iPhone 11 - wyciekły benchmarki nadchodzącego modelu

Geekbench pokazał wyniki testów urządzenia, którym jest prawdopodobnie iPhone 11. Co nam mówią o tym smartfonie?

Choć do oficjalnej prezentacji iPhone 11 zostało mniej, niż tydzień - a może właśnie dlatego? - nadal pojawiają się przecieki dotyczące tego urządzenia. W serwisie Geekbench możemy zobaczyć rezultaty testów urządzenia nazwanego iPhone 12.1, które jest następcą iPhone XR. Wynik to 5415 dla jednego rdzenia oraz 11294 dla wielu rdzeni. Testowany model miał sześciordzeniowy procesor ARM z taktowaniem na 2,66 GHz i 4GB pamięci RAM. Co oznaczają te wyniki? W praktyce 12% szybszą pracę jednordzeniową oraz taką samą - w porównaniu z XR - przy wielu. Jeśli to się potwierdzi, będziemy mieć do czynienia tylko z niewielkim ulepszeniem.

Należy jednak pamiętać, że nie muszą być to wyniki zgodne ze stanem faktycznym, ponadto sam test procesora nie odzwierciedla tego, jaka będzie jakość grafiki i wydajność gier oraz aplikacji. Ponadto Apple może wprowadzić rozwiązania, które będą pomagały w osiągnięciu większej wydajności przez procesor. Coś może być jednak na rzeczy, ponieważ niektórzy eksperci sugerują, że odczuwalna zmiana w smartfonach Apple nastąpi dopiero za rok, a w 2019 będą to tylko niewielkie ulepszenia. Zobacz w osobnym tekście wszystko, co wiemy na temat iPhone 2019!