o zakupie iPhone'a 11. Aktualizacji dokonałem z kilku powodów. Słowem wstępu należy zaznaczyć, że nadal moim prywatnym smartfonem jest iPhone 11 w wersji ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej, który został kupiony w dniu premiery. Tym samym smartfon towarzyszy mi codziennie od niemal dwóch i pół roku. Urządzenie wykorzystuje w pracy oraz poza nią. Nie jestem typowym heavy-userem, który gra na smartfonie w gry, ale ze względu na multitasking wymagam od urządzenia wysokiej mocy obliczeniowej.

iPhone 11 po ponad dwóch latach i wielu aktualizacjach systemowych (urządzenie od momentu zakupu nie było zerowane) nadal działa bardzo dobrze. Smartfon jest niesamowicie szybki. Różnice w wydajności widzę dopiero przy bezpośrednim porównaniu z iPhone'm 13 - faktycznie jest on nieco wydajniejszy.

Co istotne z racji wykonywanego zawodu zależy mi na dobrym aparacie - w większości moich publikacji znajdziecie zdjęcia wykonane właśnie iPhonem 11. Oczywiście po ponad dwóch latach widać już, że iPhone 11 nie jest najnowszym modelem z 2022 roku. Na rynku znajdziemy smartfony z lepszym aparatem, ale ten z iPhone'a 11 nadal daje radę. W zupełności wystarcza do codziennych zadań. Jednoczenie różnica pomiędzy iPhonem 11, a iPhonem 13 Pro jest duża.

Na koniec chciałbym podkreślić, że smartfon nadal dostaje wszystkie aktualizacje oprogramowania, ale Apple powoli ogranicza dostępność nowych funkcji. Ot wynik faktu, że mowa o ponad dwuletnim modelu. iPhone 11 nie otrzyma systemu skanowania twarzy z założoną maską. W przyszłości nie otrzymamy również każdej funkcji z iOS 16 i kolejnych wydań, ale z pewnością nie jest to kluczowy aspekt.

W 2022 roku podtrzymuje swoje zdanie z września 2021 roku. iPhone 11 to nadal świetny smartfon, którym warto się zainteresować. Urządzenie to nadal jest bardzo aktualne, a cena spadła do akceptowalnego poziomu. Jeżeli nie przeszkadza Ci brak ekranu OLED i 5G, z pewnością będziesz zadowolony.

Tani iPhone = stary iPhone?

Jeżeli chcesz zdecydować się na taniego iPhone'a musisz liczyć się z faktem, że będzie to leciwa konstrukcja. Na szczęście smartfony z systemem operacyjnym iOS dzięki autorskim procesorom oraz zamkniętym ekosystemem starzeją się znacznie wolniej od Androidowej konkurencji. Oznacza to, że iPhone 11 nadal dzielnie walczy z flagowcami z Androidem na ten rok.

iPhone 11 Źródło: apple.com

Niestety wiek konstrukcji widoczny jest w kilku miejscach, ale iPhone 11 ma również mnóstwo zalet. Czy finalnie przeważą one nad wadami i brakami?

iPhone 11 nie ma modemu sieci 5G

Tak się złożyło, że iPhone 11 jest ostatnim flagowcem firmy Apple bez obsługi sieci 5G. Gigant z Cupertino długo zwlekał z implementacją modemów sieci 5G i finalnie zrobił to w 2020 roku.

iPhone 11 został wyposażony w modem gigabit LTE. Oznacza to, że nie skorzystasz z coraz dostępniejszej sieci 5G, która charakteryzuje się jeszcze wyższymi transferami danych i możliwością obsługi większej ilości urządzeń w tym samym czasie.

Z drugiej strony przez najbliższe dwa-trzy lata LTE nadal będzie na tyle szybkie i wydajne, że nie powinien doskwierać Ci brak 5G. jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której jesteś fanem nowych technologii i koniecznie chcesz korzystać z 5G. Wtedy definitywnie powinieneś zrezygnować z zakup iPhone'a 11.

iPhone 11 nie ma ekranu OLED i podwyższonej częstotliwości odświeżania

O ekranie iPhone'a 11 głośno jest od jego premiery. Apple wyposażyło urządzenie w klasyczny panel IPS LCD z wycięciem w ekranie o przekątnej 6,1 cala. Jakby tego było mało w taki dużym panelu wykorzystano niską rozdzielczość 1792 x 828 pikseli. Oznacza to, że iPhone 11 nie posiada wyświetlacza Full HD. Zagęszczenie pikseli wynosi 326 ppi. Panel posiada wsparcie dla True Tone i Night Shift. Podobnie jak droższe modele nie powinniśmy liczyć na obecność panelu o podwyższonej częstotliwości odświeżania.

