iPhone 12 - 5 rzeczy, które wyciekły na ostatniej konferencji Apple

Na konferencji Time Flies Apple dało nam kilka wskazówek dotyczących iPhone 12. Co zaoferuje nowy smartfon z Cupertino.

Spis treści

Tradycji nie stało się zadość. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na wrześniowej konferencji Apple Time Flies (zapoznaj się z naszą relacją), Tim Cook nie zaprezentował nowego modelu iPhone'a.

iPhone 11

Apple zaprezentowało nowe zegarki Apple Watch - Series 6 oraz SE, a także dwa modele iPad'a - 8 generacji oraz nowego Air'a. Przy okazji otrzymaliśmy pakiet usługi Apple One oraz apkę treningową Fitness+ (niedostępną w Polsce). Dodatkowo Apple poinformowało, że 16 września 2020 roku udostępni aktualizację systemów operacyjnych (sprawdź, jak zainstalować).

Nowe smartfony od Apple zostaną zaprezentowane w przyszłym miesiącu. Podczas konferencji Apple Time Flies otrzymaliśmy kilka wskazówek dotyczących iPhone 12.

Podczas Time Flies zobaczyliśmy kilka nowych elementów, które mogą pojawić się także w najnowszych smartfonach. Oto one.

Touch ID w przycisku zasilania

Po raz pierwszy w historii czytnik linii papilarnych w urządzeniach mobilnych został zintegrowany z przyciskiem zasilającym. Stało się to nie bez powodu. W dobie COVID-19 i wszechobecnego noszenia masek Face ID nie sprawdza się. Rozwiązanie to wymaga odsłoniętej twarzy w celu jej skanowania. Jeżeli nosimy maskę Face ID poprosi o wpisanie kodu, co jest mocno uciążliwe.

Touch ID w iPad Air

Z tego właśnie powodu dodanie Touch ID w przycisku zasilania jako backup dla Face ID byłoby świetnym rozwiązaniem.

Czy możliwe jest zastosowanie Touch ID zamiast Face ID. To raczej niemożliwe - obecnie Touch ID wykorzystują tańsze urządzenia. Możliwe jednak, że Touch ID uzupełni Face ID.

Nadal 60 Hz wyświetlacz

Podczas trwającego nieco ponad godzinę wydarzenia Apple ani na raz nie wspomniało o ekranach z podwyższoną częstotliwością odświeżania. Oznacza to, że iPhone 12 raczej nie zaoferuje 120 Hz wyświetlacza. Informacje te potwierdził już Ming Chi Kuo oraz Evan Blass. Pod względem wyświetlaczy Apple pozostanie o krok za konkurencja.

W chwili obecnej jedynie najnowsze modele iPad'a Pro posiadają ekran ProMotion o zwiększonej częstotliwości odświeżania. iPad Air, który wygląda obecnie, jak iPad Pro Lite nie otrzymał tego rozwiązania.

USB Typu C w modelu Pro?

Apple ochoczo wprowadziło porty USB Typu C do komputerów Mac, ale niechętnie pozbywa się złącza Lightning z urządzeń mobilnych. Obecnie jedynie iPad Pro oraz najnowszy iPad Air posiadają port USB Typu C.

USB Typu C w iPad Air

Od lat oczekujemy obecności portu USB Typu C w iPhone. Ułatwiłoby to ładowanie smartfona oraz zwiększyło szybkość przesyłania danych. Dodatkowo ładowarką od MacBook'a moglibyśmy szybko naładować iPhone'a.

Mamy nadzieję, że w tym roku Apple zdecyduje się na porzucenie portu Lightning na rzecz USB Typu C.

Brak ładowarki w zestawie

Apple potwierdziło, że większość nowych urządzeń dostarczanych będzie bez ładowarek. Według giganta z Cupertino każdy z nas ma już odpowiednią ładowarkę, a produkcja kolejnych egzemplarzy niepotrzebnie naraża środowisko naturalne.

Szybka ładowarka z iPhone 11 Pro

iPad Air oraz iPad 8 generacji nadal dostarczane będą z ładowarkami, ale zgodnie z ostatnimi plotkami w bazowych wersjach iPhone 12 nie znajdziemy zasilacza.

Procesor Apple A14

Apple oficjalnie zaprezentowało procesor Apple A14, który trafi do najnowszych modeli iPhone'a. Jest to pierwszy procesor od Apple wyprodukowany w 5 nm procesie technologicznym. Układ ma być o 30% wydajniejszy od procesora Apple A13 z iPhone 11.

Procesor Apple A14

Więcej informacji o iPhone 12 znajdziesz tutaj.