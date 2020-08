iPhone 12 Pro Max jednak ze 120 Hz ekranem - nowe dowody w sieci

Pandemia koronawirusa wywołała nie tylko opóźnienie premiery iPhone 12, ale także problem z utrzymaniem łańcucha dostaw. Chińscy producenci podzespołów nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości części do produkcji iPhone 12. Z tego właśnie powodu w sieci krążą plotki o implementacji 60 Hz ekranów OLED w nadchodzących modelach.

Z najnowszego przecieku za który odpowiedziały jest Jon Prosser iPhone 12 finalnie otrzyma 120 Hz ekran. Niestety mowa o najdroższym modelu iPhone 12 Pro Max, którego cena detaliczna wynosić będzie ponad 5500 zł. Na Twitterze pojawiło się zdjęcie systemu operacyjnego iOS 14, na którym widać ustawienia podwyższonej częstotliwości taktowania.

Według Jona Prossera iPhone 12 zaoferuje 120 Hz wyświetlacz, mniejszego notcha, LiDAR z wbudowanym autofocusem oraz możliwość nagrywania filmów w 4K przy zachowaniu 240 klatek na sekundę.

Prosser wyjaśnił, że dane pochodzą z PVT - Performance Verification Testing. Jeżeli któraś z funkcji nie osiągnie pełnej stabilności to nie pojawi się w produkcie końcowym.

Na filmie możemy zobaczyć ustawienia systemu operacyjnego iOS 14, które pozwalają na zmianę częstotliwości odświeżania ekranu. Niestety według informacji posiadanych przez Jona żaden z egzemplarzy PVT nie posiada 120 Hz ekranu.

Wcześniej o problemach z ekranami informował Ross Young, który twierdzi, że Apple posiada 120 Hz matryce, ale nie jest w stanie zakupić sterowników ekranu, które obsługują podwyższoną częstotliwość taktowania.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.