Ekran iPhone'a 11 nie jest tak zły, jak wygląda jego specyfikacja techniczna fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Z drugiej strony czysto praktycznie iPhone 11 nadal posiada dobry ekran. Oczywiście nie jest to OLED z najnowszych flagowców, ale jak na IPS LCD radzi sobie bardzo dobrze, a obniżona rozdzielczość nie jest problemem podczas normalnej pracy. Na plus należy zaliczyć również jasność maksymalną i minimalną.

Znamy już największe wady iPhone'a 11. Jak widać nie jest ich za dużo. Teraz czas przejść do zalet, których nadal jest naprawdę sporo.

iPhone 11 ma rewelacyjną obudowę o podwyższonej wytrzymałości

Zaczynamy od obudowy i jakości wykonania. iPhone 11 jest pierwszym smartfonem zbudowanym z bardziej wytrzymałego szkła. Apple wykorzystało na pleckach nowy materiał, który lepiej znosi próbę czasu. Dodatkowo ramka nadal wykonana jest z aluminium, a na froncie znajdziemy szkło hartowane, które warto jednak zabezpieczyć dodatkowym szkłem ochronnym.

Na korzyść starszego modelu przemawiają również zaokrąglone ramki, które ułatwiają obsługę dosyć dużego smartfona. Warto dodać również, że iPhone 11 sprzedawany jest łącznie w sześciu wersjach kolorystycznych.

Aparat iPhone'a 11 nadal pozytywnie zaskakuje

Największą nowością iPhone'a 11 z pewnością jest jego aparat. Po raz pierwszy w historii Apple zaoferowało w swoich smartfonach tryb nocny z dłuższym naświetlaniem, który zmienił jakość fotografii wykonywanych po zmroku.

Aparat iPhone'a 11 Źródło: apple.com

Poza trybem nocnym smartfon oferuje dwa obiektywy o rozdzielczości 12 MP - ultraszerkokątny oraz szerokokątny. Z wykorzystaniem iPhone'a 11 nagramy również filmy w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę.

iPhone 11 posiada również optyczną stabilizację obrazu, ale podobnie jak tryb nocny nie zadziała ona w połączeniu z obiektywem ultraszerokokątnym.

Tryb nocny w iPhone 11 Źródło: apple.com

Jedyne czego może brakować do pełni szczęście to teleobiektyw znany z droższych modeli z dopiskiem Pro w nazwie.

Wydajności nie zabraknie Ci przez kilka najbliższych lat

iPhone 11 napędzany jest przez 7 nm procesor Apple A13 Bionic wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej. W zależności od konfiguracji otrzymamy 64 GB, 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej (która oficjalnie została wycofana ze sprzedaży we wrześniu 2021 roku).

Procesor Apple A13 to nadal bestia wydajnościowa Źródło: apple.com

Na papierze specyfikacja techniczna iPhone'a 11 nie robi wrażenia, ale w praktyce jest aż nadto wystarczająca. Musimy również pamiętać, że wszystkie elementy wyświetlane są na ekranie o stosunkowo małej rozdzielczości wynoszącej 1792 x 828 pikseli.

iPhone 11 nadal dzielnie walczy z flagowymi modelami z Androidem przeznaczonymi na 2021 rok. Pod względem wydajności iPhone 11 nadal jest jednym z najszybszych smartfonów jakie znajdziemy na półkach sklepowych.

Nasze stwierdzenia co do wysokiej wydajności iPhone'a 11, której wystarczy na kilka najbliższych lat zdaje się potwierdzać sama firma Apple. Procesor Apple A13 może trafił do bazowego tabletu Apple iPad dziewiątej generacji.

