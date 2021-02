iPhone 12 - Apple szykuje powerbanka z MagSafe i nowe akcesoria

Najnowsza beta systemu operacyjnego iOS 14.5 zdradza, że Apple wprowadzi niedługo na rynek nowe akcesoria ze złączem MagSafe. Wśród nich znajdziemy Smart Battery Case - oryginalnego powerbanka.

Apple testuje aktualnie kolejne wersje systemu operacyjnego iOS 14. W najnowszej wersji beta iOS 14.5 odnaleziono fragment kodu źródłowego sugerujący, że wkrótce na rynku pojawią się nowe akcesoria dedykowane najnowszym smartfonom z rodziny iPhone 12.

Apple Smart Battery Case dla iPhone'a 11 Pro

Gigant z Redmond prawdopodobnie pracuje nad nową generacja Smart Battery Case - dedykowanego pokrowca z wbudowanym powerbankiem dla modeli z rodziny iPhone 12. Nowe akcesorium wykorzystywać będzie ładowanie magnetyczne MagSafe.

O obecności tego akcesorium świadczy nowa funkcja Mobile Charge Mode, która pojawiła się w drugiej becie systemu operacyjnego iOS 14.5. Odwołuje się ona do niezaprezentowanego powerbanka. Jako, że mówimy o kodzie źródłowym systemu operacyjnego iOS to nowe akcesorium produkowane będzie przez firmę Apple. Oznacza to, że na rynku pojawi się Smart Battery Case dla iPhone'a 12.

Co ciekawe w kodzie źródłowym znajdziemy opis sposobu działania nowego akcesorium. Okazuje się, że Smart Battery Case ze złączem MagSafe dla iPhone'a 12 działać będzie inaczej od tradycyjnych powerbanków.

Akcesorium będzie utrzymywać poziom naładowania akumulatora iPhone'a w okolicach 90%. Apple przekazuje, że dzięki takiemu zabiegowi poprawi się wydajność ładowania, a akumulator zużyje się wolniej, niż podczas normalnego ładowania.

Producenci akcesoriów zaprezentowali już swoje pokrowce z wbudowanym powerbankiem, które korzystają z ładowarki magnetyczne MagSafe, ale nie są one w stanie ładować iPhone'a z maksymalna mocą 15 W.

Możliwe, że nowy pokrowiec Smart Battery Case zostanie zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu lub na początku marca.

