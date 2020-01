iPhone 11 w testach DxOMark blisko 11 Pro Max

iPhone 11 to ostatni jak dotąd flagowiec Apple. Wersja podstawowa wypadła w testach DxOMark bardzo pozytywnie.

Apple iPhone 11 ma dwa obiektywy aparatu tylnego: główny 12 Mpix f/1.8, drugi, ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.4. Umożliwia robienie zdjęć HDR oraz nagrywanie filmów 4K 2160p@24/30/60 fps z HDR i dźwiękiem stereo oraz Full HD 1080p@30/60/120/240 fps. W testach uzyskał 109 punktów, co jest wynikiem niezłym i lepszym od iPhone XR. Ustępuje zaledwie o 1 punkt modelowi iPhone 11 Pro Max, który ma identyczne obiektywy oraz możliwości.

Chociaż iPhone 11 nie dostał się do dziesiątki smartfonów z najlepszymi aparatami, przewyższył wynikiem takie modele, jak Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note9 czy Google Pixel 3. Fotografie oceniono na 112 punktów, a nagrania wideo - na 101. Co wypadło najlepiej? W przypadku zdjęć doskonale sprawdziły się autofocus oraz ekspozycja, przy nagraniach wideo - autofous, ekspozycja oraz realistyczne oddanie kolorów. Co natomiast było najgorsze? Przy zdjęciach zawodził zoom, oceniony na zaledwie 33 punkty (na 100 możliwych), zaś przy filmach częste było rozmazywanie tła. Tak więc do perfekcji jeszcze daleko, ale i tak jest nieźle.

Źródło: DxOMark