Rewelacyjna bateria z szybkim ładowaniem

Użytkownicy iPhone'a 11 chwalą go za jeszcze jeden element. Jest nim akumulator o pojemności 3110 mAh. Jego rozmiar nie robi wrażenia, ale w połączeniu z energooszczędnym procesorem oraz zoptymalizowanym systemem operacyjnym możemy bez problemu uzyskać dwa dni pracy z dala od zasilania.

W momencie, gdy będziemy musieli naładować smartfona możemy skorzystać z szybkiego, 18 W ładowania przewodowego. Pozwoli ono podładować baterię do 50% w 30 minut (identycznie, jak w iPhone 12). Smartfon obsługuje również ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi o mocy maksymalne 7,5 W. Względem droższych i nowszych modeli zabrakło portu MagSafe.

Niska utrata wartości

iPhone od zawsze dobrze trzyma swoją wartość. Posiadacze sprzętu Apple są w stanie sporo odzyskać ze sprzedaży używanego iPhone'a. Z drugiej strony iPhone 11 ma już ponad dwa lata i stracił sporo na wartości. Nowe egzemplarze kupimy za około 2500 zł, co jest obniżką o około 1000 zł względem startowej ceny detalicznej z 2019 roku.

Jeżeli szukasz urządzenia od Apple, które oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny to z pewnością jest nim iPhone 11.

iPhone 11 pozostanie w sprzedaży do września 2022 roku

Martwisz się, że kupisz iPhone'a 11, a Apple wkrótce wycofa model ze sprzedaży i ograniczy wsparcie serwisowe? Nic z tych rzeczy - iPhone 11 nadal będzie sprzedawany do premiery iPhone'a 14. Od września 2021 jest to najtańszy model z Face ID, który zastąpił iPhone'a Xr.

Apple w dalszym ciągu oferuje pełne wsparcie serwisowe oraz oryginalne akcesoria dla iPhone'a 11. Biorąc pod uwagę ogromną popularność tego urządzenia, nie spodziewamy się, aby Apple wycofało się z wsparcia dla iPhone'a 11.

iPhone 11 - wyniki sprzedażowe mówią same za siebie

Zazwyczaj w tygodniach poprzedzających premierę nowych urządzeń od Apple sprzedaż nadal aktualnych (schodzących) modeli zazwyczaj spada. Inaczej sprawa wygląda w tym roku. Apple posiada bardzo dobrze przygotowane portfolio produktów, które spowodowało, że sprzedaż iPhone'a nigdy nie spowalnia.

Aktualnie sprzedawane modele iPhone'a Źródło: macrumors.com

Konsumenci w dalszym ciągu bardzo chętnie sięgają po iPhone'a 11, iPhone'a SE 2020 oraz flagowce z rodziny iPhone 12. Wyniki sprzedażowe udowadniają, że pomimo sporego już stażu rynkowego nadal są to urządzenia godne polecenia, które nie zestarzały się zbytnio pomimo upływu czasu.

Wiemy już, że po debiucie rynkowym iPhone'a 13, dwuletni iPhone 11 nadal jest bardzo popularny. Tym samym smartfon ten uważany jest przez konsumentów za ciekawą alternatywę dla iPhone'a 13. Szczególnie, że smartfon ten posiada większy ekran od modelu mini. iPhone 13 z ekranem o przekątnej 6,1 cala kosztuje aż 4199. Jest tym samym o 1600 zł droższy od iPhone'a 11.

Skoro iPhone 11 jest tak dobry to może warto zaoszczędzić i wybrać iPhone'a Xr?

iPhone 11 kupimy aktualnie za niespełna 2600 zł, ale na rynku jest tańszy i wizualnie bardzo podobny iPhone Xr. Model ten kupimy nawet za mniej niż 2300 zł.

iPhone 11 i iPhone Xr Źródło; Apple.com

Phone Xr pojawił się na rynku jesienią 2018 roku razem z iPhone Xs oraz Xs Max. Telefon posiada identyczny wyświetlacz oraz bardzo podobną obudowę. Niestety na tym kończą się podobieństwa. iPhone Xr jest o 300-400 zł tańszy od iPhone'a 11, ale ilość kompromisów jest bardzo duża.

iPhone Xr posiada niższą klasę wodoodporności, słabszy procesor, Wi-Fi 5 i 1 GB pamięci operacyjnej mniej. Najważniejszą różnicą są jednak aparat.

