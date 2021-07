iPhone 12 MagSafe Battery Pack - najdroższy powerbank na rynku

Apple zaprezentowało dodatkowy akumulator MagSafe dla iPhone'a 12. Jego cena zwala z nóg. Jak MagSafe Battery Pack wygląda w porównaniu do starszych modeli?

Apple od czasów wprowadzenia na rynek iPhone'a 6 posiada w swoim portfolio dedykowane pokrowce z wbudowanymi powerbankami. Smart Battery Case nigdy nie zdobyły ogromnej popularności. Wszystko ze względu na okropny design z wystającym garbem, w którym umieszczono dodatkowy akumulator.

iPhone 12 mini/iPhone 12 z akumulatorem MagSafe Źródło: Apple.com

Wraz z premierą iPhone'a 12 pojawiła się nowa możliwość - wykorzystanie magnetycznego portu MagSafe do przyczepienie powerbanka. Niemalże rok po premiera firma Apple zdecydowała się na wprowadzenie iPhone 12 Battery Pack. Jest to nic innego jak zewnętrzny powerbank dedykowany do iPhone'a, który korzysta z MagSafe. Wcześniej na rynek trafiły już podobne produkty firm trzecich. Jak wypada w porównaniu z nimi akumulator MagSafe.

Zacznijmy od tego, że klasycznie już dla Apple nowe akcesorium do najtańszych nie należy. Akumulator MagSafe kosztuje 499 zł i sprzedawany jest na oficjalnej stronie Apple. Wkrótce powinien trafić również do portfolio autoryzowanych sprzedawców.

Akumulator kompatybilny jest z iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max. Całość dostępna jest w jednej wersji kolorystycznej (białej) i jednym rozmiarze. Oznacza to, że na każdym modelu iPhone'a rozwiązanie to wyglądać będzie inaczej. W przypadku najmniejszego iPhone 12 mini akumulator MagSafe zajmuje prawie całe plecki. Po połączeniu z modelem iPhone 12 Pro Max pozostają spore szpary z obu stron obudowy, które mogą utrudnić korzystanie z telefonu.

Klasycznie dla siebie firma Apple nie podała żadnych danych technicznych dotyczących akumulatora. Nie znamy jego pojemności ani wydajności. Informacje te pojawią się dopiero po pierwszych testach.

Akumulator MagSafe dostępny jest już w magazynach Apple. Dostawa trwa od 5 do 7 dni roboczych.

