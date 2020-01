iPhone 12 5G może zadebiutować dopiero w 2021 roku

Analityk Ming-Chi Kuo podał dziś zaskakującą informację: iPhone 12 z obsługą 5G może pojawić się dopiero w 2021 roku, a w 2020 pojawią modele z obsługą sub-6Ghz. Jaka jest różnica pomiędzy tymi sposobami łączności?

Pod pojęciem 5G rozumiemy technologię wykorzystującą fale milimetrowe (określane w specyfikacjach jako mmWave). Przesył danych przy jej wykorzystaniu może mieć szybkość przekraczającą 1Gbps. W przypadku sub-6GHz transfer wynosi 100-150 Mbps. Co jest dość istotne, to fakt, że sub-6GHz ma większy zasięg, niż 5G. Które rozwiązanie zostanie zastosowanie w iPhone 12? Według Ming-Chi Kuo to drugie i we wrześniu zobaczymy nowe smartfony Apple z modemami pozwalającymi na obsługę sieci sub-6GHz, a dopiero rok 2021 będzie datą wkroczenia producenta z Cupertino na obszar "prawdziwego" 5G. Zdaniem analityka, w drugiej połowie 2020 roku Apple wypuści na rynek ok. 60 milionów urządzeń sub-6Ghz, a w styczniu 2021 roku na rynek trafi 8 milionów z obsługą 5G.

Pojawiły się również przecieki o opóźnieniu w produkcji nowego modelu iPhone, spowodowane chęcią Apple do stworzenia własnego modułu z antenami 5G. A jak słyszeliśmy wcześnie, iPhone 5G ma pojawić się tylko na wybranych rynkach. Inny przeciek głosi, że w niektórych rejonach urządzenie może być dostępne z modemami Qualcomm. Wszystko ma zależeć od tego, jak bardzo w danym kraju będzie rozpowszechniona sieć 5G. Wiemy natomiast na pewno, że w drugiej połowie 2020 roku Apple rozpoczyna produkcję procesora A14, który będzie wykonany w technologii 5nm i który ma napędzać iPhone 12.

Źródło: 91 mobiles

Źródło zdjęcia: Phone Arena