W przeciwieństwie do iPhone'a 11 w modelu Xr znajdziem pojedynczy aparat o rozdzielczości 12 MP, który niestety nie posiada wsparcia dla trybu nocnego. Różnica w jakość wykonywanych fotografii widoczna jest gołym okiem. Gorszy jest również aparat przedni, który charakteryzuje się rozdzielczością 7 MP i nie posiada możliwości nagrywania filmów wideo w 4K.

Jak widać nie warto oszczędzać. iPhone 11 nie jest znacznie droższy, ale to zauważalnie lepszy i dużo bardziej przyszłościowy wybór.

AKTUALIZACA 24.09.2021

Od dziś w sklepach kupimy iPhone'a 13. Oznacza to, że iPhone 11 jest już smartfonem sprzed dwóch generacji. Jak zmieniła się sytuacja po premierze iPhone'a 13 i czy nadal warto zainteresować się flagowcem z drugiej połowy 2019 roku?

Na początku zaczniemy od cen. Apple oficjalnie zmieniło cennik iPhone'a 11. Z oferty wyleciał iPhone Xr, a 11ka stała się najtańszym smartfonem z Face ID. Aktualnie Apple sprzedaje modele z 64 GB i 128 GB wbudowanej pamięci. Topową konfigurację z 256 GB przestrzeni dyskowej kupimy u wybranych sprzedawców. Apple zaprzestało produkcji tego modelu, ale sklepy posiadają je jeszcze na stanach magazynowych.

iPhone 11 kosztuje aktualnie 2599 zł za wersję 64 GB oraz 2849 zł za wersję 128 GB. Oznacza to, że cena detaliczna po dwóch latach spadła o 1000 zł (w 2019 roku iPhone 11 kosztował minimum 3599 zł).

Aktualny cennik iPhone'a 11 (po premierze iPhone 13)

Dwuletni smartfon od Apple otrzymał już aktualizację do iOS 15. Po kilku dniach użytkowania telefonu z najnowszą wersją systemu mogę potwierdzić, że oprogramowanie nie spowolniło urządzenia, a na dodatek pojawiło się kilka ciekawych funkcji.

Zważywszy na fakt, że iPhone 11 stał się o dodatkowe kilkaset złotych droższy, a iPhone 13 jest trudno dostępny i nie ma żadnych rewolucyjnych funkcji, dwuletni model nadal jest ciekawą alternatywą i zdecydowanie dobrym wyborem.

iPhone 11 pozostanie w sprzedaży do września 2022 roku. Niższa cena detaliczna spowodowała również, że jest to niezwykle ciekawa i lepsza alternatywa dla iPhone'a SE. Dopłacając 400 zł otrzymujemy znacznie lepsze aparaty, większy wyświetlacz, Face ID, więcej wersji kolorystycznych oraz większą ilość pamięci operacyjnej. Pomimo dłuższego stażu rynkowego, iPhone 11 jest lepszym wyborem od iPhone'a SE.

iPhone 11 w 2021 roku - warto kupić?

Czy warto kupić dwuletniego smartfona? W przypadku większości konstrukcji z systemem operacyjnym Android powiedzielibyśmy, że nie, ale w kwestii sprzętu od Apple sprawa wygląda zupełnie inaczej.

iPhone 11 Źródło: apple.com

iPhone 11 to smartfon, którego zakup nadal warto rozważyć. Dwuletni smartfon pozytywnie zaskakuje wysoką wydajnością, bardzo dobrym aparatem, rewelacyjną baterią oraz atrakcyjnym designem. Oczywiście nie ma róży bez kolców. Do minusów iPhone'a 11 z pewnością należy brak modemu 5G oraz odstający od dzisiejszych standardów wyświetlacz.

Podsumowując listę wad i zalet iPhone'a 11 należy przyznać, że Apple wiedziało co robi. Dwuletni iPhone to nadal dobry wybór, a iPhone 11 jest świetnym urządzeniem, które zadowoli większość konsumentów. Jeżeli nie zależy Ci na fakcie posiadania najnowszego urządzenia i chcesz zaoszczędzić sporo pieniędzy, ale jednocześnie nie chcesz godzić się na daleko idące kompromisy, iPhone 11 jest świetnym wyborem.