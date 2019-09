iPhone 11 vs Samsung Galaxy S10

Porównujemy topowe “budżetowe” flagowce od Samsunga oraz Apple.

Od wielu lat Samsungi z serii Galaxy S oraz iPhone’y były flagowymi urządzeniami. Na rynku nie można było znaleźć lepszych, wydajniejszych oraz droższych smartfonów. Każdy konsument pragnący zakupić topowe urządzenie miał stosunkowo prosty wybór.

Źródło: techadvisor

Producenci zdali sobie sprawę, że coraz więcej osób kupuje flagowe smartfony ze względu na aparat oraz wydajność. Część z nich zastąpiła swój komputer właśnie smartfonem. Między innymi z tego powodu topowe urządzenia z czasem zaczęły drożeć.

Jeszcze kilka lat temu topowe modele iPhone’a kosztowały poniżej 3000 zł. Dziś iPhone 11 wyceniony został na 3599 zł, a Samsung Galaxy S10 kosztuje 3849 zł. To dużo, a trzeba zdawać sobie sprawę, że na rynku pojawiły się jeszcze lepsze, wydajniejsze i droższe smartfony. Doprowadziło to do sytuacji, w której zarówno iPhone 11, jak i Galaxy S10 tak naprawdę nie są 100 procentowymi flagowcami, ponieważ Apple, jak i Samsung mają w swoim portfolio jeszcze lepsze urządzenia - iPhone’a 11 Pro oraz Samsunga Galaxy Note 10.

W tym momencie trzeba zaznaczyć, że obie marki znalazły marketingowe rozwiązanie problemu. iPhone 11 oraz Galaxy S10 dedykowane są dla zwykłych konsumentów pragnących mieć topowe urządzenia. Ich cena jest wysoka, ale w porównaniu z coraz wyższymi zarobkami nie szokuje już tak, jak jeszcze kilka lat temu.

Samsung Galaxy Note 10 oraz iPhone 11 Pro to smartfony przeznaczone dla profesjonalistów oraz najbardziej wymagających i bezkompromisowych klientów, dla których cena gra drugorzędną rolę.

W tym artykule zajmiemy się porównaniem podstawowego iPhone’a 11 oraz Galaxy S10.

iPhone 11 vs Galaxy S10 - Cena i dostępność

Jak nietrudno się domyślić zarówno iPhone 11, jak i Galaxy S10 nie są smartfonami słynącymi z rewelacyjnego stosunku ceny do jakości. Klientom poszukującym najbardziej opłacalnych urządzeń polecamy sprzęt od Xiaomi.

Samsung Galaxy S10 zadebiutował na rynku już kilka miesięcy temu. Cena detaliczna wynosi 3949 zł, ale telefon można kupić u autoryzowanych sprzedawców nawet kilkaset złotych taniej. Podstawowa konfiguracja posiada 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

iPhone 11 oficjalnie pojawi się w sklepach 20 września 2019 roku. Urządzenie dostępne będzie w następujących konfiguracjach:

iPhone 11 64 GB - 3599 zł

iPhone 11 128 GB - 3849 zł

iPhone 11 256 GB - 4349 zł

Źródło: techadvisor

Jak widać powyżej Apple obniżyło nieco ceny w stosunku do zeszłorocznego iPhone’a Xr. Konfiguracja ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej jest tańsza od Galaxy S10 o 100 zł.

Standardowo już w przedsprzedaży nie można liczyć na żadne dodatkowe gratisy.