iPhone 12 (2020) ostatnim klasycznym smartfonem od Apple?

W internecie pojawiają się plotki, że na początku 2021 roku pojawi się zupełnie nowy smartfon od Apple, a także odmienny sposób dystrybucji.

W internecie pojawiły się informacje sugerujące, że Apple może zmienić strategię wprowadzania na rynek kolejnych generacji swojego najbardziej dochodowego produktu. Premiera iPhone'a 12 spodziewana jest we wrześniu 2020 roku. Od dobrych kilku lat Apple prezentuje najnowsze telefony komórkowe na przełomie wakacji i jesieni. Możliwe, ze premiera iPhone'a 12 będzie jednocześnie ostatnim takim wydarzeniem w historii firmy. Plotki głoszą, że firma z Cupertino zamierza odejść od stosowanej przez lata praktyki wprowadzania na rynek nowych modeli smartfonów jedynie raz w roku. Od 2021 możliwe jest, że firma prezentować będzie dwa urządzenia w około sześciomiesięcznych odstępach. Oznacza to, że następca iPhone'a 12 może zostać zaprezentowany już na początku 2021 roku co z pewnością nie spodoba się wielu konsumentom, którzy wydadzą na najnowsze urządzenie wiele pieniędzy.

Źródło: Apple

Informacje te zostały podane przez południowokoreański portal ET News. Dzięki zmianie strategi Apple ma być w stanie szybciej oddziaływać na zmiany rynkowe i przyczynić się do dalszego rozwoju rynku smartfonów, który przeżywa obecnie lekką stagnacje.

Możliwe, że w 2021 roku Apple zaprezentuje cztery nowe smartfony. Na początku roku w sklepach pojawią się mniejsze modele z ekranami OLED o przekątnej 5,4 oraz 6,1 cala. Pod koniec roku zadebiutują większe modele z wyświetlaczami o przekątnej 6,1 cala i 6,7 cala.

Apple ma prezentować urządzenia z dwóch segmentów cenowych. Tańsze modele takie, jak obecnie iPhone 11 mają być wprowadzane na rynek na początku roku i korzystać ze zdobyczy technologicznych poprzednich flagowców, które prezentowane będą zawsze pod koniec roku. Flagowe modele z 2021 roku mogą być o tyle rewolucyjne, że poza wprowadzeniem modemu 5G do ekosystemu Apple mają również zaoferować kompatybilność z goglami AR/VR nad którymi specjaliści z Cupertino pracują od wielu miesięcy.

Źródło: Apple

Prawdopodobne jest również, że ekran LTPO, który obecnie montowany jest w zegarkach Apple Watch Series 4 oraz Series 5 pojawi się w przyszłości również w telefonach iPhone z wysokiej półki cenowej. Tego typu rozwiązanie ma zastąpić stosowane obecnie matryce OLED.

Jest jeszcze za wcześnie na dokładne specyfikacje techniczne nowych produktów, ale informacje wskazują w jaki sposób Apple zamierza dystrybuować nowe smartfony. Pod koniec roku na rynku pojawią się flagowce, a za kilka miesięcy ich funkcje pojawią się również w tańszych modelach. Taka sytuacja miała już miejsce podczas premiery iPhone'a Xs i Xr. Apple chciało, aby tańszy model Xr nie zagroził sprzedaży topowemu iPhone'owi Xs więc przesunął jego premierę o ponad miesiąc.

Źródło: Apple

Źródło: 91mobiles.com