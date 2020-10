iPhone 12 - MagSafe dwukrotnie wolniejszy od ładowania przewodowego

Apple chwali się ładowarką bezprzewodową MagSafe. Niestety rozwiązanie to jest znacznie wolniejsze od ładowania przewodowego.

Apple po kilku latach przywróciło do życia ładowarki MagSafe. Tym razem trafiły one nie do komputerów przenośnych, a do telefonów komórkowych z rodziny iPhone 12.

Czasy ładowania iPhone 12 Źródło: WSJ

Specyfikacja techniczna MagSafe pozwala na 15 W ładowanie bezprzewodowe z wykorzystaniem standardu Qi oraz doczepianie urządzeń akcesoryjnych do iPhone'a.

Według najnowszego wideo opublikowanego przez Wall Street Journal ładowarka MagSafe nie spełnia specyfikacji technicznych podanych przez Apple.

Ładowanie z jej wykorzystaniem jest dwukrotnie dłuższe, niż podczas wykorzystania 20 W ładowarki USB Typu C oferowanej przez Apple.

Pierwsi recenzenci są krytycznie nastawieni w stosunku do MagSafe. Według nich technologia ta znacznie lepiej sprawdza się w teorii. W praktyce magnesy wbudowane w iPhone'a są na tyle słabe, że dedykowany pokrowiec bardzo często odłącza się od telefonu podczas wkładania go do kieszeni.

Sprawy nie ułatwia fakt, że ładowanie z wykorzystaniem dedykowanego zasilacza MagSafe o wartości 199 zł jest wolniejsze, niż obiecywano.

iPhone 12 z wykorzystaniem MagSafe ładuje się do 50% o 30 minut szybciej, niż przy wykorzystaniu zwykłej ładowarki bezprzewodowe, ale nadal robi to dwa razy dłużej niż podczas ładowania przewodowego.

Wall Street Journal krytycznie ocenia także cenę, jaką należy zapłacić za kabel i ładowarkę. Sam przewód MagSafe kosztuje 199 zł. Dodatkowo potrzebujemy 20 W zasilacz USB Typu C, który kosztuje 99 zł. Oznacza to, że łącznie wydamy aż 298 zł.

Wszystko wskazuje na to, że MagSafe w rzeczywistości okaże się jedynie ciekawym gadżetem, a nie przydatną i użyteczną funkcją. iPhone'a 12 znacznie szybciej naładujemy z wykorzystaniem przewodu USB Typu C do Lightning oraz ładowarki USB Typu C. iPhone 12 obsługuje 20 W ładowanie przewodowe.

Więcej informacji o iPhone 12 znajdziesz tutaj.

Źródło: MacRumors