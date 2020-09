iPhone 11 vs iPhone 12 - na jaki wzrost wydajności możemy liczyć

Poznaliśmy już specyfikację procesora Apple A14, który znajdzie się w iPhone 12. Czas na porównanie z układem Apple A13 z zeszłorocznego iPhone 11.

Apple zaprezentowało nowy procesor Apple A14. Premiera zawsze ma miejsce wraz z nowym modelem iPhone'a, ale tym razem chip pokazano razem z iPad Air czwartej generacji. Wszystko przez opóźnienia w produkcji iPhone 12.

iPhone 11 oraz SE z procesorem Apple A13 Źródło: pcworld.com

Po prezentacji najnowszego iPad'a znamy już kluczowe elementy specyfikacji technicznej układu Apple A14 i możemy go porównać do zeszłorocznego procesora Apple A13 z iPhone 11.

Układ Apple A14 jest niezwykle istotny z kilku powodów. To pierwszy, 5 nm procesor Apple. Dodatkowo może to być chip który trafi do pierwszego komputera Apple wykorzystującego architekturę ARM.

Procesor ARM opiera się na rdzeniach Bionic trzeciej generacji. Rozwiązanie to zostało zaprezentowane po raz pierwszy w 2018 roku razem z iPhone Xs. Procesory od A12 wzwyż umożliwiają wykonywanie szybkich obliczeń neuronowych.

Apple podczas konferencji przekazało, że nowy układ jest o 40% szybszy, ale nie od najnowszego Apple A13, a Apple A12 z 2018 roku. Dodatkowo zwiększono wydajność graficzną o 30%. Porównanie do Apple A12 zamiast A13 może wskazywać, że w rzeczywistości nowy procesor nie będzie znacznie szybszy do swojego poprzednika.

Charakterystyka Apple A14

Według obliczeń portalu AnandTechh układ Apple A14 ma być o około 16% wydajniejszy od Apple A13. Wydajność graficzna ma wzrosnąć o 8-9% względem ubiegłorocznego chipu.

Jak widać powyżej wzrosty wydajności nie są porażające, ale wcale takie nie muszą być. Apple A13 to w dalszym ciągu najwydajniejszy procesor mobilny na rynku. Wiele wskazuje na to, że w tym roku Apple popracowało nad optymalizacją zużycia energii oraz implementacją 5 nm procesu technologicznego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że układ Apple A14 obsługuje modemy sieci 5G.

Kluczowe elementy Apple A14

Jak to zwykle bywa Apple sprawnie unika podawania szczegółowych danych. Nie wiemy czy wzrosty wydajności dotyczą wydajności jednowątkowej czy wielowątkowej. O prawdziwej wydajności Apple A14 dowiemy się dopiero w październiku - po premierze iPad'a Air lub iPhone 12. Z pewnością nadal będą to niezwykle szybkie urządzenia, które pozwolą na wiele lat płynnej pracy.

Źródło: bgr.com